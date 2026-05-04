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BJP मुख्यालय में आलू पूरी से लेकर बंगाली रसगुल्ला तक, वोटों की गिनती के बीच खाने की तैयारी जोरों पर

नई दिल्ली: असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई. इसी के साथ, नई दिल्ली में स्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय में तैयारियां देखी गईं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए पारंपरिक 'पूरियां' और मिठाइयां तैयार की जा रही हैं.

साथ ही, पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए भी आज वोटों की गिनती जारी है. एएनआई से बात करते हुए, शेफ ने तैयार की जा रही कई तरह की डिशेज की डिटेल्स शेयर कीं. उन्होंने कहा, "हम सुबह 4 बजे से तैयारी कर रहे हैं. लगभग 400 से 500 लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है. ब्रेकफास्ट मेन्यू में सैंडविच, आलू पूरी, पोहा और जलेबी जैसी कई तरह की चीजें हैं.

शेफ ने कहा कि, खाने के साथ ताजे फल, लस्सी, रबड़ी और पारंपरिक मिष्टी दोई भी तैयार की गई है." लंच के इंतजाम के बारे में, शेफ ने कहा, "लंच में हमारे पास दाल तड़का, कढ़ी पकौड़ा, परवल आलू, चावल और पापड़ हैं." इस मौके को और मजेदार बनाने के लिए, डेजर्ट मेन्यू में खास तौर पर बंगाली रसगुल्ला और जलेबी शामिल हैं, जिन्हें पूरे दिन में 400 से 500 लोगों के आने की उम्मीद है.