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एग्जिट पोल बंगाल चुनाव: मतगणना से पहले BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खाने-पीने का खास इंतजाम

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की भारी बढ़त के बाद पार्टी मुख्यालय दिन दयाल मार्ग न में विजय उत्सव की तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हो गईं हैं. मंडप बनाने का काम तेजी से चल रहा है, और अब खाने-पीने की भी भारी तैयारी शुरू कर दी गई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यालय परिसर में बड़े मंडप तैयार किए जा रहे है. इसमें LED वॉल, साउंड सिस्टम और लाइटिंग का काम पूरा होने वाला है. साथ ही, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खाने-पीने का खास इंतजाम किया जा रहा है. पार्टी सूत्रों की माने तो 4 जुलाई को यदि एक्जिट पोल की तरह ही भाजपा की सीटें असम, पुडुचेरी और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में आतीं हैं तो पार्टी जमकर भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाएगी. सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से अभी से लड्डू और रोसोगुल्ला के पैकेटों की भारी मात्रा में ऑर्डर भी दिए जा रहें हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक उत्तर भारतीय, बंगाली और दक्षिण भारतीय व्यंजनों का मेन्यू तैयार किया जा रहा है. हालांकि फिलहाल फाइनल रिजल्ट बाकी हैं. मगर एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद से ही राज्यों के भाजपा कार्यालय सहित मुख्यालय में भी जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है.