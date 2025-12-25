ETV Bharat / bharat

दिल्ली में 'अटल कैंटीन' की शुरुआत, 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के 101वें जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में आज से 100 अटल कैंटीन की शुरूआत हो गई. इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और शहरी मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा पूरे दिल्ली में आज अटल कैंटीन का उद्घाटन किया. जहां इस अटल कैंटीन में लोगों को ₹5 में भरपेट भोजन मिल सकेगा.

इसी कड़ी में आज दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार स्थित डीडीए पार्क में भी अटल कैंटीन की शुरुआत की गई. जिसका उद्घाटन करने के लिए दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी पहुंचे. दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार स्थित डीडीए पार्क में आज से अटल कैंटीन लोगों को ₹5 में भरपेट भोजन करने को मिलेगा.

वही इस दौरान बीजेपी विधायक चन्दन चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का कोई भी परिवार भूखा नहीं सोए हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी का 101वॉ जन्मदिवस है इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 अटल कैंटीन की शुरुआत पूरे दिल्ली में की है. जहां ₹5 में भरपेट भोजन करने को मिलेगा. जहां लोगों को रोजाना दिल्ली में कामकाज के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है ऐसे में वह घर से भोजन करके नहीं निकलते और उन्हें अगर कहीं भोजन करना होता है तो किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पर ज्यादा पैसा लगता है जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा इस अटल कैंटीन की शुरुआत आज से की गई है जहां लोग ₹5 में भरपेट भोजन कर सकेंगे यह कैंटीन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा सेवा भावना से खोली जा रही है.