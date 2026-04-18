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अपने-अपने घर चले गए प्रवासी मजदूर, कब वापस आएंगे... केरल के कई सेक्टर में संकट की स्थिति

स्टेट प्लानिंग बोर्ड के मेंबर डॉ. के रविरामन, केरल को इन मजदूरों के लिए एक 'वेलफेयर मैग्नेट स्टेट' बताते हैं, जो उनके घरेलू क्षेत्र के मुकाबले काफी ज्यादा सैलरी और बेहतर जीवन प्रदान करता है.

केरल के प्रवासी मजदूर असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव में वोटिंग करने के अपने अपने गृह राज्य चले गए हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर में बड़ा संकट पैदा हो गया है. श्रम शक्ति में अहम योगदान देने वाले होने के नाते, निर्माण उद्योग, छोटे बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है. केरल स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने चिंता जताई है कि इस पलायन का राज्य की पूरी आर्थिक स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये मजदूर स्थानीय लेबर मार्केट की नींव हैं.

तिरुवनंतपुरम: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए. ऐसे में केरल से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के पलायन से वहां मजदूरों का संकट पैदा हो गया है. हालांकि, असम से मजदूर अपने राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद धीरे-धीरे वापस आने लगे हैं.

अभी की कमी के बावजूद, उम्मीद है कि चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग वापस आ जाएंगे. जबकि कुछ पर्यवेक्षक ने चिंता जताई कि नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) के मुद्दों ने उनके जाने पर असर डाला होगा. वैसे अधिकारियों का मानना ​​है कि, केरल से जाने वाले प्रवासी मजदूरों का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव में शामिल होना है.

दिलचस्प बात यह है कि इन मजदूरों की गैर-मौजूदगी ने एक लगातार स्थानीय मुद्दे को भी सामने लाया है, जबकि केरल में बेरोजगारी में कथित तौर पर सांख्यिकी कमी आई है. वैसे कुछ का कहना है कि, केरल के लोगों हाथ से काम करने की झिझक बनी हुई है.

आतिथ्य और विनिर्माण क्षेत्र अभी इस लेबर की कमी का सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं. तिरुवनंतपुरम में, पलायम में ताज होटल जैसी पुरानी जगहों ने बताया है कि पुराने स्टाफ अचानक चले गए हैं, जिससे काम काज खतरे में पड़ गया है. एर्नाकुलम में प्लाइवुड इंडस्ट्री का भी यही हाल है, इस इलाके की 700 फैक्ट्रियों में से लगभग एक चौथाई को पूरी तरह बंद करना पड़ा है.

असम से मजदूर अपने राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद धीरे-धीरे वापस आने लगे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के मज़दूरों के मई के आखिर या जून की शुरुआत तक लौटने की उम्मीद नहीं है, जब उनके चुनाव के चरण पूरे हो जाएंगे और ईद की छुट्टियां होंगी. तब तक, बिजनेस मालिक अनिश्चितता की स्थिति में हैं, और मौजूदा ऑर्डर पूरे करने और रोजाना का काम जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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