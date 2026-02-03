ETV Bharat / bharat

शुभांशु शुक्ला से मिलने आए छात्रों ने पूछा, ''धरती पर आने से कैसे मैनेज होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो सामान लेकर गए उसे कैसे मैनेज किया''

लेकिन बात करने का अवसर बहुत कम बच्चों को मिला. आये हुए बच्चों के मन में उनसे पूछने के लिए कई सवाल थे, जो अंतरिक्ष संरचना और व्यवस्था से जुड़े हुए थे. जो सवाल बच्चों के मन में थे. इसे लेकर ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत की, जिसमें बच्चों ने अपने सवाल ईटीवी भारत के साथ साझा किया.

रायपुर: इसरो गगनयान मिशन का हिस्सा रहे अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रायपुर दौरे पर थे. जहां उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी में आयोजित "सीखेंगे बनाएंगे सैटेलाइट" कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से बातचीत की. शुभांशु शुक्ला से बात करने के लिए करीब 5000 से ज्यादा बच्चे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी आए हुए थे.

बच्चों ने पूछे शुभांशु शुक्ला से सवाल

ईटीवी भारत से बात करते हुए एक छात्रा ने कहा, वह शुभांशु शुक्ला सर से यह जानना चाहती थी, जब वह अंतरिक्ष गए और जो विश्व रूपम सामान लेकर गए थे उसके बारे में एक्सप्लेन कर बताएं. वहीं विद्यालय की एक छात्रा ने कहा कि जब शुभांशु शुक्ला सर बोल रहे थे तो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस झलक रहा था. मैं उनसे जानना चाहती थी कि इस तरह का कॉन्फिडेंस मेरे भीतर कैसे आ सकता है. एक छात्रा ने कहा कि जब स्पेस में रहते हैं तो वहां पर कोई ग्रैविटी नहीं रहती है. जब वह धरती पर आते हैं तो ग्रेविटी होती है, तो उसको एडजस्ट करने में क्या दिक्कत होती है.

वहीं विद्यालय की शिक्षिका ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कहा कि हम यह चाहते थे कि हमारे बच्चों को इस तरीके का अवसर मिले. यह बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को यह अवसर मिला. हमने पूर्व में बहुत लोगों के नाम सुने थे लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं जिसे सीधे हमें बात करने का अवसर मिला है, जो भविष्य के निर्माण में बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. हमारे बच्चों के जो सवाल हैं, हम निश्चित तौर पर उन्हें भेजेंगे और जो भी जवाब आएगा हम एक सेशन आयोजित करके बच्चों को बताएंगे. जिन बच्चों के सवाल रह गए गए उनको निराश होने की जरुरत नहीं है.

शुभांशु शुक्ला देंगे लिखकर जवाब

आपको बता दें कि बच्चों से बातचीत के दरमियान शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जिन बच्चों के प्रश्न हम नहीं ले पाए हैं, वह अपना प्रश्न हमें भेज दें. हम सभी बच्चों का उत्तर जरूर देंगे. किसी के मन में जो भी सवाल आ रहा है वह निश्चित हमें भेजें और मैं उसका उत्तर दूंगा.