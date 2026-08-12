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आज दिखेगा खगोलीय नजारा, आसमान में चमकेगी 'उल्का वृष्टि', नंगी आंखों से देख सकेंगे अद्भुत नजारा

बिना टेलीस्कोप से भी देख सकेंगे: खगोलविद ने बताया कि उल्काओं को देखने के लिए किसी भी विशेष दूरबीन या टेलीस्कोप एवं विनाकुलर आदि आवश्यक उपकरण की भी आवश्यकता नहीं है. आपको केवल साधारण आंखों से ही पर्सियस तारामंडल की दिशा में देखने के साथ ही संपूर्ण आकाश का अवलोकन करना होगा और वास्तव में व्यापक आकाश को देखने के लिए नंगी आंखें अधिक उपयोगी होती हैं. इसीलिए किसी खुले और अपेक्षाकृत घने अंधेरे स्थान से आकाश का बड़ा हिस्सा दिखाई देने पर अनुभव बेहतर रहेगा. शहरों में कृत्रिम प्रकाश एवं प्रकाश प्रदूषण के कारण बहुत सी मंद उल्काएं दिखाई नहीं दे पाएंगी. उल्का वृष्टि का विहंगम दृश्य ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बेहतर परिणाम देगा लेकिन ध्यान रहे कि मौसम साफ होना चाहिए.

भारत में कब और कैसे देखें?: वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि भारत में पर्सीड देखने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की भोर के बीच ही रहेगा, लेकिन उसके बाद 13 अगस्त की रात से 14 अगस्त की भोर में भी कुछ उल्काएं देख सकते हैं. इसलिए भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए अधिकतम के आसपास की यह रातें अधिक उपयोगी रहेंगी. रात लगभग 12 बजे से सुबह 4:30 बजे तक होगा साथ ही उत्तर-पूर्व दिशा की ओर देखें जहां पर पर्सियस तारामंडल दिखाई देगा, यह उत्तरी आकाश में स्थित है, और यह भी जानना आवश्यक है कि उल्काओं की इस बौछार को पर्सिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसमान में ये सभी उल्काएं पर्सियस तारामंडल की दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं.

गोरखपुर: आज रात आसमान में अंधेरा हो या चंद्रमा की चमकीली रोशनी, इन सब को चीरते हुए 'पर्सीड उल्का वर्षा' से मध्य रात में अद्भुत रोशनी के नजारे का लोग दीदार कर सकेंगे. खास बात ये है कि, बुधवार की रात होने वाली चमकीली उल्का वृष्टि पर चंद्रमा की रोशनी भी खलल नहीं डालेगी. अंधेरे आसमान में बेहतर दिखेगा नजारा.



खगोल वैज्ञानिकों की नजर क्यों रहेगी?: पर्सीड केवल मनोरंजन या आकाशीय दृश्य नहीं है बल्कि उल्का बरसातों का अध्ययन खगोल वैज्ञानिकों को धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए पदार्थ, पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में धूल-कणों के वितरण और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ छोटे अंतरिक्षीय कणों की परस्पर क्रिया को समझने में सहायता करता है. उल्का वर्षाओं का व्यवस्थित अवलोकन अंतरिक्ष पर्यावरण के अध्ययन में भी उपयोगी होता है.



बिना टेलीस्कोप दिखेगा कुदरत का करिश्मा! (Photo Credit: ETV Bharat)





कितने प्रकार की होती हैं उल्काएं: खगोलविद के मुताबिक, उल्काओं के मुख्यतः दो प्रकार हैं, पहला है विरल उल्काएं और दूसरे को उल्का-वृष्टि कहा जाता है,जो उल्काएं एक-दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और आकाश में भी लगभग वर्षभर नजर आती हैं, वे विरल उल्काएं कहलाती हैं. भिन्न-भिन्न दिनों और ऋतुओं में इनकी संख्या भी घटती-बढ़ती रहती है. ऐसी उल्काएं मध्यरात्रि के पहले कम और मध्यरात्रि के बाद ज्यादा संख्या में दिखाई देती हैं. शरद ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म में इनकी संख्या कम रहती है। अब अगर हम बात करें दोनों प्रकार की उल्का की तो पाते हैं कि इनका संबंध धूमकेतुओं से है,धूमकेतु धूलिकणों और बर्फ बनी गैसों के पिंड होते हैं. ये लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं. इनसे निकले हुए कण इनकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं. जब पृथ्वी किसी धूमकेतु के यात्रापथ से गुजरती है, तब धूमकेतु के वे कण वायुमंडल में उतरकर उल्काओं के रूप में चमक उठते हैं और तब आकाश में हमें उल्का-वृष्टि का आकर्षक नजारा दिखाई देता है.

आधी रात को दिखेगी चमकीली 'पर्सीड उल्का वर्षा' (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है पर्सीड उल्का वर्षा?: पर्सीड उल्का वर्षा वास्तव में अंतरिक्ष में किसी एक स्थान से निकलने वाली आग की कोई धार नहीं है बल्कि, यह पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करते समय धूमकेतु (109P/Swift-Tuttle) /स्विफ्ट टटल द्वारा पीछे छोड़े गए धूल और छोटे चट्टानी कणों के प्रवाह से होकर गुजरने के कारण दिखाई देने वाली वार्षिक उल्का वर्षा है. जब ये छोटे कण पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यधिक गति से प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल के साथ उनकी परस्पर घर्षण क्रिया से उनके आसपास की गैस आयनित और उत्तेजित होती है तथा आकाश में चमकदार प्रकाश-पथ दिखाई देता है. इन्हीं चमकदार घटनाओं को हम उल्का या आम बोलचाल की भाषा में टूटते हुए तारे भी कहते हैं. खगोलविद के अनुसार पर्सीड उल्काओं की औसत प्रवेश गति लगभग 59 किलोमीटर प्रति सेकंड है.

भारत में क्यों खास: अगस्त 2026 में पर्सीड उल्का वर्षा के अवलोकन के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलता यह है कि इसका अधिकतम काल अमावस्या के आसपास पड़ रहा है. इसका अर्थ है कि रात के आकाश में चंद्रमा की तेज रोशनी उल्काओं की चमक को दबाने में बड़ी बाधा नहीं बनेगी. इसलिए शहरों से दूर, कम प्रकाश-प्रदूषण वाले स्थानों से इस वर्ष, पर्सीड उल्का वर्षा का अवलोकन अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना है.





कितनी उल्का प्रति घंटे दिखाई दे सकती हैं: खगोलविद ने बताया कि अगस्त 2026 के पर्सीड के लिए लगभग 60 से 100 उल्का प्रति घंटा के आदर्श (ZHR) शीर्षबिंदु प्रति घंटा दर और अमावस्या के कारण अनुकूल परिस्थितियों में दिखाई दे सकती हैं. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को हर घंटे 100 उल्काएं दिखाई देंगी. ZHR (Zenithal Hourly Rate) शीर्षबिंदु प्रति घंटा दर एक मानकीकृत सैद्धांतिक दर है, जो आदर्श अंधेरे आकाश, उपयुक्त रेडिएंट ऊंचाई और अनुकूल पर्यवेक्षण परिस्थितियों में अनुमानित उल्का दर को दर्शाती है. उल्का वृष्टि मॉडल कैलेंडर के अनुसार अगस्त 2026 के लिए सुरक्षित आदर्श परिस्थितियों में पर्सीड की दर लगभग 100 उल्का प्रति घंटा के आसपास हो सकती है.







पर्सीड उल्का वृष्टि का स्रोत (109P/Swift-Tuttle) /स्विफ्ट टटल धूमकेतु है. इस धूमकेतु की कक्षीय अवधि लगभग 130 वर्ष है. धूमकेतु की सूर्य के आसपास यात्रा के दौरान छोड़े गए कण उसकी कक्षा के आसपास एक मलबा-धारा बनाते हैं. पृथ्वी हर वर्ष जुलाई-अगस्त में इस धारा के क्षेत्र से गुजरती है और इसी कारण पर्सीड उल्का वर्षा दिखाई देती है.

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