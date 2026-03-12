असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने की संभावना
चुनाव आयोग विधानसभा के चुनाव असम, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी में एक ही चरण में करा सकता है.
Published : March 12, 2026 at 4:45 PM IST
संतु दास
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव ज़्यादातर एक ही चरण में होने की संभावना है. पश्चिम बंगाल में, जहां तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में मतदान के चरण कम होंगे. इसके दो चरणों में होने की संभावना है.
खास बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग (ECI) की फुल बेंच ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया जहां चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव की तैयारियों का रिव्यू किया.
दौरे का आखिरी हिस्सा पश्चिम बंगाल में था, जो इस हफ्ते की शुरुआत में खत्म हुआ. चुनाव आयोग इस सप्ताह के आखिर में चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर सकता है.
असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को, केरल का 23 मई को, तमिलनाडु का 10 मई को और पश्चिम बंगाल का 7 मई को खत्म होने वाला है. पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को खत्म होगा.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनाव आयोग अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, "असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव एक ही फेज में होने की संभावना है."
2021 और 2016 में, चुनाव आयोग ने असम में तीन और दो चरण में विधानसभा चुनाव कराए थे, जबकि इसी दौरान केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही फेज में चुनाव कराए थे.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने असम में चुनाव आयोग की फुल बेंच की बैठक के दौरान, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव एक या दो चरण में कराए जाएं.
यह अनुरोध आने वाले बिहू त्योहार को ध्यान में रखते हुए की गई थी. उन्होंने बताया कि इसी तरह केरल में भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ पूरी बेंच की बातचीत के दौरान चुनाव के शेड्यूल की घोषणा करते समय आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखने की अपील की गई.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "तमिलनाडु में, कानून प्रवर्तन एजेन्सी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी बेंच को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी दी. उन्होंने एक ही चरण में चुनाव कराने पर जोर दिया. पुडुचेरी में भी कानून-व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं है."
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2021 में एक ही चरण में हुए थे. पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 और 2026 के चुनावों की तुलना में कम चरण में होंगे. इसके दो चरण में होने की संभावना है."
उन्होंने कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को छोड़कर अलग-अलग जानी-मानी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में चुनाव एक या दो चरण में कराने की अपील की.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने आगे कहा, "चुनाव आयोग चुनाव वाले राज्यों में कानून-व्यवस्था पर कड़ी नजर रखेगा."
उन्होंने कहा, "चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. चुनाव आयोग फ्री, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है."
बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे चुनाव वाले राज्यों में मतदाता सूची को साफ करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) किया था. हालांकि, असम में मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन (SR) किया गया था.
