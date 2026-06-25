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सिविल सोसाइटी ग्रुप ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में स्वेच्छा से वापसी का समर्थन किया

यह प्रस्ताव श्रीनगर के अमर सिंह क्लब में जम्मू-कश्मीर यूनाइटेड पीपल्स अलायंस की ओर से आयोजित एक दिन के सम्मेलन में पारित किया गया.

RETURN OF KASHMIRI PANDITS
सिविल सोसाइटी के नेता बैठक में शामिल हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 9:00 AM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग समुदायों के सिविल सोसाइटी के नेताओं, राजनेताओं और शिक्षाविदों ने बुधवार को घाटी में कश्मीरी पंडितों की स्वेच्छा से वापसी का समर्थन किया. कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय अंतर को कम करने के मकसद से, अलग-अलग समुदायों की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव पर चर्चा की गई.

सामाजिक-राजनीतिक संगठन 'जम्मू-कश्मीर यूनाइटेड पीपल्स अलायंस' (JKUPA) ने बुधवार को श्रीनगर के अमर सिंह क्लब में एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया. अलग-अलग समुदायों के जाने-माने नागरिक समाज के सदस्यों, राजनेताओं और शिक्षाविदों समेत इसमें शामिल लोगों ने कश्मीरी पंडितों की वापसी, अलग-अलग धर्मों के बीच भाईचारे, क्षेत्रीय बंटवारे और केंद्र-शासित प्रदेश में बढ़ती नशीली दवाओं की लत जैसे मुद्दों पर चर्चा की.

कॉन्फ़्रेंस के आखिर में पास किए गए दो पेज के प्रस्ताव में कहा गया, 'हम उनके सम्मानजनक, सुरक्षित और अपनी मर्ज़ी से लौटने के अधिकार का समर्थन करते हैं. इस मामले में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाते हैं.' इसमें माना गया कि कश्मीरी पंडित कश्मीर की मिली-जुली सभ्यता, इतिहास और संस्कृति की पहचान का अहम हिस्सा हैं. साथ ही, सामाजिक सद्भाव और कश्मीर की विविधता को मज़बूत करने के लिए आपसी भरोसा बढ़ाने वाले कदमों पर जोर दिया गया.

यह कॉन्फ्रेंस वापसी की प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों के तौर पर सभी संबंधित पक्षों के साथ सार्थक बातचीत और आपसी भरोसा कायम करने का समर्थन करती है.' जम्मू-कश्मीर यूनाइटेड पीपल्स अलायंस के चेयरमैन और पूर्व अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने कहा कि यह बातचीत जम्मू-कश्मीर और वहां के समुदायों के बीच बढ़ते खालीपन और क्षेत्रीय बंटवारे के माहौल में हुई.

उन्होंने कहा, 'हम जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अलग-अलग समुदायों के दिलों को जोड़ने के लिए यह बातचीत जारी रखेंगे. इसका मकसद क्षेत्रीय मेल-मिलाप और नफरत व बंटवारे का विरोध करना है.' पिछले दो सालों से इस ग्रुप ने कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए ‘द थिंकर्स’ के बैनर तले काम किया. गिलानी ने बताया कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच बढ़ता अविश्वास देखा था.

ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रमेश रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए एक उचित अल्पसंख्यक व्यवस्था और राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत है, ताकि उनकी वापसी आसान हो सके. हालांकि, उन्होंने बताया कि समुदाय घाटी में लौटने से हिचकिचा रहा है, जिसकी तीन मुख्य वजहें हैं - डर, असुरक्षा और खतरे का एहसास.

डॉ. रैना ने कहा, 'इन समस्याओं का समाधान तब हो सकता है जब हम एक बेहतर माहौल बनाएं. पुनर्वास से पहले इस ढांचे को तैयार करना जरूरी है.' वहीं, कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए पुरानी कड़वाहट को भुला देना चाहिए.

अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ़्फ़र शाह ने सुझाव दिया कि सभी धर्मों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति बनाई जाए जो जम्मू में विस्थापितों के कैंपों का दौरा करे और उन्हें लौटने के लिए प्रोत्साहित करे. शाह ने कहा कि इन कैंपों में रह रहे विस्थापित मुख्य रूप से उस विस्थापन के शिकार हैं जो 1990 के दशक में इलाके में उग्रवाद के बढ़ने के कारण हुआ था.

इस कार्यक्रम में शामिल हुईं जानी-मानी कश्मीरी पंडित शिक्षाविद डॉ. मनोरमा बख्शी ने उम्मीद जताई कि यह बातचीत समुदाय की अपने घरों में वापसी का रास्ता साफ करेगी.

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