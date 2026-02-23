अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना जरूरी, यूथ कांग्रेस के 'शर्टलेस' प्रदर्शन पर बोलीं मार्गरेट अल्वा
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने कहा कि, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना बनाए रखनी होगी.
Published : February 23, 2026 at 12:20 PM IST
बेंगलुरु (कर्नाटक): इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के 'शर्टलेस' प्रदर्शन को लेकर हुए विवाद के बीच, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना बनाए रखनी होगी.
कांग्रेस नेता अल्वा की यह बात तब आई जब इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने नई दिल्ली में अल इम्पैक्ट इंडिया समिट के भारत मंडपम वेन्यू पर 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' लिखे नारे वाली अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए अपनी शर्ट उतार दी.
मीडिया से बात करते हुए अल्वा ने कहा कि, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में "इंटरनेशनल इवेंट्स में गरिमा, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए." इस बीच, दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के सिलसिले में ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है.
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए प्रदर्शन की चल रही जांच में यह पांचवीं गिरफ्तारी है. यादव की गिरफ्तारी से पहले, चार और नेताओं, कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने पकड़ा था और पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों ने इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता कृष्णा हरि की कार से टी-शर्ट और पोस्टर बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल भारत मंडपम में AI समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में किया गया था. पुलिस ने एक और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी को भी हिरासत में लिया है और बाकी प्रदर्शनकारियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.
इससे पहले, एक बयान में, इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि उसके वर्कर 'एआई समिट में देश की पहचान से समझौता करने वाले प्रधानमंत्री' के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया.
इस बीच, कल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन किया. सूरत और जम्मू में, भाजपा कैडर ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि दिल्ली में, भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने घटना की निंदा करते हुए प्रर्दशन किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को इस विरोध प्रदर्शन को देश का अपमान करने वाला शर्मनाक प्रदर्शन कहा. मेरठ में एक सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता शर्म महसूस करने के बजाय, बेशर्मी से देश का अपमान करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहा है."
