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जिनकी पीठ पर चलता था नक्सलियों का साम्राज्य, आज वही घोड़े सुना रहे नक्सलवाद की हार की कहानी

झारखंड के जंगलों में घोड़े नक्सलियों के लिए कभी सहारा होते थे. आज वे उनकी हार की कहानी बता रहे हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Naxalites horses in Jharkhand Jaguar complex
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2026 at 6:53 PM IST

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रांची: एक दौर था, जब झारखंड के घने जंगलों में इनकी टापों की आवाज माओवादियों की मौजूदगी का संकेत हुआ करती थी. इन्हीं की पीठ पर हथियार लदते थे, राशन पहुंचता था और जंगल के दुर्गम रास्तों से माओवादी दस्ते एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक जाते थे. आज वही घोड़े बंदूकधारियों के साथ जंगल नहीं नापते. वे झारखंड जगुआर के परिसर में शांत खड़े हैं और चुपचाप उस दौर की कहानी सुना रहे हैं, जब झारखंड के जंगलों में माओवादियों का खौफ था.

जीत की निशानी बने घोड़े

दिखने में यह तो बेहद साधारण से घोड़े हैं, लेकिन अगर नक्सलवाद पर विजय की बात करें तो यह घोड़े असाधारण हैं. नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बूढा पहाड़ पर मिली जीत की कहानी जब भी कोई सुनेगा तो उसमें इन घोड़ो की चर्चा जरूर होगी. क्योंकि ये घोड़े की ये कहानी किसी युद्ध स्मारक की नहीं, बल्कि उन जीवित गवाहों की है, जिन्होंने नक्सलवाद के सबसे कठिन दौर को अपनी आंखों के सामने देखा है.

झारखंड जगुआर परिसर में नक्सलियों के घोड़े (ETV Bharat)

बूढ़ा पहाड़ से झारखंड जगुआर तक का सफर

झारखंड जगुआर परिसर में मौजूद इन घोड़ों की कहानी सीधे माओवादी गतिविधियों के सबसे मजबूत गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ से जुड़ी है. कभी यह इलाका माओवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था. घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती थीं. माओवादी इन इलाकों में लंबे समय तक टिके रहते थे. बड़ी संख्या में हथियारबंद कैडर जंगलों में रहते थे. उनके लिए हथियारों के साथ-साथ भोजन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. ऐसे में घोड़े और खच्चर उनके लिए बेहद उपयोगी साबित होते थे. खासकर बुजुर्ग और उम्रदराज माओवादियों को दुर्गम पहाड़ी इलाकों से निकालने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था.

कभी ‘अरविंद जी’ के दस्ते का हिस्सा थे ये घोड़े

इन घोड़ों की कहानी माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे अरविंद जी से भी जुड़ती है. एक करोड़ रुपये के इनामी और माओवादियों के थिंक टैंक माना जाने वाला अरविंद जी लंबे समय तक बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय रहा. उसका अंतिम समय भी इसी इलाके में बीता और वहीं उनकी मृत्यु हुई. आज भी झारखंड जगुआर में मौजूद घोड़ों की कोई औपचारिक पहचान नहीं है. जवान और अधिकारी उन्हें अक्सर ‘अरविंद जी का घोड़ा’ कहकर ही पुकारते हैं. नाम भले नहीं मिला, लेकिन इनके साथ जुड़ी कहानी इन्हें खास बना देती है.

Naxalites horses in Jharkhand Jaguar complex
नक्सली अरविंद जी अपने अंगरक्षकों के साथ ( फाइल) (ETV Bharat)

मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हाथ लगे थे दो घोड़े

झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे के मुताबिक, करीब वर्ष 2014-15 के आसपास नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों की कई बड़ी मुठभेड़ें हुई थीं. गुमला, लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बलों और माओवादी दस्तों के बीच सीधा संघर्ष हुआ. इन्हीं अभियानों में अरविंद जी के दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को दस्ते द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दो घोड़े मिले थे. उसके बाद गुमला वाले इलाके से भी दो घोड़े रेस्क्यू किए गए. कुछ समय तक इन घोड़ों को लातेहार के बरवाडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया. इसके बाद इन्हें झारखंड जगुआर परिसर लाया गया.धीरे-धीरे इनका कुनबा भी बढ़ता गया.

Naxalites horses in Jharkhand Jaguar complex
नक्सलियों के घोड़े के साथ झारखंड जगुआर जवान (ETV Bharat)

चार से छह हुआ कुनबा, कैंपस में ही पैदा हुए दो बच्चे

कभी माओवादी दस्तों के साथ जंगलों में घूमने वाले इन घोड़ों को अब झारखंड जगुआर में सुरक्षित माहौल मिला है. यहां इनके खाने-पीने और चारे की पर्याप्त व्यवस्था होती है. हरी-भरी जगह और खुले वातावरण के बीच अब इनका कुनबा भी बढ़ रहा है. चार घोड़ों से शुरू हुई यह कहानी अब छह घोड़ों तक पहुंच चुकी है. खास बात यह है कि इनमें से दो घोड़ों का जन्म झारखंड जगुआर परिसर में ही हुआ है. यानी जिन घोड़ों ने कभी जंगलों में माओवादी दौर देखा था, उनकी अगली पीढ़ी अब उस परिसर में पल रही है, जहां नक्सल विरोधी अभियानों के लिए जवान तैयार होते हैं.

घोड़ों के लिए बना है अलग अस्तबल, हवलदार संभालते हैं जिम्मेदारी

इन घोड़ों के लिए झारखंड जगुआर परिसर में बाकायदा एक बेहतर अस्तबल बनाया गया है. उनकी देखभाल के लिए एक हवलदार की ड्यूटी भी लगाई गई है. उनके खाने-पीने से लेकर साफ-सफाई और दूसरी जरूरतों तक का ख्याल रखा जाता है. अब इनका जीवन जंगलों की भागदौड़ से दूर सुरक्षित और शांत है.

Naxalites horses in Jharkhand Jaguar complex
नक्सलियों के घोड़े (ETV Bharat)

जिस जंगल में कभी उनका इस्तेमाल होता था, आज उसी लड़ाई की कहानी सुनाते हैं

झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई करीब कई दशक तक चली. यह सिर्फ मुठभेड़ों, गिरफ्तारी और ऑपरेशन की कहानी नहीं है. इस संघर्ष ने कई ऐसी निशानियां भी छोड़ीं, जो उस समय की कठिनाइयों को आज तक याद दिलाती हैं. झारखंड जगुआर में मौजूद ये घोड़े उन्हीं निशानियों में से एक हैं.कभी इनके सहारे जंगलों के भीतर हथियार और राशन पहुंचता था. आज इनके अस्तबल तक चारा और पानी सुरक्षा बल पहुंचाते हैं. कभी इनकी दिशा माओवादी तय करते थे, आज इनकी देखभाल जवान करते हैं.

नक्सलवाद के सफर का अजीब लेकिन सटीक आईना

इन घोड़ों की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह नक्सलवाद के बदलते दौर का एक अनोखा आईना हैं. एक समय जंगलों में माओवादियों के बड़े-बड़े दस्ते सक्रिय थे. सुरक्षा बलों को हर कदम पर खतरा रहता था. बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाके लंबे समय तक माओवादियों की मजबूत पकड़ में रहे. आज वही इलाके सुरक्षा बलों की पहुंच में हैं और कभी माओवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले संसाधन इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं. इन घोड़ों को देखकर शायद कोई अंदाजा भी न लगा सके कि कभी इन्हीं की पीठ पर जंगलों के भीतर हथियार और रसद पहुंचाई जाती थी. लेकिन इनके साथ जुड़ी कहानी बताती है कि समय कैसे बदलता है.

टापों की आवाज अब डर नहीं, इतिहास सुनाती है

आज झारखंड जगुआर परिसर में इन घोड़ों की टापों में किसी दस्ते की आहट नहीं है. न हथियार हैं, न राशन की बोरियां और न जंगल की ओर बढ़ने वाला कोई माओवादी दस्ता. अब ये घोड़े सिर्फ घोड़े नहीं हैं. ये उस दौर के जीवित दस्तावेज हैं, जब झारखंड के जंगलों में माओवादी बंदूकों का राज था. कभी माओवादियों के सफर और संघर्ष के साथी रहे ये घोड़े आज उसी संघर्ष के अंत और सुरक्षा बलों की लंबी लड़ाई में मिली कामयाबी की गवाही दे रहे हैं.यानी एक समय जंगलों में जिनकी पीठ पर नक्सलवाद का सामान ढोया जाता था, आज वही पीठ नक्सलवाद के पतन की कहानी ढो रही है.

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