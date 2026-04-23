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जैसे तमिलनाडु बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, वैसे ही बंगाल को भी लड़ना होगा: डी राजा

चेन्नई: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग हो रही है. बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है. इसी सिलसिले में सीपीआई (CPI) नेता डी राजा ने बड़ा बयान दिया.

वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके (DMK) के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत और BJP की हार पर भरोसा जताया. इसके साथ-साथ उन्होंने सभी लोगों से वोट डालने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई शहर का वोटर हूं. मैंने अपना वोट डाला है. मैं सभी वोटर्स से अपील करता हूं कि वे आएं और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें. यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक जरूरी अधिकार है. मेरा मानना ​​है कि DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव जीतेगा और DMK सरकार बनाएगी.

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में उन्होंने भाजपा की कड़ी आलोचना की और कहा कि बंगाल को भाजपा को हराने के लिए लड़ना होगा. डी राजा ने आगे कहा कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में दो फेज में चुनाव होने हैं. उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के विचार से बीजेपी (BJP) को बंगाल में फायदा नहीं उठाने देना चाहिए. बीजेपी को हराना चाहिए. जैसे तमिलनाडु बीजेपी की खराब सोच के खिलाफ लड़ रहा है, वैसे ही बंगाल के लोगों को भी लड़ना होगा और BJP को हराना होगा.