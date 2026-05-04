चुनाव परिणाम के जश्न की तैयारियों में जुटी पार्टियां, बिरयानी और लड्डू की तैयारी
चुनाव परिणाम आने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, पर कई पार्टियों ने अभी से जश्न की तैयारी शुरू कर दी है.
Published : May 4, 2026 at 7:17 AM IST
तिरुवनंतपुरम : केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने वाले हैं. पर, राज्य भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मलप्पुरम जिले के पंडिक्कड़ में, कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ता जीत की उम्मीद में लगभग 5,000 लोगों के लिए बिरयानी तैयार कर रहे हैं.
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, शहर में एक बड़ा तंबू लगाया गया है जहां भोजन वितरित किया जाएगा. एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने मीडिया से कहा, “हम एलडीएफ के 10 साल के शासन के अंत का जश्न मनाएंगे. हम सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं सहित सभी का स्वागत करते हैं.”
उन्होंने बताया कि बिरयानी पकाने के लिए 16 बड़े बर्तन मंगवाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 40 किलो चावल का इस्तेमाल होगा. भोजन के अलावा, जश्न के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.
एक अन्य स्थानीय नेता ने कहा, “हमें पूरा भरोसा है कि यूडीएफ सत्ता में आएगा. मलप्पुरम जिला गठबंधन का गढ़ रहा है और यह आगे भी कायम रहेगा.” सोमवार को घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले, कांग्रेस ने रविवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के मुख्यालय इंदिरा भवन में एक विशाल पंडाल लगाया.
कांग्रेस नेता मनक्कड़ सुरेश ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद बांटने के लिए मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है. उन्होंने मीडिया से कहा, “हम जनता के बीच काम करते हैं, इसलिए हम उनकी भावनाओं को भली-भांति समझते हैं. सोमवार दोपहर 12 बजे तक यूडीएफ स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुनाव जीत जाएगा.”
सुरेश ने बताया कि पार्टी की कार्यकारी समिति के सभी नेताओं को इस अवसर पर इंदिरा भवन में आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा, “नेताओं के लिए चुनाव परिणाम देखने के लिए एलईडी स्क्रीन और बैठने की व्यवस्था की गई है.” भाजपा भी कोच्चि में जश्न की तैयारियों में जुटी है और बड़ी मात्रा में लड्डूओं का ऑर्डर दे दिया गया है.
केरल विधानसभा में भगवा पार्टी और उसके एनडीए सहयोगियों के पास फिलहाल कोई विधायक नहीं है, लेकिन नेताओं ने इस बार अपना खाता खोलने की उम्मीद जताई है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने संभावित उम्मीदवारों के चित्र वाले पोस्टर भी तैयार कर लिए हैं. एक पार्टी नेता ने कहा, "हम नेमोम, कझाकूटम, मंजेश्वर, पलक्कड़ और तिरुवल्ला समेत कई सीटें जीतेंगे. लोग एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से तंग आ चुके हैं और एनडीए को वोट देंगे."
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