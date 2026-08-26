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जिनकी पीठ पर चलता था नक्सलियों का साम्राज्य, आज वही घोड़े सुना रहे नक्सलवाद की हार की कहानी

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: एक दौर था, जब झारखंड के घने जंगलों में इनकी टापों की आवाज माओवादियों की मौजूदगी का संकेत हुआ करती थी. इन्हीं की पीठ पर हथियार लदते थे, राशन पहुंचता था और जंगल के दुर्गम रास्तों से माओवादी दस्ते एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक जाते थे. आज वही घोड़े बंदूकधारियों के साथ जंगल नहीं नापते. वे झारखंड जगुआर के परिसर में शांत खड़े हैं और चुपचाप उस दौर की कहानी सुना रहे हैं, जब झारखंड के जंगलों में माओवादियों का खौफ था. जीत की निशानी बने घोड़े दिखने में यह तो बेहद साधारण से घोड़े हैं, लेकिन अगर नक्सलवाद पर विजय की बात करें तो यह घोड़े असाधारण हैं. नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बूढा पहाड़ पर मिली जीत की कहानी जब भी कोई सुनेगा तो उसमें इन घोड़ो की चर्चा जरूर होगी. क्योंकि ये घोड़े की ये कहानी किसी युद्ध स्मारक की नहीं, बल्कि उन जीवित गवाहों की है, जिन्होंने नक्सलवाद के सबसे कठिन दौर को अपनी आंखों के सामने देखा है. झारखंड जगुआर परिसर में नक्सलियों के घोड़े (ETV Bharat) बूढ़ा पहाड़ से झारखंड जगुआर तक का सफर झारखंड जगुआर परिसर में मौजूद इन घोड़ों की कहानी सीधे माओवादी गतिविधियों के सबसे मजबूत गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ से जुड़ी है. कभी यह इलाका माओवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था. घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती थीं. माओवादी इन इलाकों में लंबे समय तक टिके रहते थे. बड़ी संख्या में हथियारबंद कैडर जंगलों में रहते थे. उनके लिए हथियारों के साथ-साथ भोजन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. ऐसे में घोड़े और खच्चर उनके लिए बेहद उपयोगी साबित होते थे. खासकर बुजुर्ग और उम्रदराज माओवादियों को दुर्गम पहाड़ी इलाकों से निकालने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था. कभी ‘अरविंद जी’ के दस्ते का हिस्सा थे ये घोड़े इन घोड़ों की कहानी माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे अरविंद जी से भी जुड़ती है. एक करोड़ रुपये के इनामी और माओवादियों के थिंक टैंक माना जाने वाला अरविंद जी लंबे समय तक बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय रहा. उसका अंतिम समय भी इसी इलाके में बीता और वहीं उनकी मृत्यु हुई. आज भी झारखंड जगुआर में मौजूद घोड़ों की कोई औपचारिक पहचान नहीं है. जवान और अधिकारी उन्हें अक्सर ‘अरविंद जी का घोड़ा’ कहकर ही पुकारते हैं. नाम भले नहीं मिला, लेकिन इनके साथ जुड़ी कहानी इन्हें खास बना देती है. नक्सली अरविंद जी अपने अंगरक्षकों के साथ ( फाइल) (ETV Bharat) मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हाथ लगे थे दो घोड़े झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे के मुताबिक, करीब वर्ष 2014-15 के आसपास नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों की कई बड़ी मुठभेड़ें हुई थीं. गुमला, लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बलों और माओवादी दस्तों के बीच सीधा संघर्ष हुआ. इन्हीं अभियानों में अरविंद जी के दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को दस्ते द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दो घोड़े मिले थे. उसके बाद गुमला वाले इलाके से भी दो घोड़े रेस्क्यू किए गए. कुछ समय तक इन घोड़ों को लातेहार के बरवाडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया. इसके बाद इन्हें झारखंड जगुआर परिसर लाया गया.धीरे-धीरे इनका कुनबा भी बढ़ता गया.