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नगालैंड में नकली शराब पीने से 19 लोगों की मौत, जांच के लिए विशेष टीम का गठन

पिछले दो दिनों में संदिग्ध नकली शराब पीने से मोकोकचुंग जिले में आठ और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हो गई.

19 die after drinking spurious liquor in Nagaland
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 2:06 PM IST

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मोकोकचुंग (नगालैंड): नगालैंड में कथित तौर पर नकली शराब पीने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध नकली शराब की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. नगालैंड में 1990 से पूर्ण शराबबंदी लागू है.

पुलिस ने बताया कि पिछले दो दिनों में संदिग्ध नकली शराब पीने से मोकोकचुंग जिले में आठ और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हो गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वेसुप्रा केजो ने शनिवार को बताया कि मामले की जांच और संदिग्ध नकली शराब के स्रोत तथा आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई. बुंगलांग चांग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.

उन्होंने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन अभी इनके बारे में बताना जल्दबाजी होगी.

बता दें कि कुछ महीने पहले पुणे और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 17 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया था. घटना हड़पसर, दापोडी और फुगेवाड़ी में हुई थी. जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर हो गई थी.

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नगालैंड नकली शराब कांड
नकली शराब पीने से 19 लोग मरे
नगालैंड में 19 लोगों की मौत
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