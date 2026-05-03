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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : 293 सीटों पर मतगणना, एक सीट पर 21 मई को मतदान, काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा

प.बंगाल- स्ट्रॉंग रूम के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मी ( ANI )

कोलकाता : राज्य के 77 केंद्रों पर मतगणना होगी. व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के चलते 294 सीटों वाली विधानसभा में से 293 सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया है, जिसका कारण "बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन" बताया गया है. इस सीट पर नए सिरे से मतदान और मतगणना क्रमशः 21 मई और 24 मई को होगी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 294 में से 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है. जबकि भाजपा का कहना है कि इस बार उनकी सरकार बनने की पूरी उम्मीद है. टीएमसी और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा है. टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि तीन सीटों पर बीजीपीएम ने उम्मीदवार उतारे. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान हुए थे. 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को. एग्जिट पोल प.बंगाल को लेकर बंटा हुआ दिख रहा है. कुछ ने भाजपा की जीत, तो कुछ ने टीएमसी की जीत का दावा किया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2021 और 2024 के एग्जिट पोल भी वास्तविक परिणामों से काफी अलग रहे थे और अधिकांश ऐसे सर्वे शेयर बाजार को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं. बनर्जी ने कहा कि यदि किसी सीट पर तृणमूल उम्मीदवार 200-300 मतों के अंतर से हारता है, तो मतगणना एजेंट पुनर्गणना की मांग अवश्य करें. उन्होंने निर्देश दिया, "कोई भी एजेंट मतगणना प्रक्रिया पूरी होने से पहले केंद्र नहीं छोड़े." अभिषेक ने मतगणना एजेंटों को 2021 में नंदीग्राम मतगणना केंद्र पर अचानक बिजली गुल होने की घटना याद दिलाते हुए कहा, "वे (एजेंट)मतगणना केंद्रों के भीतर किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत पार्टी नेतृत्व को सूचना दें." चुनाव निगरानी संस्था के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से राज्य में अब तक की सबसे अधिक 92.47 प्रतिशत मतदान हुआ.