हाथ देखने के बहाने लड़कियों का किया यौन उत्पीड़न, एक ज्योतिषी को 200 साल की जेल की सजा

ज्योतिषी ने दो लड़कियों को अलग कमरे ले जाकर उसके साथ रेप किया और धमकी दी. कोर्ट ने उसे 200 साल जेल की सजा सुनाई.

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 2:57 PM IST

शिवगंगा: तमिलनाडु में शिवगंगा जिला पॉक्सो (POCSO) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लड़कियों के यौन उत्पीड़न के एक मामले में एक ज्योतिषी को 200 साल जेल की सजा सुनाई है. ज्योतिषी पर आरोप है कि, उसने ज्योतिष विद्या के नाम पर दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है.

शिवगंगा जिले के मानागिरी इलाके के 52 साल का रामकृष्णन पेशे से ज्योतिष और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए शुभ पूजा करने का काम करता है. नवंबर 2021 में, एक महिला अपनी 18 और 14 साल की दो बेटियों के साथ ज्योतिषी रामकृष्णन के पास गई थी.

वह अपने दोनों बेटियों की पढ़ाई में हो रही कमी से चिंतित थीं, इसी वजह महिला ज्योतिषी के पास इसका समाधान ढूंढने के लिए गई थी. इस पर ज्योतिषी ने महिला से कहा कि, वह अपनी दोनों बेटियों के लेकर उसके घर आए. महिला ज्योतिषी की झांसे में आ गई और वह अपनी दोनों बेटियों के लेकर आरोपी के घर चली गई.

ज्योतिषी ने महिला से कहा कि, वह दूसरे कमरे में इंतजार करे. इसके बाद ज्योतिषी ने दोनों लड़कियों को लेकर अलग कमरे में चला गया. यहां उसने कथित तौर पर 14 और 18 साल की दोनों लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया. ज्योतिषी की इस हैवानियत से दोनों लड़कियां काफी डर गई. वहीं, आरोपी ने लड़कियों को धमकी देते हुए कहा कि, अगर उसने उसकी करतूत किसी को बताई तो उसके माता-पिता को खतरा होगा. इसलिए पीड़ित लड़कियों ने लंबे समय तक इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया.

लगभग दो साल बाद, लड़कियों को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल ले जाया गया. उस समय किए गए मेडिकल जांच से पता चला कि उन्हें यौन संचारित रोग है. इसके बाद, यह पता चला कि ज्योतिषी ने दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था. हैरान माता-पिता की शिकायत के आधार पर, तिरुपत्तूर ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और ज्योतिषी रामकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया गया.

इस केस का ट्रायल शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. इस केस में आज फैसला सुनाया गया. जज गोकुल मुरुगन ने अपने फैसले में कहा कि, "दोषी साबित होने के बाद, ज्योतिषी रामकृष्णन को कुल 200 साल जेल और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है." जज ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार से दोनों पीड़ित लड़कियों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है.

