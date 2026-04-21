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उम्र छोटी पर काम बड़े: महज 16 साल की उम्र में शुभी बनीं 'विमन इंटरनेशनल मास्टर', कड़ी मेहनत कर युवाओं के लिए बनीं मिसाल

कम उम्र में बड़ा नाम कमा रहीं शुभी गुप्ता ( ETV BHARAT GFX )