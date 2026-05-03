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केरल विधानसभा चुनाव : एलडीएफ या यूडीएफ, किसकी बनेगी सरकार ?

केरल विधानसभा चुनाव, त्रिकोणीय मुकाबले के बाद चार मई को चुनाव परिणाम पर नजर.

Kerala assembly election results 2026
केरल विधानसभा चुनाव संबंधित तस्वीर (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 12:50 PM IST

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तिरुवनंतपुरम : केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ), विपक्षी दल संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के बीच नौ अप्रैल को हुए चुनावी मुकाबले के बाद अब सबकी निगाहें सोमवार को मतगणना के बाद सामने आने वाले नतीजों पर टिकी हैं.

राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में लगे तीनों गठबंधनों के लिए ये चुनाव परिणाम बेहद महत्वपूर्ण हैं. केरल में कुल 2,71,42,952 मतदाता हैं, जिनमें से 79.63 प्रतिशत ने नौ अप्रैल को 140 विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव में अपने मत डाले.

राज्य की 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सोमवार सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होने की उम्मीद है और 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के लिए 15,464 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 140 निर्वाचन अधिकारी, 1,340 अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी, 4,208 सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 4,208 गणना सुपरवाइजर और 5,563 गणना सहायक शामिल हैं.

प्रक्रिया के तहत ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों, सुरक्षाकर्मियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा. डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले की जाएगी जो कुल डाले गए मतों का 1.36 प्रतिशत हैं.

मतगणना के मद्देनगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस कर्मियों के साथ केंद्रीय बलों की 25 कंपनियों को तैनात किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने पूरे राज्य में निगरानी बढ़ा दी है.

मुख्य बिंदु

--- अधिकांश एग्जिट पोल ने कांग्रेस के गठबंधन के सत्ता में आने को लेकर आकलन किया है. 2024 के लोकसभा चुनावों, विधानसभा उपचुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन आशावादी है.

--- यूडीएफ ने 2021 में 41 सीटें जीती थीं.

--- एलडीएफ ने एग्जिट पोल को नकारा है. उनका कहना है कि वे लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे. 2021 में एलडीएफ को 99 सीटें मिली थीं.

--- अगर एलडीएफ की हार होती है, तो 1960 के दशक के बाद यह पहली बार होगा कि देश के किसी भी राज्य में वामपंथी दल सत्ता में नहीं रहेंगे.

--- एनडीए को 2021 के विधानसभा चुनाव में 12.51 प्रतिशत वोट मिले थे. 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़कर 19.23 प्रतिशत हो गए. इसलिए पार्टी को उम्मीद है कि उसे कुछ सीटें जरूर मिलेंगी.

--- वैसे, 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में एनडीए का वोट शेयर घटकर 15 प्रतिशत रह गया. पर स्थानीय निकाय चुनावों में तिरुवनंतपुरम नगर निगम जीतने और ट्वेंटी 20 पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद एनडीए उम्मीद बांध रहा है.

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