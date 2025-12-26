ETV Bharat / bharat

Explainer: दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन, मेन्यू में क्या-क्या ? जानिए इसके बारे में सबकुछ

अटल कैंटीन योजना के तहत दिल्ली सरकार ₹5 में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है. जानें इस योजना से जुड़ी अहम बातें...

दिल्ली में अब 5 रुपये में भरपेट खाना!
दिल्ली में अब 5 रुपये में भरपेट खाना! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 1:20 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 1:34 PM IST

नई दिल्ली/आशुतोष झा: आज के समय में जब रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, तब आम आदमी खासकर मजदूर, दिहाड़ी कामगार और कम आय वाले परिवारों के लिए दो वक्त का खाना भी चुनौती बनता जा रहा है. ऐसे में राजधानी दिल्ली में इन जरूरतमंदों को दो वक्त का खाना उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू की गई है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के 45 स्थानों पर इन कैंटीनों का शुभारंभ किया गया.

दिल्ली सरकार की इस अटल कैंटीन में केवल 5 रुपये में भरपेट और पौष्टिक खाना मिलेगा. इस योजना के तहत पहले चरण में दिल्ली भर में 100 अटल कैंटीन स्थापित की जा रही है. जिनमें बाकी के 55 कैंटीन जल्द ही शुरू होंगे. प्रत्येक कैंटीन में प्रतिदिन दो समय भोजन परोसा जाएगा.

दिल्ली में अटल कैंटीन शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ (ETV Bharat)

सभी कैंटीनों के लिए मेन्यू समान है, जिसमें दाल-चावल, रोटी और सब्ज़ी शामिल होंगे. इन कैंटीनों में आधुनिक रसोई, एलपीजी आधारित खाना पकाने की व्यवस्था, औद्योगिक आरओ जल संयंत्र आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. पारदर्शिता और संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त, भोजन और कच्चे माल की गुणवत्ता की नियमित जांच एफएसएसएआई और एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके.

अटल कैंटीन योजना से जुड़ी अहम बातें (ETV Bharat)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, "यह दिल्ली में ज़रूरतमंदों और हमारे काम करने वाले भाई-बहनों के लिए एक बड़ी योजना है, जहाँ वे अटल कैंटीन में आकर सिर्फ़ 5 रुपये में खाना खा सकते हैं. यह एक ऐसी योजना है जो सभी को ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें आसानी से मुहैया कराएगी. आज 45 कैंटीन पहले ही शुरू हो चुकी हैं। हम बाकी 55 कैंटीन अगले 15 दिनों में शुरू करेंगे."

अटल कैंटीन योजना से जुड़ी अहम बातें (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने पहले दिन अलग-अलग कैंटीन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई. बावजूद अटल कैंटीन को लेकर आम लोगों में कई सवाल है. आइए जानते हैं बीजेपी सरकार की अटल कैंटीन योजना से संबंधित A B C...

सवाल: अटल कैंटीन योजना के लिए कुल कितनी बजट राशि आवंटित की गई है?

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के संचालन एवं प्रबंधन के लिए 104.24 करोड़ का प्रावधान किया है. यह बजट चालू वित्त वर्ष के लिए पहले ही आवंटित हो चुका है.

सवाल: एक भोजन की वास्तविक लागत कितनी है तथा लाभार्थी द्वारा कितना भुगतान किया जा रहा है?

इन कैंटीनों में प्रत्येक लोगों को ताज़ा पकाया हुआ भोजन मात्र 5 प्रति प्लेट में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 25 प्रति भोजन की राशि दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जाएगी. मतलब एक प्लेट की लागत 30 रुपये निर्धारित की गई है, जो संचालक को सरकार देगी. पांच रुपये सीधे भोजन खाने वालों से और 25 रुपये प्रति प्लेट सरकार अदा करेगी.

जानिए कहां और कितने बजे मिलेगा सस्ता भोजन (ETV Bharat)

सवाल: वर्तमान में कितनी अटल कैंटीन कार्यरत हैं?

दिल्ली सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनमें से 45 अटल कैंटीनों का उद्घाटन गुरुवार को किया गया. इन कैंटीनों का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों एवं शहरी गरीबों को सस्ती, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन सुविधा उपलब्ध कराना है.

जानिए कहां और कितने बजे मिलेगा सस्ता भोजन (ETV Bharat)

सवाल: इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा?

हर अटल कैंटीन में प्रतिदिन लगभग 1,000 भोजन परोसे जाएंगे, जिससे पूरे दिल्ली में प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध होगा. यह संख्या सुबह और शाम दोनों को मिलाकर है.

सवाल: अटल कैंटीनों के संचालन के माध्यम से अब तक कितने रोजगार सृजित हुए हैं?

इस योजना के अंतर्गत लगभग 700 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा. कैंटीन चलाने की जिम्मेदारी 11 अलग-अलग संस्थाओं को दी गई है.

जानिए कहां और कितने बजे मिलेगा सस्ता भोजन (ETV Bharat)

सवाल: अटल कैंटीनों के कार्यान्वयन एवं संचालन की जिम्मेदारी किसको दी गईं है?

अटल कैंटीन की शुरुआत बीजेपी सरकार ने की है. लेकिन स्थानीय निकाय, गैर-सरकारी संगठन , स्वयं सहायता समूह अन्य एजेंसियां में से सरकार ने अटल कैंटीनों के संचालन हेतु DUSIB द्वारा निष्पक्ष टेंडर प्रणाली के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुभवी 11 एजेंसियों का चयन किया गया है. इस विभाग के पास ही दिल्ली के रैन बसेरों के संचालन की जिम्मेदारी है.

अटल कैंटीन को लेकर क्या बोलीं दिल्ली की सीएम (ETV Bharat)

सवाल: भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन–कौन से तंत्र/प्रणालियां अपनाई गई हैं?

भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अटल कैंटीनों में पका हुआ भोजन, कच्चा माल एवं सामग्री के नमूने प्रत्येक पखवाड़े DUSIB-अधिकृत FSSAI एवं NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा जाँच हेतु लिए जायेंगे. इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भी भोजन की गुणवत्ता की नियमित जाँच किया जाएगा.

सवाल: भविष्य में विस्तार की क्या योजना है तथा अगले चरण में कितनी नई अटल कैंटीन स्थापित करने का प्रस्ताव है?

शेष 55 अटल कैंटीनों को भविष्य में चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा. राजधानी में 100 अटल कैंटीन शुरू की जा रही है. इनमें से 45 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है, जबकि शेष 55 कैंटीन आगामी 15 से 20 दिनों में प्रारंभ की जाएंगी. अटल कैंटीन में श्रमिकों, जरूरतमंदों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले नागरिकों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. 5 रुपये का प्रतीकात्मक योगदान इसलिए रखा गया है ताकि लाभार्थियों के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, भोजन सम्मान के साथ ग्रहण किया जाए और खाद्य अपव्यय को रोका जा सके.

सवाल: एक मानक भोजन में क्या–क्या शामिल है तथा इसके लिए निर्धारित मूल पोषण मानक क्या हैं?

प्रति भोजन का प्लेट लगभग 600 ग्राम का है, जिससे औसतन 700–800 कैलोरी ऊर्जा तथा 20–25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है, जिसे सरकार ने एक संतुलित एवं पौष्टिक आहार के अनुरूप माना है.

सवाल: क्या दिल्ली के अलावे दूसरे राज्यों में भी कम दाम में मिलता है जरूरतमंदों को खाना?

दिल्ली से पहले भी देश के दूसरे राज्यों में गरीबों को कम दाम में भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की योजना चल रही है. राजस्थान सरकार गरीबों को भरपेट भोजन के लिए अन्नपूर्णा रसोई थाली योजना चला रही है, जिसकी कीमत 8 रुपये प्रति प्लेट है. मध्य प्रदेश सरकार की दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत मिलने वाली थाली 10 रुपये की है. आंध्र प्रदेश सरकार अन्ना कैंटीन और तमिलनाडु सरकार अम्मा उगम (अम्मा कैंटीन) योजना चला रही है. आंध्रप्रदेश की थाली योजना की कीमत भी 5 रुपये प्रति थाली है.

मेनू सामग्री

  • चपाती/पराठा/रोटी - 300 ग्राम
  • दाल/राजमा/छोले/मिश्रित दाल - 100 ग्राम
  • सीजनल सब्ज़ी- 100 ग्राम
  • चावल- 100 ग्राम
  • अचार - आवश्यकता अनुसार

भोजन समय:

  • दोपहर का भोजन: 11:30 बजे से 02:00 बजे तक
  • रात्रि का भोजन: 06:30 बजे से 09:00 बजे तक

राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम का कहना है ''दिल्ली में राजनीतिक दलों के नाम पर इन कैंटीन योजनाओं का आना महज़ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह देश के कल्याणकारी राज्य के मॉडल को दर्शाता है. तमिलनाडु में जयललिता द्वारा शुरू की गई 'अम्मा कैंटीन' और कर्नाटक की 'इंदिरा कैंटीन' की सफलता ने अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया. इसके कई लाभ और चुनौतियां सामने आयी है. ये योजनाएं दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों को भोजन के खर्च से बड़ी राहत देती हैं, जिससे वे अपनी आय का उपयोग अन्य बुनियादी जरूरतों पर कर पाते हैं. पिछली योजना 'जन आहार' के बंद होने का इतिहास एक चुनौती भी प्रस्तुत करता है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अटल कैंटीन योजना निरंतर चलती रहे और खाद्य गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो.''

अटल कैंटीन में रोज़ाना एक लाख थालियां: बता दें कि अटल कैंटीन में दाल-चावल, सब्जी और रोटी वाली पौष्टिक थाली परोसी जाएगी. हर कैंटीन में सुबह और शाम 500-500 थालियां मिलेंगी. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए रोजाना एक लाख लोगों को सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराए जाएं.

