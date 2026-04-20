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भाजपा कभी दिल्ली से तमिलनाडु पर शासन नहीं कर पाएगी : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( @RahulGandhi )

कन्याकुमारी (तमिलनाडु) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा कभी भी दिल्ली से तमिलनाडु पर शासन नहीं कर पाएगी. तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच जाने के साथ ही तेज हो गया है. प्रचार अभियान थम जाने से पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय की पार्टियों के नेता जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे के बाद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी जिले में अपना चुनाव अभियान चलाया. उन्होंने कन्याकुमारी जिले के कोलाचेल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक प्रचार रैली में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, "यह मेरी ड्यूटी है कि मैं सबसे पहले शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री हादसे में जान गंवाने वाले 23 मजदूरों को श्रद्धांजलि दूं. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले, मैंने अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू की थी, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर में खत्म हुई. मेरी यात्रा का मुख्य मकसद पूरे देश के लोगों में एकता के बीज बोना था. कांग्रेस पार्टी इसी मकसद की ओर आगे बढ़ रही है. भाजपा और आरएसएस लोगों में फूट डालने के खास इरादे से काम करते हैं. जहां तक ​​हमारी बात है, भारत कई राज्यों का एक देश है. हम एक ऐसे राजनीतिक ढांचा की कल्पना करते हैं जो अपने अलग-अलग लोगों की अलग-अलग भाषाओं और संस्कृति को संभाले और सुरक्षित रखे. कोई भी राज्य कितना भी छोटा क्यों न हो, वह हमारे लिए बराबर महत्व रखता है. भाजपा हर चीज को—'एक राष्ट्र, एक भाषा, एक इतिहास, एक संस्कृति'—एक विलक्षण, एकात्मक राजनीतिक विचारधारा के दायरे में समाहित करना चाहती है. यही हमारे और उनके बीच बुनियादी फर्क है. तमिलनाडु पर तमिलों का राज होना चाहिए. हर राज्य को अपने मामलों को मैनेज करने के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए. हमारा संविधान भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानता है. लेकिन, भाजपा सच में संविधान को नहीं मानती. भाजपा व्यवस्थित तरीके से संघवाद की फिलॉसफी को खत्म कर रही है.