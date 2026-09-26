नगालैंड में नकली शराब पीने से 19 लोगों की मौत, जांच के लिए विशेष टीम का गठन
पिछले दो दिनों में संदिग्ध नकली शराब पीने से मोकोकचुंग जिले में आठ और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हो गई.
Published : September 26, 2026 at 2:06 PM IST
मोकोकचुंग (नगालैंड): नगालैंड में कथित तौर पर नकली शराब पीने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध नकली शराब की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. नगालैंड में 1990 से पूर्ण शराबबंदी लागू है.
पुलिस ने बताया कि पिछले दो दिनों में संदिग्ध नकली शराब पीने से मोकोकचुंग जिले में आठ और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हो गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वेसुप्रा केजो ने शनिवार को बताया कि मामले की जांच और संदिग्ध नकली शराब के स्रोत तथा आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई. बुंगलांग चांग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.
उन्होंने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन अभी इनके बारे में बताना जल्दबाजी होगी.
STORY | 19 die after drinking spurious liquor in Nagaland— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026
At least 19 people have died allegedly after drinking spurious liquor in Nagaland, with police forming a team to trace the supply chain of suspected adulterated liquor in the state where a prohibition law has been in… pic.twitter.com/YzQUkuXLBG
बता दें कि कुछ महीने पहले पुणे और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 17 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया था. घटना हड़पसर, दापोडी और फुगेवाड़ी में हुई थी. जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर हो गई थी.
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