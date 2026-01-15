ETV Bharat / bharat

काशी के ज्योतिषाचार्य ने बनाई डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, बताया खतरे में है कुर्सी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी टैरिफ पॉलिसी के साथ ही साथ तमाम नीतियों के कारण दुनियाभर में सुर्खियों में हैं. उनकी इन नीतियों के कारण दुनिया के कई देश परेशान हैं. यहां तक कि भारत से भी उनके रिश्ते इस समय कुछ खास नहीं चल रहे हैं. इसी बीच, अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने के कारण ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को कमर्शियल जहाजों के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. पंडित सौरभ दुबे बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी आने वाले समय में खतरे में पड़ सकती है. उनकी कुंडली उनके लिए समस्याएं खड़ी करने वाली है.

वाराणसीः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चर्चा में हैं. ट्रंप द्वारा लिए गए फैसले और बयान ने वैश्विक राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित किया है. इन सबके बीच काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र और ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे ने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली तैयार की है. उन्होंने ट्रंप के ग्रह चाल को समझा है कि आखिर क्या वजह है, जो उनका व्यवहार इतना अड़ियल है और उनके फैसले किस तरीके से वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेंगे.

राजनीतिक दृष्टिकोण से ट्रंप की कुंडली मजबूतः पंडित सौरभ दुबे बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को 10 बजकर 54 मिनट पर हुआ था. इस आधार पर जो कुंडली बनी है वह सिंह लग्न, वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आ रही है, जिसमें उनका जन्म हुआ था. लग्नेश सूर्य हैं और सूर्य ग्रहों का राजा होता है. लग्नेश दशम भाव पर बैठ गए हैं, यह भाव पद-प्रतिष्ठा का भाव है. निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की एक मजबूत कुंडली है. इसका उनको लाभ भी मिला है. दूसरी बार वे अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं. इसमें नकारात्मक लक्षण है सूर्य के साथ राहु का जुड़ जाना. यहां पर ग्रहण योग बन रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली. (ETV Bharat)

ट्रंप में अहं ब्रह्मास्मि का भावः सौरभ दुबे बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल रहेगा, वह विवादों से भरा रहेगा. इसके पहले भी वह विवादों से भरा था, दूसरा कार्यकाल भी विवादों से भरा हुआ है. लग्नेश सूर्य है और मंगल लग्न पर ही बैठे हैं. कुंडली का यह योग ट्रंप को आक्रामक बनाएगा, अड़ियल बनाएगा, अहं ब्रह्मास्मि का भाव लाएगा, अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं. चतुर्थ भाव पर चंद्र केतु की युति है. चंद्रमा वृश्चिक राशि के नीच के हैं. हालांकि नीच राशि भंग योग जरूर बन रहा है, लेकिन केतु के साथ ग्रहण योग भी बन रहा है. चंद्र-केतु की युति के कारण उनके अंदर मानसिक अस्थिरता रहेगी.

पंडित सौरभ दुबे. (ETV Bharat)

ट्रंप को करना पड़ेगा परेशानियों का सामनाः पंडित सौरभ दुबे बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें खास तौर पर बीमारियों को लेकर और विरोधियों को लेकर बढ़ेंगी. उसके लिए कहीं न कहीं ट्रंप ही जिम्मेदार होंगे. इनके दश्मेश शुक्र हैं, जो 12वें भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं और षष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं. आने वाले समय में गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो मई 2027 तक चलेगी. इसके साथ ही इनकी सिद्धा योगिनी की दशा चल रही है, लेकिन जून 2026 से सिद्धा में संकटा की अंतर्दशा आएगी. जैसे ही योगिनी की अंतर्दशा बदलेगी, ट्रंप को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.



ट्रंप इन उपायों से कर सकते हैं ग्रहों की ऊर्जा संतुलितः पंडित बताया कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णयों के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को उलट-पुलटकर रख दिए हैं, अमेरिका के अंदर ही इनके विरोधी तैयार हो जाएंगे. हो सकता है कि इनके पद की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए. चंद्र-केतु युति के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए हमारी प्राचीन पद्धति में ध्यान है, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, उससे अच्छा ट्रंप के लिए कोई उपाय नहीं हो सकता है. अपने शुभचिंतकों की मदद से निर्णय लें, हीरा धारण करें और मछलियों को दाना खिलाएं. अगर ये उपाय किए जाते हैं तो ट्रंप अपने ग्रह-नक्षत्र की ऊर्जा को संतुलित करने में सफल होंगे.

