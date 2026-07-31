संसद में विरोध प्रदर्शन, पप्पू यादव बने 'पुजारी', राहुल ने दान में डाले पैसे, 'चंदा लेकर हुए चंपत'
चंदा चोरी पर संसद भवन के बाहर विपक्ष का तंजभरा प्रदर्शन. स्पीकर भड़के.
Published : July 31, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली : संसद परिसर में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा नजारा देखने को मिला. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भड़क गए. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया, जिसमें राम मंदिर चंदे में कथित "चोरी" का मामला मुख्य मुद्दा रहा.
विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की भी मांग की और उनसे संसद की कार्यवाही में शामिल होने और विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ हालिया पुलिस कार्रवाई पर जवाब देने को कहा. संसद परिसर में "चंदा चोर, गद्दी छोड़", "जवाब तुमको देना होगा" और "अमित शाह, सदन में आओ!" जैसे नारे गूंज रहे थे. इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर सामने आए और मंदिर के पुजारी का रूप धरकर भक्तों से चंदा इकट्ठा करने का अभिनय किया.
उनके हाथ में अयोध्या के भगवान राम की तस्वीर थी. यह सांकेतिक प्रदर्शन एक नुक्कड़ नाटक की तरह हुआ. विपक्षी सांसदों ने भक्तों की भूमिका निभाई और चंदा देने के लिए आगे आए. हालांकि, एक नाटकीय मोड़ तब आया जब "पुजारी" ने चंदा बॉक्स में पैसे डालने के बजाय चुपके से अपनी जेब में रख लिए.
#WATCH | Delhi | Monsoon Session of the Parliament | Opposition MPs stage a protest over the issue of alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement pic.twitter.com/W3netnDNPI— ANI (@ANI) July 31, 2026
इस "गैर-कानूनी" हरकत पर भक्त बने एक एसपी (SP) सांसद ने उन्हें टोका. शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और राम मंदिर चंदे में कथित "चोरी" समेत कई मुद्दों पर जवाबदेही की मांग की.
किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए, उस "पुजारी" ने जोर देकर कहा कि कोई दान चोरी नहीं हुआ था. इसके बाद, उसने नाराज "भक्तों" की भीड़ से नाटकीय अंदाज में बचकर निकलने की कोशिश की और व्यंग्य व प्रतीकों के जरिए विपक्ष के आरोपों की ओर ध्यान खींचा.
विपक्ष राम मंदिर दान में कथित चोरी का मुद्दा जनता के सामने उठाता रहा है और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांग रहा है. इससे पहले 27 जुलाई को, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए, अयोध्या में राम मंदिर में दिए गए दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) किरण एस की अध्यक्षता में एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है.
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SGI) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि SIT में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG), सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ASP) भी शामिल हैं.
राज्य सरकार की बात पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने SIT को दो हफ़्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि SIT के साथ एक फोरेंसिक ऑडिटर को जोड़ा जाए. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के इस सुझाव को मान लिया, क्योंकि यह जांच ट्रस्ट के फंड में संभावित हेराफेरी के आरोपों से जुड़ी है. अब इस मामले पर दो हफ़्ते बाद सुनवाई होगी.
कोर्ट ने कहा कि जांच पहले ही शुरू हो चुकी है और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करना जरूरी था. इस बीच, नारेबाज़ी और हंगामे के कारण आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.
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