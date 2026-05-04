पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम : रुझानों में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर
अभी तक की जानकारी के अनुसार कभी टीएमसी, तो कभी भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिख रही है.
Published : May 4, 2026 at 8:55 AM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है. कई टेलीविजन चैनलों के शुरुआती रुझानों से संकेत मिल रहे हैं कि यहां पर टीएमसी और भाजपा के बीच टक्कर जारी है. कभी भाजपा तो कभी टीएमसी आगे दिख रही है.
शुरुआती रुझानों से संकेत मिला कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मालतीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार मौसम नूर आगे चल रही हैं, और राज्य भर में दो विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है.
शुरुआती रुझानों में कहा गया कि कांग्रेस को इसी जिले की मोथाबारी सीट पर भी बढ़त मिल रही है, जहां इस साल अप्रैल में एसआईआर प्रक्रिया में नाम हटाए जाने के विरोध में न्यायिक अधिकारियों का अभूतपूर्व घेराव हुआ था.
मालदा जिले की छह विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, जबकि टीएमसी को चार सीटों पर बढ़त हासिल है.मालदा उन जिलों में से एक है जहां एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक नाम हटाए गए थे.
राज्य की 293 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, डाक मतपत्रों की गिनती पहले की गई. अधिकारियों ने बताया कि ईवीएम वोटों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू हुई.
इस बहुचर्चित चुनाव को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिशों के लिए एक अहम परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा उन्हें कड़ी चुनौती दे रही है.
सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस भी लगातार चुनावी हार के बाद अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये नतीजे पूर्वी भारत में भाजपा की पकड़ मजबूत करने की क्षमता का भी संकेत देंगे, जबकि टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन राज्य में उसके दबदबे को और मजबूत करेगा. मतगणना दिन भर जारी रहने की उम्मीद है और दोपहर तक स्पष्ट रुझान सामने आने की संभावना है.
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