बॉर्डर पर सैनिक नहीं उसका शूज़ ही दुश्मन का कर देगा ख़ात्मा, ITM इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के छात्रों ने किया कमाल
शूज अपने पीछे के हमले/सैनिक को भी सेंस कर खतरों से निपट सकता है. सामने से वो दुश्मन पर हमला भी कर सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 2:12 PM IST
गोरखपुर: सीमा पर तनातनी हो, तो अब सैनिकों को नहीं उनके जूते को ही स्थापित कर दुश्मन को शिकार बनाया जा सकता है.
गोरखपुर के ITM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक AI आधारित ऐसा शूज बनाया है, जिसके निर्माण पर 40 हजार रुपए खर्च हुए हैं. वह शूज अपने पीछे के हमले/सैनिक को भी सेंस कर खतरों से निपट सकता है. सामने के 100 मीटर के दायरे में तो वह दुश्मन पर हमला कर ही सकता है.
यही नहीं अगर सैनिक इसे पहन कर दुश्मन का सामना करता है और शूज की गोली खत्म हो जाती है, तो वह शूज से निकलने वाले करंट से भी दुश्मन पर हमला कर अपनी सुरक्षा कर सकता है.
कॉलेज में हुए ऐसे शोध के पूर्व के दो प्रोजेक्ट पेंटेट की प्रक्रिया में हैं. वहीं सेना मुख्यालय को भी प्रस्ताव प्रेषित हैं, जिससे इस तकनीक को और उन्नत किया जा सके.
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग विभाग के द्वितीय वर्ष के दो छात्र संजीव कुमार और वैष्णवी साहनी ने मिलकर भारतीय सेना के जवानों के लिए यह एक अभिनव “एआई एडवांस डिफेन्स जूता” तैयार किया है.
यह जूता आधुनिक तकनीक से लैस है, जो दुश्मनों की निगरानी और सुरक्षा में सहायक हो सकता है.
छात्र संजीव कुमार के अनुसार, इस जूते में मिनी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक गन जैसे फीचर्स लगाए गए हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर दुश्मनों पर निशाना साध सकते हैं.
इसके अलावा, यह जूता लगभग 10,000 वोल्ट तक का उच्च करंट उत्पन्न करने में सक्षम है, जिससे आपात स्थिति में दुश्मन को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है.
वैष्णवी साहनी ने बताया कि यह जूता हल्का और आरामदायक है. इसे बनाने में रबर, मेटल और स्टील का उपयोग किया गया है. जूते के बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक गन लगाई गई है, जिसे वायरलेस रिमोट की मदद से संचालित किया जा सकता है.
इसके साथ ही इसमें वायरलेस मोशन सेंसर लगाए गए हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाकर तुरंत अलर्ट देते हैं. यह तकनीक सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने में उपयोगी साबित हो सकती है.
छात्रों के अनुसार, अभी इस जूते का एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें लगी गन की शूटिंग रेंज लगभग 100 मीटर है, जिसे आगे और बढ़ाया जा सकता है. यह जूता सोलर ऊर्जा से चार्ज होने के साथ-साथ स्वयं चार्ज होने की क्षमता भी रखता है.
इसमें लगा कैमरा निगरानी में सहायक है और आपात स्थिति में जवान कंट्रोल रूम से संपर्क कर सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं.
छात्रों ने बताया कि इस डिफेन्स जूते का वज़न लगभग 1500 ग्राम है. इसे तैयार करने में लगभग एक माह का समय लगा तथा 30 से 40 हजार रुपये तक का व्यय आया.
इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लेट 6 वोल्ट, 10 मिमी मेटल पाइप, वायरलेस किट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर, सेंसर, अलार्म, 3.7 वोल्ट बैटरी, मिनी हाई-वोल्टेज सर्किट, वाई-फाई कैमरा और जीपीएस जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया है.
संस्थान के निदेशक डॉ. एनके सिंह ने छात्रों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि देश के विकास में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे छोटे-छोटे प्रयास भविष्य में बड़े आविष्कारों का रूप ले सकते हैं.
उन्होंने बताया कि संस्थान का इनोवेशन सेल छात्रों को देश और समाज के हित में निरंतर नवाचार के लिए प्रेरित करता है. पूर्व केंद्र के अच्छे प्रयासों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें पेटेंट के लिए प्रयास चल रहा है. हम छात्रों की ऐसी तैयारी को और उन्नत बनाने के लिए सी मुख्यालय से भी सहयोग के लिए पत्राचार करेंगे. छात्रों की इस उपलब्धि पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित सभी शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए छात्रों को बधाई दी.