असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने की संभावना ( प्रतीकात्मक तस्वीर -IANS )

संतु दास नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव ज़्यादातर एक ही चरण में होने की संभावना है. पश्चिम बंगाल में, जहां तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में मतदान के चरण कम होंगे. इसके दो चरणों में होने की संभावना है. खास बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग (ECI) की फुल बेंच ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया जहां चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव की तैयारियों का रिव्यू किया. दौरे का आखिरी हिस्सा पश्चिम बंगाल में था, जो इस हफ्ते की शुरुआत में खत्म हुआ. चुनाव आयोग इस सप्ताह के आखिर में चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर सकता है. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को, केरल का 23 मई को, तमिलनाडु का 10 मई को और पश्चिम बंगाल का 7 मई को खत्म होने वाला है. पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को खत्म होगा. चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनाव आयोग अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, "असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव एक ही फेज में होने की संभावना है." 2021 और 2016 में, चुनाव आयोग ने असम में तीन और दो चरण में विधानसभा चुनाव कराए थे, जबकि इसी दौरान केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही फेज में चुनाव कराए थे. चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने असम में चुनाव आयोग की फुल बेंच की बैठक के दौरान, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव एक या दो चरण में कराए जाएं.