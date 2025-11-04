ETV Bharat / bharat

राजौरी में यात्रियों से खचाखच भरी मिनी बस पलटी, 30 लोग घायल, दो छात्र की हालत गंभीर

मिनी बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी और वाहन की गति काफी तेज थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

rajouri jammu kashmir
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को एक ओवरलोड मिनी बस के सड़क पर पलट जाने से करीब 30 यात्री घायल हो गए. इस हादसे में कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि, बस ओवरलोड थी और चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और राजौरी में सड़क पर पलट गई. घायलों में दो छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

दो गंभीर रूप से घायल छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) राजौरी के डॉक्टरों द्वारा जम्मू रेफर करने के बाद विशेष उपचार के लिए जम्मू ले जाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी और एसएसपी राजौरी समेत वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारी घायल यात्रियों की स्थिति जानने के लिए जीएमसी राजौरी गए है.

अधिकारियों ने कहा कि, शुरुआती जानकारी से पता चला है कि, तेज गति से जा रही मिनी बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया.पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हाल ही में कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग हिल स्टेशन में एक सड़क दुर्घटना में छह पर्यटक घायल हो गए थे.

पर्यटक श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो वाहनों के बीच हुई टक्कर में घायल हो गए. पहाड़ी जिलों पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और रियासी जिलों में ओवरलोडिंग, तेज गति और खराब सड़क की स्थिति इन इलाकों में घातक दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं. यातायात विभाग के अधिकारियों ने ओवरलोडिंग, तेज गति, सड़क पर गुस्सा और नियमों के इसी तरह के उल्लंघन की जांच के लिए इन दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में टीमों को तैनात किया है.

जम्मू कश्मीर संभागों के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने और कारावास सहित गंभीर दंड की चेतावनी दी है.

नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों के मामले में, माता-पिता को कारावास की सजा हो सकती है, जिसमें ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है. पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवार्य हेलमेट न पहनने वाले व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे दोपहिया वाहनों को ईंधन न दें.

दंडात्मक कार्रवाई के अलावा, यातायात विभाग सड़क पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध परामर्श दे रहा है. स्थानीय धार्मिक प्रचारक और जनमत नेता भी लोगों को यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध सलाह दे रहे हैं.

