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विधानसभा चुनाव 2026: भाजपा ने केरल के लिए 39 और असम में 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की

तिरुवनंतपुरम: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की. बीजेपी ने धर्मदम से केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ के. रंजीत को मैदान में उतारा है.

मिजोरम के पूर्व गवर्नर कुम्मनम राजशेखरन को अरनमुला से मैदान में उतारा गया है. बीजेपी ने कासरगोड से अश्विनी एमएल, एर्नाकुलम से पीआर शिवशंकर, परावुर से वत्सला प्रसन्ना कुमार और कोन्गड से रेणु सुरेश को उम्मीदवार बनाया है.

बीजेपी ने 19 मार्च को अपने 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से और भारत के पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को कझाकूटम सीट से उम्मीदवार बनाया गया. इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया.

इससे पहले कांग्रेस ने अपने 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी. पार्टी ने केरल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ को पेरावुर सीट से उम्मीदवार बनाया. नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन को परावुर सीट से मैदान में उतारा गया है. के. मुरलीधरन जो पूर्व सांसद हैं और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय उद्योग मंत्री के. करुणाकरण के बेटे हैं, वट्टियूरकावु सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को घोषणा की कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होने वाला है. आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे 140 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस विधानसभा को केरल नियमसभा के नाम से भी जाना जाता है. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 2026 को समाप्त होने वाला है.