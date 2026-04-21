उम्र छोटी पर काम बड़े: महज 16 साल की उम्र में शुभी बनीं 'विमन इंटरनेशनल मास्टर', कड़ी मेहनत कर युवाओं के लिए बनीं मिसाल
कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं. अपनी प्रतिभा से इस बात को चरितार्थ करती नजर आती हैं शुभी गुप्ता..
Published : April 21, 2026 at 12:56 PM IST
By- Shahzad Abid
नई दिल्ली/गाजियाबाद: शतरंज की बिसात पर दिमागी घोड़े दौड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन गाजियाबाद की शुभी गुप्ता इसे धता बताते हुए नजर आती हैं. महज 16 साल की उम्र में विमन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीतने वाली शुभी, अपनी प्रतिभा से देश-विदेश में नाम ऊंचा कर रही हैं. इतनी कम उम्र में उन्होंने विश्व, ऐशियाई और कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है, जो कोई मामूली बात नहीं है. उन्हें क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज तीनों फॉर्मेट में अपनी स्थिरता और कौशल के लिए जाना जाता है.
शुभी का जन्म 27 अगस्त, 2010 में राजस्थान के खैरताल में हुआ. साल 2018 में शुभी ने पिता के साथ चेस खेलना शुरू किया. फिर कोरोना काल के समय जब स्कूल बंद हुए तो उन्होंने काफी चेस खेला. इससे धीरे-धीरे चेस में उनकी रुचि बढ़ती चली गई. शुरुआत में शुभी ने लोकल लेवल पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उपलब्धियां हासिल करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया.
10 देशों की प्रतियोगियाओं में ले चुकीं भाग: उन्होंने अब तक मालदीव्स, फिलिपींस, जॉर्जिया, इटली, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, फ्रांस, स्लोवाकिया, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब अमीरात समेत 10 से अधिक देशों में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं. फिलहाल, शुभी ने हाईस्कूल की परीक्षाएं दी है और आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही हैं. वह प्रतिदिन करीब 6 घंटे चेस की प्रैक्टिस करती हैं. शुभी ने बताया कि इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है जिसमें ओपनिंग, मिडिल गेम और एंड गेम के बारे में पढ़ना होता है. प्रैक्टिस और पढ़ाई एकमात्र माध्यम है, जिससे गेम बेहतर हो सकता है. कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली शतरंज खिलाड़ी शुभी गुप्ता, आज तेजी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं. चेस में उनकी FIDE रेटिंग 2200+ है.
परिवार को असीम गर्व: उनके पिता प्रदीप गुप्ता पेशे से आईटी सेक्टर में प्रोग्राम मैनेजर हैं. अपनी बेटी की उपलब्धियां पर गर्व करते हुए वह कहते हैं, बहुत कम उम्र में शुभी ने बड़ी सफलता हासिल की है और मुझे पूरा विश्वास है की शुभी एक दिन विश्वस्तर पर भारत का नाम रोशन करेगी. उसके प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाने-आने पर हर साल करीब 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं. इसमें कोचिंग के साथ-साथ देश-विदेश में आयोजित विभिन्न शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेने का खर्च भी शामिल है. शुभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए प्रवाह फाउंडेशन की तरफ से उन्हें स्पॉन्सरशिप भी दी जा चुकी है, जिससे काफी आर्थिक सहयोग मिलता है.
पढ़ाई और चेस के बीच बनाया संतुलन: शुभी ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया है और वह पढ़ाई के साथ-साथ शतरंज को भी बखूबी संभाल रही हैं. देश-विदेश में टूर्नामेंट के दौरान भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं और हमेशा अपनी किताबें अपने साथ ले जाती हैं, ताकि पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए.
अब तक मिले कई पुरस्कार: साल 2026 में शुभी ने नेशनल वीमेन चेस चैंपियनशिप में 3.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार हासिल किया था. वहीं, अंडर-19 नेशनल चेस चैंपियनशिप में भी शुभी एक लाख रुपए का पुरस्कार जीत चुकी हैं. यह पुरस्कार न केवल उन्हें प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके खेल के सफर को जारी रखने में भी आर्थिक रूप से सहायक होते हैं. पिता प्रदीप गुप्ता के मुताबिक, अब तक के करियर के दौरान शुभी करीब 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं.
10 से अधिक देशों में किया प्रतिभाग: उनके पिता बताते हैं, शुभी अब तक 10 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं. माता-पिता का दायित्व बच्चों को प्रोत्साहित करना, उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना और सही मार्गदर्शन देना है, जबकि कामयाबी के पीछे असली मेहनत तो बच्चों की ही होती है.
स्कूल ने की फीस स्पॉन्सर: शुभी के स्कूल ने भी उसे इस सफर में अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया. उन्होंने हाल ही में दसवीं कक्षा की परीक्षा दी है. चेस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां को देखते हुए स्कूल की तरफ से पूरी फीस स्पॉन्सर कर दी गई है. इसके अलावा जब शुभी लंबे समय तक विदेश में प्रतियोगिताओं में व्यस्त रहती हैं तो स्कूल की तरफ से विशेष क्लासेज की व्यवस्था की जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित न हो सके.
मां की अहम भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय चेस खिलाड़ी शुभी गुप्ता की सफलता में उनकी मां उर्मिला गुप्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. वह न केवल उन्हें प्रैक्टिस में सहयोग करती हैं, बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में साथ लेकर जाती हैं. शुभी के खानपान और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखती हैं, ताकि बेटी अपने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके.
हर और जीत में संतुलन आवश्यक: उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जीत और हर दोनों का सामना करना पड़ता है. जरूरी नहीं की हर बार हिस्से में जीत ही मिले. कई बार हार भी हिस्से में आती है. जब शुभी किसी गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो वह अंदर से टूट जाती है और मानसिक तौर पर काफी तनाव होता है ऐसे में शुभी को हम समझते हैं की हार और जीत दोनों ही खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा है और दोनों परिस्थितियों में ही संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है. मध्यम-वर्गीय परिवार से आने वाली शुभ गुप्ता की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि शुभी की उम्र के लाखों बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है.
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