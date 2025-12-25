ETV Bharat / bharat

पूर्व पीएम अटल बिहारी की 101वीं जयंती पर देश ने किया याद, सुशासन की विरासत की हुई सराहना

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 'सदैव अटल' पर पुष्पांजलि अर्पित करतीं हुईं ( ANI )

नई दिल्ली: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने नई दिल्ली में समाधि स्थल 'सदैव अटल' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है. राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें एक दूर की सोचने वाले राजनेता के तौर पर याद किया. उन्होंने भारतीय राजनीति को मजबूत किया और मोदी सरकार के 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प को प्रेरित करते रहे. 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी को भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने तीन बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और देश की राजनीतिक और रणनीतिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाना जाता है जिनमें राजनीतिक समझ और नैतिक अधिकार का अनोखा मेल था. उनके नेतृत्व की विरासत पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और भारतीय राजनीति और शासन में उनके योगदान पर जोर दिया. एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, 'अटल जी ने भाजपा की स्थापना के माध्यम से भारतीय राजनीति को एक राजनीतिक विकल्प दिया, जो राष्ट्र के हित और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखता है. चाहे भारत को न्यूक्लियर पावर वाला देश बनाना हो या गुड गवर्नेंस को साकार करना हो, उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने देश के सामने एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल पेश किया जिसने विरासत और साइंस को एक साथ आगे बढ़ाया.'