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पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर विवाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माफी मांगने को कहा

कश्मीरी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने वाली महबूबा की टिप्पणी पर विवाद हो गया है.

At CJP protest, Mehbooba’s remark justifying violence against Kashmiri protestors triggers row, NC seeks apology
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 8:27 PM IST

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श्रीनगर: कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने आतंकवाद (militancy) का हवाला देते हुए कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए बल प्रयोग या हिंसा को एक तरह से सही ठहराया है. इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कथित तौर पर कहा था कि कश्मीर में आतंकवाद और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की स्थिति होने के कारण वहां प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कुछ हद तक समझ में आता है. अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ नई दिल्ली में जंतर-मंतर गईं मुफ्ती ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को समर्थन देने के दौरान यह बात कही.

हालांकि, उसी वीडियो क्लिप में मुफ्ती बिना हथियार वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की बुराई करती दिख रही हैं. मुफ्ती ने कहा, "सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि दंगाई भी स्टूडेंट्स को पीटने में उनकी मदद कर रहे थे. हमने कश्मीर में कई सालों से यह देखा है, लेकिन वहां आतंकवाद है, जहां एक तरफ सुरक्षा बल हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी हैं. इसलिए, यह कुछ हद तक समझ में आता है. लेकिन ये छात्र बिना हथियार के, अहिंसक थे और उनके पास कोई पत्थर नहीं था. फिर भी, दिल्ली पुलिस और दंगाई उन्हें बेरहमी से पीट रहे थे. मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा."

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने मुफ्ती की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की और पीडीपी से माफी की मांग की. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, क्या जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक आतंकवादी है. क्या रिजर्वेशन के मुद्दे या दूसरे मुद्दों पर प्रदर्शन करने वाले आतंकी हैं. उन्होंने महबूबा की टिप्पणी को ‘शर्मनाक’ बताया.

तनवीर ने कहा कि कश्मीरी भी देश के नागरिक हैं, लेकिन मुफ्ती ने कश्मीर में हर प्रदर्शनकारियों को 'मिलिटेंट' कहा है. उन्होंने कहा, "कश्मीरी छात्र या प्रदर्शनकारी का दर्द, इज्जत और हक किसी भी दूसरे भारतीय से कम नहीं हैं. दुख की बात है कि पीडीपी अक्सर कश्मीरियों के साथ खुलकर खड़ी होने के बजाय उनके दुख को सही ठहराती रही है. यह नेतृत्व नहीं, बल्कि पद छोड़ना है."

यह तब हुआ जब मुफ्ती और दूसरी जम्मू कश्मीर पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन में शामिल होने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण को ठुकरा दिया था. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन इस प्रदर्शन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लीड किया.

एनसी नेता ने दूसरे राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन पर चुप रहने का आरोप लगाया, जबकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हक के लिए लड़ रही थी. तनवीर ने कहा, “यह दुख की बात है कि यहां बैठे कई राजनीतिक नेता अपने घरों से ट्वीट कर रहे थे. वे इस बड़ी घटना को नहीं समझ पाए, जैसा कि मैंने कहा कि यह शायद इतिहास में पहली बार है कि कोई राजनीतिक पार्टी जंतर-मंतर गई और लोगों के हक के बारे में बात की.

इससे पहले, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा था कि मुफ्ती को कश्मीर में प्रदर्शनकारियों से निपटने में पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार के अतीत के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए सीजेपी विरोध में शामिल होने का 'कोई नैतिक अधिकार नहीं' है.

बुखारी ने कहा, "उन्हें विरोध में शामिल होने और प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास प्रदर्शनकारियों से बेरहमी से निपटने का ट्रैक रिकॉर्ड है. जब वह सत्ता में थीं, तो उन्होंने (मुफ्ती) प्रदर्शन कर रहे बच्चों के खिलाफ पेलेट्स गन का इस्तेमाल किया था."

इस बीच, मुफ्ती ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का भविष्य 'सुरक्षित हाथों' में है. यहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "कोई हिंसा नहीं हुई और युवाओं ने गांधीवादी शैली का पालन किया. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं के लिए एक सफलता है. उन्होंने गांधी के आदर्श को फिर से प्राप्त किया और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को खारिज कर दिया."

मुफ्ती ने कहा, "भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और इन युवाओं ने मुझे उम्मीद दी है." उन्होंने नीट परीक्षा के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे और मामले दर्ज करने सहित सीजेपी की मांगों का समर्थन किया.

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