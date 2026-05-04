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BJP मुख्यालय में आलू पूरी से लेकर बंगाली रसगुल्ला तक, वोटों की गिनती के बीच खाने की तैयारी जोरों पर

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी संभावित जीत की ओर बढ़ती दिख रही है. ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश हाई है.

From Aloo Poori to Bengali Rasogulla:
BJP मुख्यालय में आलू पूरी से लेकर बंगाली रसगुल्ला तक (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई. इसी के साथ, नई दिल्ली में स्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय में तैयारियां देखी गईं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए पारंपरिक 'पूरियां' और मिठाइयां तैयार की जा रही हैं.

साथ ही, पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए भी आज वोटों की गिनती जारी है. एएनआई से बात करते हुए, शेफ ने तैयार की जा रही कई तरह की डिशेज की डिटेल्स शेयर कीं. उन्होंने कहा, "हम सुबह 4 बजे से तैयारी कर रहे हैं. लगभग 400 से 500 लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है. ब्रेकफास्ट मेन्यू में सैंडविच, आलू पूरी, पोहा और जलेबी जैसी कई तरह की चीजें हैं.

शेफ ने कहा कि, खाने के साथ ताजे फल, लस्सी, रबड़ी और पारंपरिक मिष्टी दोई भी तैयार की गई है." लंच के इंतजाम के बारे में, शेफ ने कहा, "लंच में हमारे पास दाल तड़का, कढ़ी पकौड़ा, परवल आलू, चावल और पापड़ हैं." इस मौके को और मजेदार बनाने के लिए, डेजर्ट मेन्यू में खास तौर पर बंगाली रसगुल्ला और जलेबी शामिल हैं, जिन्हें पूरे दिन में 400 से 500 लोगों के आने की उम्मीद है.

शेफ ने कहा कि सभी खाने की चीजें 22 लोगों की एक खास टीम तैयार और मैनेज कर रही है. इस बीच, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनावी क्षेत्रों में मतगणना जारी है. मतगणना सबसे पहले पोस्टल बैलेट से शुरू हुआ. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती शुरू हुई. हर राउंड के नतीजे ECINET प्लेटफॉर्म और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जाएंगे. इस प्रक्रिया से पहले सभी काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

ये भी पढ़ें: विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 : बंगाल और असम में बीजेपी आगे, केरल में कांग्रेस की यूडीएफ और तमिलनाडु में टीवीके की बढ़त

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