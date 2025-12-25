पूर्व पीएम अटल बिहारी की 101वीं जयंती पर देश ने किया याद, सुशासन की विरासत की हुई सराहना
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
नई दिल्ली: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने नई दिल्ली में समाधि स्थल 'सदैव अटल' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.
इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है. राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें एक दूर की सोचने वाले राजनेता के तौर पर याद किया. उन्होंने भारतीय राजनीति को मजबूत किया और मोदी सरकार के 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प को प्रेरित करते रहे.
25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी को भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने तीन बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और देश की राजनीतिक और रणनीतिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाना जाता है जिनमें राजनीतिक समझ और नैतिक अधिकार का अनोखा मेल था. उनके नेतृत्व की विरासत पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और भारतीय राजनीति और शासन में उनके योगदान पर जोर दिया.
एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, 'अटल जी ने भाजपा की स्थापना के माध्यम से भारतीय राजनीति को एक राजनीतिक विकल्प दिया, जो राष्ट्र के हित और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखता है. चाहे भारत को न्यूक्लियर पावर वाला देश बनाना हो या गुड गवर्नेंस को साकार करना हो, उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने देश के सामने एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल पेश किया जिसने विरासत और साइंस को एक साथ आगे बढ़ाया.'
उन्होंने कहा, 'अटल जी भारतीय राजनीति में जनसेवा और संगठन की ताकत के ऐसे शक्तिशाली हस्ताक्षर हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता.'
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने वाजपेयी को पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बताया और उन्हें 'भारतीय राजनीति का अजातशत्रु, अच्छे शासन का प्रतीक' कहा. पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए नड्डा ने कहा, 'श्रद्धेय अटल जी ने अपना जीवन एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए समर्पित कर दिया.
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर करोड़ों कार्यकर्ताओं को तैयार करने तक उन्होंने राष्ट्रवाद की चेतना जगाई. देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट और कारगिल युद्ध में भारत की जीत ने दुनिया के मंच पर भारत की रणनीतिक ताकत को दिखाया.'
बीजेपी चीफ ने कहा, 'देश की तरक्की, अच्छे शासन और गरीबों की भलाई पर उनके महान विचार और काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प को हमेशा नई ऊर्जा देंगे.' केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत ईमानदारी को बनाए रखा.
सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'उनका जीवन देश सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और अच्छे शासन की बेहतरीन परंपराओं का प्रतीक था. अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी विकास पर आधारित अच्छे शासन का एक उदाहरण पेश किया, जो आज भी भारत को रास्ता दिखा रहा है.'
विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री को भारतीय सार्वजनिक जीवन में एक बड़ी हस्ती के रूप में याद किया. श्रद्धांजलि देते हुए जयशंकर ने कहा, 'एक राष्ट्रवादी आइकन और जाने-माने राजनेता, भारत के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में उनकी विरासत को हमेशा याद किया जाएगा.'