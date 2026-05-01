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बुद्ध पूर्णिमा पर आज करिए माइक्रो मून और फ्लावर मून के दीदार

बुद्ध पूर्णिमा पर होगी खास खगोलीय घटना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: आज से मई महीने की शुरुआत हो गई है. इस महीने दो पूर्णिमा होंगी. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया है कि मई में आसमान में एक नहीं बल्कि एक ही महीने में दो बार पूर्णिमाओं को देखा जा सकेगा. पहली होगी वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है. खगोलविद ने बताया कि यह 1 मई 2026 को है. बुद्ध पूर्णिमा पर एक पूर्णिमा देखने को मिलेगी जो कि माइक्रो मून/फ्लावर मून होगी. इसका चांद सुपर मून के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत छोटा नजर आएगा. मई महीने के अंत में दूसरी पूर्णिमा घटित होगी, जो कि ब्लू मून कहलाएगी. इसलिए आपको इस बार वर्ष 2026 में एक ही मई महीने में दो पूर्णिमाएं देखने को मिलेंगी जिनमें से दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाएगा. उन्होंने बताया कि है 'वंस इन अ ब्लू मून' (कभी-कभी होने वाली घटना), जिसका अर्थ है कि यह बहुत दुर्लभ है. क्या सच में ऐसा होगा? उन्होंने बताया कि पूर्णिमा चंद्रमा की सबसे आकर्षक खगोलीय अवस्थाओं में से एक है. जब चंद्रमा का लगभग पूरा चेहरा प्रकाशित होता है और हमें पृथ्वी से दिखाई देता है. पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा के लगभग पूरे प्रकाशित भाग को देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में लगभग एक सीध में आ जाते हैं. कब होगा बुद्ध पूर्णिमा का माइक्रो फ्लावर मून: खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा पर माइक्रो फ्लावर मून का दीदार होगा जो कि 1 मई 2026, को घटित होगा और इसका चरम समय रात्रि 10:53 PM पर होगा. साथ ही पूर्णिमा का समय अलग-अलग समय क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है. परंतु उपरोक्त समय और तिथि भारतीय समयानुसार है. साधारण आंखों से देखने पर पूर्णिमा और बढ़ते चंद्रमा के अंतिम चरण या घटते चंद्रमा की शुरुआत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा लगभग 100% प्रकाशित नहीं होता है. पृथ्वी से कुछ पूर्णिमाएं थोड़ी कम प्रकाशित दिखाई देती हैं. कुछ पूर्णिमाओं के दौरान चंद्रमा का पूरा प्रकाशित गोलार्ध दिखाई न देने का कारण यह है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कक्षीय तल, क्रांति वृत्त के सापेक्ष लगभग 5° डिग्री के कोण पर झुकी हुई है. यदि पूर्णिमा उस समय होती है, जब चंद्रमा क्रांति वृत्त के ऊपर या नीचे होता है, तो हम चंद्रमा को एक ऐसे कोण से देखते हैं, जिससे प्रकाश का प्रतिशत थोड़ी मात्रा में कम हो जाता है.