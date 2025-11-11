ETV Bharat / bharat

तीन घंटे तक खड़ी रही ब्लास्ट वाली i20 कार, ड्राइवर ने पहना था नकाब, एक नजर में देखिए- पुलिस के हाथ लगे कितने सुराग

एक नजर में देखिए-दिल्ली कार ब्लास्ट में अब तक पुलिस के हाथ लगे कितने सुराग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए बम धमाके का शोर पूरे देश दुनिया में सुनाई पड़ रहा है. देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वालों तक पहुंचने के लिए जोरों शोरों से कार्रवाई चल रही है. उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं. साजिश किसने और कैसे रची ये भी जांच की जा रही है. लेकिन इस हमले के बाद दिल्लीवाले सहम गए हैं. एक नजर में देखिए कल शाम ब्लास्ट के बाद से अब तक क्या-क्या हुआ. पुलिस की जांच कहां तक पहुंची. कौन से अहम सुराग हाथ लगे और किस किस को अब तक गिरफ्तार किया गया है.

सबसे बड़ा सवाल जिन 11 परिवारों ने अपनों को खोया और वो जिंदगियां जो अस्पताल में जूझ रही है उनका क्या कसूर था. उन्हें न्याय कैसे मिलेगा. आइए एक नजर में देखे. दिल्ली का दिल दहलाने वाली घटना में अब तक क्या क्या हुआ.