तमिलनाडु में TVK प्रमुख विजय के माता-पिता ने जीत पर कहा- बेटे को विजयी होने का भरोसा था
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 को लेकर टीवीके प्रमुख विजय के माता-पिता ने जीत पर टिप्पणी की.
Published : May 5, 2026 at 9:17 AM IST
चेन्नई: डायरेक्टर और टीवीके चीफ थलापति विजय के पिता एएस चंद्रशेखर के घर पर सोमवार को जश्न का माहौल रहा. बेटे की जीत से माता-पिता बहुत खुश नजर आए. इस अवसर पर उन्होंने कहा, 'एक पिता के तौर पर, मुझे बहुत गर्व और खुशी है. मेरे बेटे को मेरी शुभकामनाएं. पिछले दो सालों में उसका कॉन्फिडेंस शानदार रहा है और उसे भरोसा है कि मैं तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनूंगा.
मैं उस एटीट्यूड की तारीफ करता हूं. एक लीडर के तौर पर उसकी हिम्मत यह है कि मैं बिना किसी अलायंस के अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा. मुझे लगता है कि यह एक हिस्टोरिकल सक्सेस है. विजय के लिए एक हिस्टोरिकल जीत है.'
टीवीके चीफ विजय की मां शोभा चंद्रशेखर ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि पार्टी ने राज्य में कुल 234 में से 108 सीटें जीती हैं. उनके पिता एसए चंद्रशेखर ने कहा, 'वह सिर्फ उनकी मां नहीं हैं. वह विजय की पहली फैन हैं. वह बहुत खुश हैं.
टीवीके नेता विजय के दादा के पैतृक गांव मुथुपेट्टई इलाके के लोग तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत से बहुत खुश हैं. उनके रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने बहुत गर्व महसूस किया है.
टीवीके लीडर विजय के रिश्तेदार निखिल ने कहा, 'वह मेरे चिट्टप्पा हैं. मैं क्या कह सकता हूँ? मैं उन्हें सिर्फ अपना प्यार दे सकता हूँ. मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूँ. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अंकल ने वह हासिल करने की ठानी जो वह करना चाहते थे. उन्होंने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा था कि वह यह करेंगे, और उन्होंने इसे कामयाबी से किया. मैं बहुत खुश हूँ.'
