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क्या पीएम मोदी के 'बॉस' 5 राज्यों के रण में दिखा पाएंगे कमाल? भाजपा के नए 'सारथी' का पहला लिटमस टेस्ट

नई दिल्ली में बुधवार, 18 मार्च, 2026 को असम और पुडुचेरी के लिए उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन. ( PTI )