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संसद में विरोध प्रदर्शन, पप्पू यादव बने 'पुजारी', राहुल ने दान में डाले पैसे, 'चंदा लेकर हुए चंपत'

संसद परिसर में चंदा चोरी पर विरोध प्रदर्शन ( ANI )

नई दिल्ली : संसद परिसर में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा नजारा देखने को मिला. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भड़क गए. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया, जिसमें राम मंदिर चंदे में कथित "चोरी" का मामला मुख्य मुद्दा रहा. विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की भी मांग की और उनसे संसद की कार्यवाही में शामिल होने और विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ हालिया पुलिस कार्रवाई पर जवाब देने को कहा. संसद परिसर में "चंदा चोर, गद्दी छोड़", "जवाब तुमको देना होगा" और "अमित शाह, सदन में आओ!" जैसे नारे गूंज रहे थे. इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर सामने आए और मंदिर के पुजारी का रूप धरकर भक्तों से चंदा इकट्ठा करने का अभिनय किया. उनके हाथ में अयोध्या के भगवान राम की तस्वीर थी. यह सांकेतिक प्रदर्शन एक नुक्कड़ नाटक की तरह हुआ. विपक्षी सांसदों ने भक्तों की भूमिका निभाई और चंदा देने के लिए आगे आए. हालांकि, एक नाटकीय मोड़ तब आया जब "पुजारी" ने चंदा बॉक्स में पैसे डालने के बजाय चुपके से अपनी जेब में रख लिए. इस "गैर-कानूनी" हरकत पर भक्त बने एक एसपी (SP) सांसद ने उन्हें टोका. शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और राम मंदिर चंदे में कथित "चोरी" समेत कई मुद्दों पर जवाबदेही की मांग की.