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पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त पर बोले अधिकारी, 'हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हुए'

अधिकारी ने दोहराया कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं दिया है. उन्होंने दावा किया कि भवानीपुर में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हुए हैं.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अगली सरकार बनाएगी. अधिकारी नंदीग्राम से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं. उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के बीच कहा, ‘‘भाजपा (पश्चिम बंगाल में) सरकार बनाएगी.’’

उन्होंने कहा, "मुझे भबानीपुर से आधिकारिक आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन पहले चरण में मुस्लिम फ्रंट और हिंदू फ्रंट दोनों के बूथ हैं. छह-सात चरणों के बाद भबानीपुर में मुझे अच्छा समर्थन मिलेगा. सभी चैनल दिखा रहे हैं कि मैं आगे चल रहा हूं. नंदीग्राम में मुझे उम्मीद से तीन गुना ज्यादा वोट मिले हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार बनेगी."

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भाबनीपुर से भाजपा के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "भाजपा सरकार बना रही है. शुरुआती रुझानों में भाजपा को 135 से अधिक और टीएमसी को लगभग 100 सीटें मिल रही हैं. भबानीपुर में शुरू में कांटे की टक्कर होगी. मतगणना के पहले चरण में, 14 बूथों में से 6 मुस्लिम बहुल हैं. पिछली बार उन्हें इन बूथों पर 90-95% वोट मिलते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. कुछ गड़बड़ दिख रही है. मैं 8 हिंदू बूथों पर आगे चल रहा हूं. भबानीपुर में 9वें-10वें चरण से मैं आगे हो जाऊंगा...सत्ता विरोधी लहर है, साथ ही हिंदू दल कमल (भाजपा) के पक्ष में एकजुट हैं. यह हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है...खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम वोटों का विभाजन भी हुआ है."

आगे उन्होंने कहा, "इस बार हिंदू एकजुटता दिख रही है, और जिस तरह मुसलमान टीएमसी को वोट देते हैं, उन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया है. कुछ वोट मुस्लिम समर्थक पार्टी को गए हैं. भाजपा को भी कुछ वोट मिले हैं, हालांकि थोड़ी मात्रा में. मुझे नंदीग्राम के मुस्लिम बूथ में इतने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने नेतृत्व में बंगाल के निर्माण का जो वादा किया गया है, वह उनके पक्ष में रहा है. इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है."

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