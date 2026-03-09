ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल, असम, केरल और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान इसी हफ्ते!

सूत्रों ने आगे कहा, "चुनाव आयोग इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेस में विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. जिसका मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है.

पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों का रिव्यू करने के बाद, पूरी बेंच 10 मार्च को दिल्ली लौटेगी. उन्होंने कहा, "इसके बाद चुनाव आयोग इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के शेड्यूल की घोषणा पर फैसला करेगा. संभावना है कि इसी हफ़्ते घोषणा की जा सकती है."

चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, " मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की पूरी बेंच ने आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल का दौरा किया. अब, पूरी बेंच चुनाव वाले पश्चिम बंगाल के दौरे पर है."

तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को खत्म हो रहा है, और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अभी पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए वहां हैं. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को खत्म होने वाला है, जबकि केरल का कार्यकाल 23 मई को खत्म होगा.

उम्मीद है कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में अपनी पूरी बेंच के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के पश्चिम बंगाल के दौरे के पूरा होने के बाद चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में चुनावों की घोषणा करेगा.

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) इस हफ्ते असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के शेड्यूल की घोषणा कर सकता है.

असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में, चुनाव आयोग पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग लागू करेगा. उन्होंने कहा, "इस पहल का मकसद चुनावी प्रक्रिया की रियल-टाइम मॉनिटरिंग को आसान बनाना है."

चुनाव आयोग सूत्रों ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर (RO), जिला चुनाव अधिकारी (DEO), और मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) स्तर पर मॉनिटरिंग टीमें बनाई जाएंगी. उन्होंने कहा, "इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि चुनाव फ्री और फेयर तरीके से हो."

खास बात यह है कि बिहार वह राज्य था, जहां पिछले साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पोलिंग स्टेशनों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग हुई थी. पहले, महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों के अलावा 50 प्रतिशत पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग जरूरी थी.

असम और केरल जैसे राज्यों में चुनाव आयोग की पूरी बेंच के साथ बातचीत के दौरान अलग-अलग जानी-मानी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के दिए गए सुझावों का ज़िक्र करते हुए, जिसमें कहा गया था कि चुनाव का शेड्यूल घोषित करते समय आने वाले स्थानीय त्योहारों का भी ध्यान रखा जाए, उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान दिया है."

असम में, पिछले महीने, फुल बेंच की बातचीत के दौरान, अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने अपील की थी कि चुनाव एक ही फेज में या अधिक से अधिक दो फेज में कराए जाएं. उन्होंने आने वाले बिहू त्योहार को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव की तारीखें तय करने की मांग की.

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, आने वाले विधानसभा चुनावों में वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP) के तहत कई पहल की जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लेने और लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करती हैं.

यह बताया जा सकता है कि असम को छोड़कर, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) किया था, जो चुनाव वाले पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किया गया था. असम में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन (SR) किया गया.

ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग और राज्यों के बीच महामंथन: CEC ज्ञानेश कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ बेहतर तालमेल पर दिया ज़ोर