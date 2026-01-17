ETV Bharat / bharat

जेएलएफ 2026: गौर गोपाल दास बोले- सपनों और अपनों में संतुलन ही असली चुनौती

जीवन के बोझ और खुशी की तलाश: उन्होंने जीवन में हर व्यक्ति के पास मौजूद किसी न किसी आंतरिक बोझ की बात की, जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है. असली सवाल यह है कि हम कौन-सा बोझ छोड़ने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि लोग मौत को बेवजह बदनाम करते हैं, जबकि असली तकलीफ तो जिंदगी से होती है. उनकी किताब इसी सोच से निकली है कि जब इंसान मन का बोझ छोड़ने का फैसला करता है, तभी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है.

गौर गोपाल दास ने कहा कि आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती सपनों और अपनों के बीच संतुलन बनाना है. उन्होंने बताया कि करीब 99 प्रतिशत लोग इस संतुलन को नहीं बना पाते, लेकिन संतुलन का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं, बल्कि अपने फैसलों को लेकर गिल्ट या अपराधबोध में न जीना है.

जयपुर: पिंकसिटी के होटल क्लार्क आमेर में चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक गौर गोपाल दास ने शनिवार को एक प्रेरणादायक सेशन में अपनी बात रखी. उन्होंने अपनी लोकप्रिय किताब 'You Can Have It All: Unlock the Secrets to a Great Life' पर खुलकर चर्चा की और जीवन में सपनों व रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पर जोर दिया.

परफेक्शन का दबाव और रिश्तों की अहमियत: युवाओं और प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए उन्होंने सलाह दी कि परफेक्शन की तलाश में खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें, क्योंकि जिंदगी स्वाभाविक रूप से अधूरी ही होती है. उन्होंने समाज से अपील की कि युवाओं की उलझनों, अधूरे सपनों और मानसिक संघर्षों को समझा जाए। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, इसलिए समाज को सुनना चाहिए और लोगों को खुद को दोषी मानने से बाहर निकालना चाहिए.

रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर रिश्तों की शुरुआत परिवार से होती है. प्यार, गुस्सा, माफी, पैसे संभालना या नजरअंदाज करना-ये सब आदतें परिवार से मिलती हैं. ये अनुभव हमें रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग पहचानना सिखाते हैं. उन्होंने कहा कि रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. कब तक अकेले रहोगे? कोई तो चाहिए, जिससे अपनी कहानी शेयर कर सको. पैसा और सफलता सब रह जाएंगे, लेकिन अगर अकेले रह गए तो उनका क्या फायदा?

किताब और सोशल मीडिया का दौर: गौर गोपाल दास ने बताया कि उनकी किताब खासतौर पर जेन-जी (Gen-Z) के लिए लिखी गई है. सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अपनी सेल्फी तो दुनिया को दिखा देते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए किसी अपने की जरूरत होती है. 'You Can Have It All' का मतलब यह नहीं कि सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, बल्कि जिंदगी के अहम पहलुओं को समझना, रोज याद रखना और असली खुशी कहां है, यह जानना है.

सेशन के अंत में उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी बात किसी को बताते नहीं और लोग पूछते भी नहीं. उन्होंने कहा कि जब तक हम बोलेंगे नहीं, कोई नहीं समझ पाएगा कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं.

