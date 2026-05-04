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केरल और पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे, क्या वामपंथी पार्टियां खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी

नई दिल्ली: केरल और पश्चिम बंगाल के सोमवार के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर भारत की लेफ्ट पार्टियों को एक अहम मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां राजनीतिक नेता और विश्लेषक इस बात पर बंटे हुए हैं कि क्या लेफ्ट खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी.

खास बात यह है कि पिनाराई विजयन की सरकार की हार के साथ, भारत में पांच दशकों में पहली बार कोई कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नहीं होगा. 1970 के बाद यह भी पहली बार होगा कि लेफ्ट किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) के महासचिव एमए बेबी ने सोमवार को यहां कहा कि, विधानसभा चुनाव के नतीजों की दो बड़ी बातें हैं, केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को बड़ा झटका और पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत. डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को तमिलनाडु में भी झटका लगा, जहां विजय के नेतृत्व वाली टीवीके एक बड़ी ताकत बनकर उभरी. भाजपा असम में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही और एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर एक बार फिर पुडुचेरी में जीत हासिल की."

बेबी ने कहा, "एलडीएफ केरल में दस साल के लगातार राज के बाद हार गई. इस दौरान उसने लोगों की भलाई और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, जबकि भाजपा की केंद्र सरकार ने पैसे की तंगी पैदा कर दी थी. एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों राज्यों के बीच का अंतर लेफ्ट पार्टियों की मजबूती और कमजोरियों, दोनों को दिखाता है."

नई दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषक अरूप सेन ने ईटीवी भारत से कहा, "केरल में लेफ्ट पिछले एक दशक से सत्ता में थी. इस बार लेफ्ट फ्रंट UDF से हार गई. हमने देखा है कि केरल में हर दूसरे पांच साल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों सत्ता में आते हैं. लेकिन, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की हालत वाकई चिंता की बात है."

सेन के मुताबिक, केरल दिखाता है कि अगर लेफ्ट स्थानीय उम्मीदों के हिसाब से गवर्नेंस मॉडल अपनाता है, तो वह अभी भी चुनाव जीत सकता है. सेना, जो दशकों से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक विकास को देखते रहे हैं, ने कहा, "लेकिन पश्चिम बंगाल में संरचनात्मक गिरावट ज्यादा दिख रही है, जहां संगठनात्मक कमी और वोटर बेस में बदलाव ने लेफ्ट को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वह जल्दी ठीक नहीं हो पाया."

लेफ्ट ने 2011 तक तीन दशकों से ज्यादा समय तक पश्चिम बंगाल पर राज किया, लेकिन तब से, वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिसकर अपनी राजनीतिक अहमियत वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. हाल के चुनावों में, उसका वोट शेयर स्थिर रहा है, और उसका कैडर बेस काफी कम हो गया है.

माकपा के महासचिव बेबी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में, भाजपा को कई वजहों से फायदा हुआ, जिसमें भ्रष्ट तृणमूल सरकार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर भी शामिल है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के नतीजे भाजपा की नेतृत्व में दक्षिणपंथी सांप्रदायिक ताकतों की बढ़त दिखाते हैं, जो सभी धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों के लिए गहरी चिंता की बात है."