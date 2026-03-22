Assembly Polls: असम चुनाव के लिए TMC उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी, BJP ने केरल में प्रत्याशी की घोषणा की
असम और केरल में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा. चुनाव नतीजे 4 मई को आएंगे.
Published : March 22, 2026 at 7:54 PM IST
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने असम विधानसभा चुनाव के लिए सात और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. टीएमसी ने शनिवार को पहली लिस्ट में 17 नामों की घोषणा की थी. रविवार को, असम तृणमूल कांग्रेस ने सात और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की. हालांकि, दूसरी लिस्ट के अंतम में चामरिया सीट (Chamaria Seat) के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा की गई है, क्योंकि पहली सूची में इस सीट से जिस उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया था, उसने अपना नाम वापस ले लिया था. कुल मिलाकर, तृणमूल कांग्रेस ने अब तक असम में 23 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है.
दूसरी लिस्ट में सात कैंडिडेट के नाम इस प्रकार हैं-
- मंडिया सीट से शर्मन अली अहमद
- हाजो-सुआलकुची (SC) से रोजी अहमद (फुनु दास)
- गुवाहाटी मध्य से अभिजीत मजूमदार
- चबुआ-लाहोवाल से इनुस कुमार कंडापन
- मरियानी से परेश बोरा
- करीमगंज उत्तर से परिमल रंजन रॉय
- करीमगंज दक्षिण से अजीज अहमद खान (रानू खान)
खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटों में से 51 पर उम्मीदवार उतारने का इरादा जताया है.
इससे पहले, शनिवार को टीएमसी ने 17 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें कोकराझार से उदंगश्री नरजारी, बिलासीपारा से मोमिनुर इस्लाम, अभयपुरी से कौशिक रंजन दास, बाजाली से कल्याणी कलिता, गोरेश्वर से राजन चौहान, मंगलदोई से हरे कृष्ण डेका, कटिगोरा से फजियोर रहमान लस्कर, सोनाई से शाहजहां लस्कर, डिगबोई से जितेन नाग, मुकुम से दिलीप मोरन और उधारबोंड से तपस दास शामिल थे.
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, असम में तृणमूल कांग्रेस का अभी मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले बंगाली भाषी मतदाताओं समेत हर तरह के वोटरों का दिल जीतना है. इसके लिए, तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है.
Keralam Assembly Elections | BJP fields Adv S Smitha from the Varkala seat.— ANI (@ANI) March 22, 2026
Assembly elections are scheduled to be held in Kerala on 9 April 2026 to elect 140 members of the Kerala Legislative Assembly. pic.twitter.com/KMIi6jFtJN
असम में वर्तमान राजनीति माहौल खास तौर पर अहम है. पिछले चुनाव में, NDA गठबंधन में सबसे आगे रहने वाली BJP ने राज्य में 64 सीटें जीती थीं. NDA के दूसरे सहयोगी दलों में, असम गण परिषद (AGP) के 9 विधायक, UPPL के 7 विधायक और BPF के 3 विधायक हैं.
दूसरी तरफ, विपक्षी खेमे में कांग्रेस के 26 विधायक, AIUDF के 15 विधायक और CPI(M) का एक विधायक है. इसके अलावा, एक निर्दलीय विधायक भी है.
असम में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है. चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे. अब देखना यह है कि तृणमूल कांग्रेस इस मुश्किल चुनावी लड़ाई में अपनी मौजूदगी कितने प्रभावी तरीके से दिखा पाती है.
वहीं, केरल विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने वर्कला (Varkala) सीट से एडवोकेट एस स्मिता को मैदान में उतारा. केरल में भी 9 अप्रैल को विधानसभा की कुल 140 सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा.
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