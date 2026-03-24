हिंसा और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए ECI का मास्टरप्लान: सीमाओं को सील करने और सघन जांच के आदेश
चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए इंटर-स्टेट बॉर्डर मीटिंग की.
Published : March 24, 2026 at 4:00 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को 'अंतर-राज्यीय सीमा बैठक' आयोजित की. इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले उपचुनावों से पहले, समन्वय बढ़ाना, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और फेयर चुनाव सुनिश्चित करना है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ 5 चुनावी राज्यों और उनके 12 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs), पुलिस महानिदेशकों (DGPs) के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया. सभी अधिकारियों को हिंसा मुक्त, भय मुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
बैठक के दौरान, उन्होंने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी आम चुनावों और त्रिपुरा व कर्नाटक सहित 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए चुनाव तैयारियों, कानून-व्यवस्था की स्थिति, अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों और हथियारों की जब्ती, अंतर-राज्यीय चेक पोस्ट और खर्च के प्रति संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा की.
Strengthening electoral preparedness through collaboration— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 24, 2026
ECI convenes Inter-State Border Meeting with Chief Secretaries, DGPs, CEOs, and Principal Secretaries (Home), Principal Secretaries (Excise), Principal Secretaries (SGST) and SPNOs of poll going States and their… pic.twitter.com/g8CEXjx1jq
चुनाव वाले राज्यों ने अपनी समग्र तैयारी, कानून-व्यवस्था के मुद्दों, व्यय प्रवर्तन और केंद्रीय एजेंसियों या पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी चिंता या लंबित मामलों के बारे में जानकारी दी. चुनाव आयोग के अनुसार, चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमावर्ती जिलों और सीमाओं को सील करने पर विशेष ध्यान दिया गया. इसमें कहा गया कि पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनावी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रलोभन मुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने में हर संभव सहायता प्रदान करें.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने CBDT, ED, DRI, RBI, IBA, NCB, ICG, BCAS, AAI, डाक सेवा, CRPF, CISF, BSF, SSB, RPF, ITBP, भारतीय तटरक्षक बल और असम राइफल्स सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे चुनाव वाले राज्यों और उनकी सीमाओं से सटे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाएं और अंतर-राज्यीय चेक पोस्टों पर जांच तेज करें.
General Elections and bye-elections 2026: ECI holds Inter-State Border Meetings ✅— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 24, 2026
Meeting also held with Multi-Departmental Committee on Election Intelligence ✅
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) सहित केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले अपने प्रयासों को तेज करने और खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों आदि की जब्ती को अधिकतम करने का निर्देश दिया गया.
बता दें कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल, 2026 को एक चरण में मतदान होगा. तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल, 2026 को मतदान होगा. पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे. पहला चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल और दूसरा चरण में 142 सीटें के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. सभी राज्यों के लिए मतगणना 4 मई, 2026 को होगी.
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