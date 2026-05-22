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इंजीनियर निकला धन कुबेर! छापे में मिलीं 5 बिल्डिंग, फार्महाउस, 92 प्लॉट और मार्केट कॉम्प्लेक्स

ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गिरफ्तार किया है.

Billionaire Assistant Executive Engineer arrested in Bhubaneswar
भुवनेश्वर में अरबपति असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 6:22 PM IST

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भुवनेश्वर: ओडिशा के एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है. हुआ यूं कि ओडिशा विजिलेंस ने आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में तलाशी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

भवानीपटना के आरएंडबी डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भुवनेश्वर सबर से कथित तौर पर जुड़ी बड़ी संपत्ति का पता चला. विजिलेंस की 48 घंटे तक चली तलाशी के दौरान, उनके पास से 92 प्लॉट, पांच बिल्डिंग और दूसरी चल-अचल संपत्तियां के मालिक होने का पता चला.

जब सबर जब्त की गई संपत्ति के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, तो विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में कोरापुट विजिलेंस पुलिस स्टेशन में केस (नंबर 7/2026) दर्ज किया गया है.

A plot of Bhubaneswar seized during the raid
छापेमारी के दौरान भुवनेश्वर का एक प्लॉट जब्त. (ETV Bharat)

विजिलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान, भवानीपटना ब्लॉक के गोसानिमुंडा में 4,500 स्क्वायर फीट की दो मंजिला इमारत, कुसुमखुंटी में 2,625 स्क्वायर फीट की दो मंजिला इमारत, 1,300 स्क्वायर फीट की एक और दो मंजिला इमारत, कोकसारा मोटर चौक में 4,228 स्क्वायर फीट की दो मंजिला इमारत और कालाहांडी द्वारकांड में 1,180 स्क्वायर की एक इमारत जब्त की गई.

इसी तरह, कोकसारा मोटर चौक में आठ केबिन वाला एक मार्केट कॉम्प्लेक्स और किटपदर में 16.93 एकड़ का एक फार्म हाउस जब्त किया गया.

इसके अलावा, भवानीपटना, कोकसारा और नबरंगपुर के बाहरी इलाकों में 83 एकड़ के 92 प्लॉट जब्त किए गए. जब्त की गई संपत्ति में सबर के घर से एक चार पहिया गाड़ी (हुंडई क्रेटा) भी शामिल है. इसके साथ ही 10.70 लाख रुपये के बैंक डिपॉजिट और 16.78 लाख रुपये के घरेलू उपकरण और कैश भी शामिल हैं.

विजिलेंस टीमों ने छह जगहों पर छापेमारी की, जिसमें छह डीएसपी, छह इंस्पेक्टर और दूसरे सपोर्ट स्टाफ शामिल थे. अधिकारी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.

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