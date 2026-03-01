ETV Bharat / bharat

केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव की घोषण से पहले कांग्रेस सीट बंटवारे को फाइनल करने में जुटी

पार्टी रणनीतिकारों ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की बातचीत को तेजी से आगे बढ़ा रही है, लेकिन विपक्षी एकता पर भी ध्यान दे रही है.

Assembly Elections 2026 Congress focusing seat-sharing talks with allies in Kerala, Assam Tamil Nadu
असम कांग्रेस के अध्यभ गौरव गोगोई और राहुल गांधी (ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : March 1, 2026 at 11:03 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस चुनावी राज्यों केरल, असम और तमिलनाडु में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत को तेजी से खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन NDA से मुकाबला करने के लिए बड़ी विपक्षी एकता को भी ध्यान में रख रही है. इन राज्यों में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होंगे और मार्च के पहले हफ्ते में घोषणा होने की संभावना है.

DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तमिलनाडु में सीधे NDA से लड़ रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन असम में सीधे NDA से मुकाबला करने की योजना बना रहा है. केरल में स्थिति थोड़ी अलग है, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सीधे सीपीआईएम के नेतृत्व वाले LDF से लड़ रहा है, जबकि NDA अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है.

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि हर चुनाव नई चुनौती लेकर आता है और असम और केरल में विपक्षी गठबंधन की अगुआई करने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से गठबंधन बनाने होंगे. कांग्रेस तमिलनाडु में क्षेत्रीय बड़ी पार्टी DMK की सहयोगी की भूमिका निभा रही थी, लेकिन 2026 में बेहतर डील के लिए कड़ी बातचीत करने के लिए तैयार है.

तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडणकर के नेतृत्व में कांग्रेस की चार सदस्यों वाली टीम ने 28 फरवरी को DMK नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू की. ऐसी खबरें थीं कि राज्य की बड़ी पार्टी DMK, कांग्रेस की दो खास मांगों को मानने को तैयार नहीं है, यानी 234 में से 25 से अधिक विधानसभा सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी.

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस (AICC) के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 22 फरवरी को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की थी और 45 सीटें मांगी थीं, साथ ही इशारा किया था कि कांग्रेस सत्ता में भागीदारी की अपनी मांग से पीछे हट सकती है. 45 सीटों में वे 25 सीटें शामिल थीं जिन पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 2021 के चुनावों में DMK की हारी हुई 40 सीटों में से 20 सीटें शामिल थीं. हालांकि, डीएमके 25 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है. कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी.

चोडणकर ने ईटीवी भारत से कहा, "बातचीत खत्म होने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा. बातचीत सौहार्दपूर्ण रही."

असम में कांग्रेस ने एनडीए का मुकाबला करने के लिए वाम दलों, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, जेडीए और एपीएचएलसी के साथ गठबंधन किया है. कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं. अखिल गोगोई के रायजोर दल ने 15 सीटें मांगी हैं लेकिन कांग्रेस केवल 5 या 6 देने को तैयार है. कांग्रेस रणनीतिकारों ने कहा कि पार्टी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और शेष 26 सीटें उन सहयोगियों के लिए छोड़ेगी जो अधिक हिस्सा चाहते हैं.

कांग्रेस 2021 के असम विधानसभा चुनावों में भाजपा की 60 सीटों के मुकाबले सिर्फ 29 सीटें जीत पाई थी. पार्टी को उम्मीद है कि एक मजबूत गठबंधन 2026 में एनडीए पर जीत हासिल कर सकता है.

असम के प्रभारी कांग्रेस सचिव मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "गठबंधन पर जल्द ही फैसला किया जाएगा."

असम में सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 27 फरवरी को ऑनलाइन कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की अध्यक्षता की. CEC ने करीब 40 सीटों पर चर्चा की और करीब 30 सीटों को मंजूरी दी, जिन पर टिकट के लिए सिर्फ एक दावेदार हैं. इन नामों की घोषणा निर्वाचन आयोग के चुनाव की तारीखें घोषित करने के तुरंत बाद की जाएगी, ताकि जल्दी फायदा मिल सके.

केंद्रीय चुनाव समिति की 1 मार्च को फिर से मीटिंग हो सकती है, जिसमें केरल में सिर्फ एक दावेदार वाली सीटों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी. कांग्रेस केरल में 140 विधानसभा सीटों में से करीब 100 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. वहां भी, चुनाव की तारीखें आने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी.

केरल के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "केरल में UDF गठबंधन मजबूत है. फिर भी, सीटों के बंटवारे पर बात करनी होगी ताकि बातें साफ हो सकें. हमें उम्मीद है कि यह काम जल्दी पूरा हो जाएगा."

UDF में कांग्रेस, IUML, केरल कांग्रेस (जोसेफ), RSP और छोटी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं. UDF 2016 से विपक्ष में है.

केरल पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राहुल गांधी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के बाद हुई, जहां दोनों नेताओं ने राज्य के अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की.

केरल के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "हम आगामी चुनावों के लिए स्थानीय टीमों की तैयारी की स्थिति का आकलन करने के लिए जिलेवार समीक्षा कर रहे हैं."

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरल में सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन असम में इस नियम में ढील दी जा सकती है, जहां पार्टी लोकसभा सांसदों गौरव गोगोई और रकीबुल हुसैन को क्रमशः जोरहाट और धुबरी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा सकती है. गोगोई राज्य इकाई के प्रमुख हैं, जबकि हुसैन असम में मुस्लिम समुदाय के लोकप्रिय नेता हैं.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस में टिकट के लिए खींचतान, एक-एक सीट पर कई दावेदार

TAGGED:

CONGRESS SEAT SHARING TALKS
TAMIL NADU ELECTION 2026
KERALA ELECTIONS 2026
ASSAM ELECTIONS 2026
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.