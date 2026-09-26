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नगालैंड में नकली शराब पीने से 19 लोगों की मौत, जांच के लिए विशेष टीम का गठन

मोकोकचुंग (नगालैंड): नगालैंड में कथित तौर पर नकली शराब पीने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध नकली शराब की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. नगालैंड में 1990 से पूर्ण शराबबंदी लागू है.

पुलिस ने बताया कि पिछले दो दिनों में संदिग्ध नकली शराब पीने से मोकोकचुंग जिले में आठ और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हो गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वेसुप्रा केजो ने शनिवार को बताया कि मामले की जांच और संदिग्ध नकली शराब के स्रोत तथा आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई. बुंगलांग चांग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.

उन्होंने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन अभी इनके बारे में बताना जल्दबाजी होगी.