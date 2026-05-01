बुद्ध पूर्णिमा पर आज करिए माइक्रो मून और फ्लावर मून के दीदार
खगोलविद ने बताया कि 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा पर एक पूर्णिमा देखने को मिलेगी जो कि माइक्रो मून/फ्लावर मून होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : May 1, 2026 at 11:20 AM IST
गोरखपुर: आज से मई महीने की शुरुआत हो गई है. इस महीने दो पूर्णिमा होंगी. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया है कि मई में आसमान में एक नहीं बल्कि एक ही महीने में दो बार पूर्णिमाओं को देखा जा सकेगा. पहली होगी वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है.
खगोलविद ने बताया कि यह 1 मई 2026 को है. बुद्ध पूर्णिमा पर एक पूर्णिमा देखने को मिलेगी जो कि माइक्रो मून/फ्लावर मून होगी. इसका चांद सुपर मून के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत छोटा नजर आएगा. मई महीने के अंत में दूसरी पूर्णिमा घटित होगी, जो कि ब्लू मून कहलाएगी. इसलिए आपको इस बार वर्ष 2026 में एक ही मई महीने में दो पूर्णिमाएं देखने को मिलेंगी जिनमें से दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाएगा.
उन्होंने बताया कि है 'वंस इन अ ब्लू मून' (कभी-कभी होने वाली घटना), जिसका अर्थ है कि यह बहुत दुर्लभ है. क्या सच में ऐसा होगा? उन्होंने बताया कि पूर्णिमा चंद्रमा की सबसे आकर्षक खगोलीय अवस्थाओं में से एक है. जब चंद्रमा का लगभग पूरा चेहरा प्रकाशित होता है और हमें पृथ्वी से दिखाई देता है. पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा के लगभग पूरे प्रकाशित भाग को देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में लगभग एक सीध में आ जाते हैं.
कब होगा बुद्ध पूर्णिमा का माइक्रो फ्लावर मून: खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा पर माइक्रो फ्लावर मून का दीदार होगा जो कि 1 मई 2026, को घटित होगा और इसका चरम समय रात्रि 10:53 PM पर होगा. साथ ही पूर्णिमा का समय अलग-अलग समय क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है.
परंतु उपरोक्त समय और तिथि भारतीय समयानुसार है. साधारण आंखों से देखने पर पूर्णिमा और बढ़ते चंद्रमा के अंतिम चरण या घटते चंद्रमा की शुरुआत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा लगभग 100% प्रकाशित नहीं होता है. पृथ्वी से कुछ पूर्णिमाएं थोड़ी कम प्रकाशित दिखाई देती हैं.
कुछ पूर्णिमाओं के दौरान चंद्रमा का पूरा प्रकाशित गोलार्ध दिखाई न देने का कारण यह है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कक्षीय तल, क्रांति वृत्त के सापेक्ष लगभग 5° डिग्री के कोण पर झुकी हुई है.
यदि पूर्णिमा उस समय होती है, जब चंद्रमा क्रांति वृत्त के ऊपर या नीचे होता है, तो हम चंद्रमा को एक ऐसे कोण से देखते हैं, जिससे प्रकाश का प्रतिशत थोड़ी मात्रा में कम हो जाता है.
खगोलविद ने बताया कि मई 2026 में भारत में दो सूक्ष्म चंद्रमा (माइक्रो मून) की घटनाएं होंगी, जिनमें पूर्णिमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर के बिंदु (अपोजी) पर होगी, जिससे यह छोटा और कम चमकीला दिखाई देगा.
पहली घटना 1 मई 2026 को फ्लावर माइक्रोमून की होगी. इसके बाद 31 मई 2026 को एक दुर्लभ ब्लू माइक्रोमून दिखाई देगा. पहला माइक्रोमून जो बुद्ध पूर्णिमा पर घटित होगा (जिसको फ्लावर मून या फूलों वाला चंद्रमा) भी कहा जाता है यह 1 मई 2026 को होगा और दूसरा सूक्ष्म चंद्रमा (माइक्रो मून) जिसे (ब्लू मून) कहा जाएगा, यह महीने के अंत में होगा. भारत में 30-31 मई की रात को दिखाई देगा. यह माइक्रोमून की चंद्र घटना तब घटित होती है. जब पूर्णिमा अपने सबसे दूर के स्थान पर होती है, जो सुपरमून के विपरीत है. 31 मई का चंद्र 2026 का सबसे दूर का चंद्र होगा.
एक वर्ष में कितनी पूर्णिमाएं होती हैं: खगोलविद ने बताया कि अधिकांश वर्षों में बारह पूर्णिमाएं होती हैं. यानी हर महीने एक. हालांकि हमारा कैलेंडर खगोलीय घटनाओं के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता है. इसलिए कभी-कभी किसी वर्ष में तेरह पूर्णिमाएं भी हो जाती हैं. जब ऐसा होता है तो उन 13 पूर्णिमाओं में से कम से कम एक को ब्लू मून कहा जाता है.
क्या होते हैं 12 पूर्णिमाओं के 12 महीनों में नाम: पूर्णिमा के चांद का नाम जनवरी वुल्फ मून, फरवरी स्नो मून, मार्च बर्म मून, अप्रैल पिंक मून, मई फ्लावर मून/माइक्रोमून, जून स्ट्रॉबेरी मून, जुलाई बक मून, अगस्त स्टर्जन मून, सितंबर कॉर्न मून, अक्तूबर हंटर मून, नवंबर बीवर मून, दिसंबर कोल्ड मून (इसके अलावा 13 पूर्णिमा वाले वर्ष में एक ब्लू मून भी दिखाई देगा जोकि आगामी 31 मई को दिखेगा)
पृथ्वी से कितनी दूरी पर होगा फ्लॉवर मून/माइक्रोमून: खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि 1 मई 2026 का (फ्लॉवर मून/माइक्रोमून) इस समय चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 401,999.9 किलोमीटर (249,791.7 मील) की दूरी पर होगा.
देखने पर यह यह एक माइक्रोमून होगा, जो कि तुला राशि (Libra) में दिखाई देगा. जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में अपोजी (Apogee) कहते हैं, के पास होता है. इसके परिणामस्वरूप चंद्रमा आकाश में थोड़ा छोटा दिखाई देता है. इसका आभासी आकार लगभग 0.50° होता है.
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