विधायक फूल सिंह मीणा ने 69 साल में दी MA की परीक्षा, बेटियां बनी प्रेरणा

उदयपुर : 15 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़ चुके उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने अपनी उच्च शिक्षित 5 बेटियों की प्रेरणा और जीवनसंगिनी शांतिदेवी के प्रोत्साहन से 40 वर्ष बाद 55 वर्ष की आयु में फिर से कलम थामी. भाजपा विधायक मीणा ने 69 वर्ष की आयु में एमए अधि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय, राजस्थान विद्यापीठ से दी है.

विधायक मीणा ने बताया कि शुचिता, सुशासन और विकास के लिए स्वच्छ राजनीति अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने अपने कर्मक्षेत्र राजनीति को ही मास्टर डिग्री के लिए चुना. विधायक मीणा ने आगामी बोर्ड और यूनिवर्सिटी के परीक्षार्थियों सहित सभी युवाओं को संदेश दिया है कि राष्ट्रसेवा और मानव कल्याण के लिए संस्कारमयी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए. चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए. असफलताओं से घबराकर आत्महत्या की प्रवृत्ति अनुचित है, जिसका समूल नाश करना चाहिए.

ऐसे करते हैं पढ़ाई : विधायक की शिक्षा में सहयोगी प्राचार्य संजय लुणावत ने बताया कि विधायक मीणा जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व पूर्ण निष्ठा से निभाते हुए भी व्यस्तता के बीच भी पढ़ाई करते हैं. वो क्षेत्र भ्रमण करते हुए कार में ऑडियो सुनते हुए, नोट्स पढ़ते हुए जोश, जज्बे और जूनून से निरंतर अध्ययन में जुटे रहते हैं. लगातार तीसरी बार निर्वाचित विधायक फूल सिंह मीणा विधानसभा के स्पीकर पैनल में शामिल हैं. विधायक मीणा विधानसभा की जनजाति कल्याण समिति के लगातार दूसरी बार सभापति बने हैं. साथ ही वह RSCERT की गवर्निंग काउंसिल में भी शामिल हैं.