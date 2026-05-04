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Assam Election results: असम में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत, कांग्रेस पिछड़ी

गुवाहाटी: असम में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है. सुबह 9 बजे तक आए रुझानों में एनडीए कुल 126 सीटों में से 66 पर आगे था. जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंध 19 सीट पर आगे चल रहा था.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबारी में आगे चल रहे हैं. जोरहाट में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं.चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई शुरुआती ट्रेंड्स में दिसपुर से आगे चल रहे हैं.

अगर शुरुआती रुझानों पर भरोसा किया जाए तो असम में बीजेपी के नेतृत्व में NDA लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकता है.

असम में सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई. 126 विधानसभा सीटों पर 722 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा. 35 जिलों में 40 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं.