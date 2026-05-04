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चुनाव परिणाम के जश्न की तैयारियों में जुटी पार्टियां, बिरयानी और लड्डू की तैयारी

कॉन्सेप्ट फोटो ( Getty Image )

तिरुवनंतपुरम : केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने वाले हैं. पर, राज्य भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मलप्पुरम जिले के पंडिक्कड़ में, कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ता जीत की उम्मीद में लगभग 5,000 लोगों के लिए बिरयानी तैयार कर रहे हैं. कांग्रेस नेताओं के अनुसार, शहर में एक बड़ा तंबू लगाया गया है जहां भोजन वितरित किया जाएगा. एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने मीडिया से कहा, “हम एलडीएफ के 10 साल के शासन के अंत का जश्न मनाएंगे. हम सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं सहित सभी का स्वागत करते हैं.” उन्होंने बताया कि बिरयानी पकाने के लिए 16 बड़े बर्तन मंगवाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 40 किलो चावल का इस्तेमाल होगा. भोजन के अलावा, जश्न के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. एक अन्य स्थानीय नेता ने कहा, “हमें पूरा भरोसा है कि यूडीएफ सत्ता में आएगा. मलप्पुरम जिला गठबंधन का गढ़ रहा है और यह आगे भी कायम रहेगा.” सोमवार को घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले, कांग्रेस ने रविवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के मुख्यालय इंदिरा भवन में एक विशाल पंडाल लगाया.