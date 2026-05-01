एग्जिट पोल बंगाल चुनाव: मतगणना से पहले BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खाने-पीने का खास इंतजाम
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान के बाद बीजेपी मुख्यालय में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है.
Published : May 1, 2026 at 7:02 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की भारी बढ़त के बाद पार्टी मुख्यालय दिन दयाल मार्ग न में विजय उत्सव की तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हो गईं हैं. मंडप बनाने का काम तेजी से चल रहा है, और अब खाने-पीने की भी भारी तैयारी शुरू कर दी गई है.
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यालय परिसर में बड़े मंडप तैयार किए जा रहे है. इसमें LED वॉल, साउंड सिस्टम और लाइटिंग का काम पूरा होने वाला है. साथ ही, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खाने-पीने का खास इंतजाम किया जा रहा है.
पार्टी सूत्रों की माने तो 4 जुलाई को यदि एक्जिट पोल की तरह ही भाजपा की सीटें असम, पुडुचेरी और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में आतीं हैं तो पार्टी जमकर भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाएगी. सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से अभी से लड्डू और रोसोगुल्ला के पैकेटों की भारी मात्रा में ऑर्डर भी दिए जा रहें हैं.
पार्टी सूत्रों के मुताबिक उत्तर भारतीय, बंगाली और दक्षिण भारतीय व्यंजनों का मेन्यू तैयार किया जा रहा है. हालांकि फिलहाल फाइनल रिजल्ट बाकी हैं. मगर एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद से ही राज्यों के भाजपा कार्यालय सहित मुख्यालय में भी जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है.
पार्टी सूत्रों की माने तो जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीतती है तो रात तक प्रधानमंत्री भी भाजपा मुख्यालय आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं. इस बार भी संभावित तौर पर कुछ ऐसे ही कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं.
पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अंदरखाने देर रात तक की सारी तैयारियां कर रहीं हैं ताकि कार्यकर्ताओं और नेताओं को कोई परेशानी ना हो. एक स्थानीय कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ बताया, “खाने-पीने की तैयारी इसलिए शुरू की गई है क्योंकि 4 मई को पूरे देश से नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे.
कार्यकर्ता का कहना है कि, बंगाल में पहली बार सरकार बनाने का जश्न हम भव्य तरीके से मनाना चाहते हैं. साथ ही पार्टी सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय चल रहा है. इसके अलावा लाइव प्रसारण के लिए भी बड़े स्क्रीन लगाए जाएंगे.
सूत्रों के मुताबिक हर परिस्थिति पर, चाहे वह राज्यों की हो या मुख्यालय की, आलाकमान नजर बनाए हुए हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, "हम एग्जिट पोल को अंतिम नहीं मानते, लेकिन जनता के इस समर्थन को देखते हुए तैयारी रखना जरूरी है. असली फैसला 4 मई को होगा.
वहीं, टीएमसी नेताओं ने इन तैयारियों को ‘अधिक उत्साह’ बताया है, लेकिन भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का जोश देखकर लग रहा है कि 4 मई का दिन यादगार बनने वाला है. क्या बंगाल में ‘अबकी बार कमल’, इस बात को लेकर पार्टी मुख्यालय में चर्चा जोर शोर से है.
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