जैसे तमिलनाडु बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, वैसे ही बंगाल को भी लड़ना होगा: डी राजा
सीपीआई नेता ने कहा कि सभी लोग लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हों और जमकर वोटिंग करें.
Published : April 23, 2026 at 11:33 AM IST
चेन्नई: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग हो रही है. बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है. इसी सिलसिले में सीपीआई (CPI) नेता डी राजा ने बड़ा बयान दिया.
वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके (DMK) के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत और BJP की हार पर भरोसा जताया. इसके साथ-साथ उन्होंने सभी लोगों से वोट डालने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई शहर का वोटर हूं. मैंने अपना वोट डाला है. मैं सभी वोटर्स से अपील करता हूं कि वे आएं और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें. यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक जरूरी अधिकार है. मेरा मानना है कि DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव जीतेगा और DMK सरकार बनाएगी.
#WATCH | Chennai: CPI Leader D. Raja says, " i am the voter in chennai city... i came and cast my vote. i appeal to all voters to come and exercise their right to vote. it’s an important right in order to strengthen our democracy... i am of the view that the dmk-led coalition will… pic.twitter.com/YFNJezhyOW— ANI (@ANI) April 23, 2026
इसके अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में उन्होंने भाजपा की कड़ी आलोचना की और कहा कि बंगाल को भाजपा को हराने के लिए लड़ना होगा. डी राजा ने आगे कहा कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में दो फेज में चुनाव होने हैं. उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के विचार से बीजेपी (BJP) को बंगाल में फायदा नहीं उठाने देना चाहिए. बीजेपी को हराना चाहिए. जैसे तमिलनाडु बीजेपी की खराब सोच के खिलाफ लड़ रहा है, वैसे ही बंगाल के लोगों को भी लड़ना होगा और BJP को हराना होगा.
अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तिरुपुर जिले में सबसे ज्यादा 20.38 फीसदी वोटिंग हुई, जबकि चेन्नई जिले में 16.51 प्रतिशत और इरोड में 19.55 फीसदी वोटिंग हुई है. वहीं, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदनीपुर जिले में सबसे ज्यादा 20.51 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि बांकुरा में 20.20 फीसदी और झारग्राम में 19.84 प्रतिशत वोट पड़े. वोटिंग आज शाम 6:00 बजे खत्म होगी. वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
इससे पहले तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, टीवीके प्रमुख विजय, डीएमके मंत्री केएन नेहरू, अभिनेता रजनीकांत और ध्रुव विक्रम समेत कई नेताओं ने आज सुबह वोट डाला.
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