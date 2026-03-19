विधानसभा चुनाव 2026: भाजपा ने केरल के लिए 39 और असम में 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की
भाजपा ने केरल विधानसभा चुनावों के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची और असम के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की.
Published : March 19, 2026 at 1:34 PM IST
तिरुवनंतपुरम: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की. बीजेपी ने धर्मदम से केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ के. रंजीत को मैदान में उतारा है.
मिजोरम के पूर्व गवर्नर कुम्मनम राजशेखरन को अरनमुला से मैदान में उतारा गया है. बीजेपी ने कासरगोड से अश्विनी एमएल, एर्नाकुलम से पीआर शिवशंकर, परावुर से वत्सला प्रसन्ना कुमार और कोन्गड से रेणु सुरेश को उम्मीदवार बनाया है.
बीजेपी ने 19 मार्च को अपने 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से और भारत के पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को कझाकूटम सीट से उम्मीदवार बनाया गया. इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया.
इससे पहले कांग्रेस ने अपने 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी. पार्टी ने केरल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ को पेरावुर सीट से उम्मीदवार बनाया. नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन को परावुर सीट से मैदान में उतारा गया है. के. मुरलीधरन जो पूर्व सांसद हैं और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय उद्योग मंत्री के. करुणाकरण के बेटे हैं, वट्टियूरकावु सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.
चुनाव आयोग ने 15 मार्च को घोषणा की कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होने वाला है. आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे 140 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस विधानसभा को केरल नियमसभा के नाम से भी जाना जाता है. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 2026 को समाप्त होने वाला है.
बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ दोनों ही मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले एलडीएफ को सत्ता से हटाकर 140 सदस्यों वाली विधानसभा पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं. एलडीएफ के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग एक दशक तक राज्य पर शासन किया है.
असम चुनाव: BJP ने 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की
बीजेपी ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की. इसमें जालुकबारी सीट से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का नाम भी शामिल है. पार्टी ने दिसपुर विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस नेता प्रद्युत बोरदोलोई को अपना उम्मीदवार बनाया है. बोरदोलोई बुधवार को यहां सरमा और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए.
लिस्ट के मुताबिक भूपेन कुमार बोराह जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, बिहपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे. माधवी दास बिरसिंग-जरुआ से, ज्योत्सना कलिता चमारिया से और नीलिमा देवी मंगलदाई से चुनाव मैदान में उतरेंगी. उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार शाम यहां पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अंतिम रूप दिया.
इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी की चुनाव समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए. बीजेपी की असम इकाई के प्रमुख दिलीप सैकिया भी इस बैठक में मौजूद थे.