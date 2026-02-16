ETV Bharat / bharat

Assembly Elections 2026: बंगाल और तमिलनाडु में भाजपा की आक्रामक रणनीति, अभियान को धार देने में जुटी

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों में मिले 36% वोट शेयर को बढ़ाकर दो-तिहाई बहुमत हासिल करने का लक्ष्य रखा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 फरवरी 2026 को पुडुचेरी के कराईकल में भाजपा की राज्य इकाई के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 8:22 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए व्यापक योजना बनाई है. विशेष रूप से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर फोकस करते हुए, भाजपा सत्तारूढ़ दलों पर दोगुने हमले की रणनीति अपनाने जा रही है. सूत्रों के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्ताधारी पार्टियों की कमजोरियों को उजागर करने के लिए आक्रामक अभियान चलाएंगे, जिससे चुनावी लाभ हासिल करने की उम्मीद है. इसके लिए जिन राज्यों में भाजपा की सत्ता नहीं है वहां एंटी-इनकंबेंसी किन मुद्दों पर है और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी कितने हैं इस पर लिस्ट तैयार की जा रही है.

वैसे तो भाजपा जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकार है उन राज्यों के एंटी-इनकंबेंसी (Anti-incumbency) का पूरा फायदा उठाने की योजना बना रही है. सूत्रों की मानें तो इन राज्यों में अगर कुछ केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं तो भाजपा अपने राज्यों की इकाई के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों की लिस्ट भी तैयार कर रही है और पार्टी इन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए भी नेताओं की टोली तैयार कर रही है, जो अलग-अलग इलाकों में जाकर इन लोगों से संपर्क करेंगे. सूत्रों के अनुसार, जिन राज्यों के जिन इलाकों में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या ज्यादा होगी वहां पार्टी के शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम ज्यादा लगाए जाएंगे.

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकार सत्ता में है, वहां भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए अपनी आक्रामक रणनीति को और धार देना शुरू कर दिया है. शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे स्थानीय चेहरे को मजबूत करते हुए, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से टीएमसी पर हमले तेज करेगी. यदि देखें तो भाजपा के मुख्य मुद्दे, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति, घुसपैठ और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हैं.

भाजपा का मानना है कि शिक्षक भर्ती घोटाला और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोगुना हमला टीएमसी की साख को कमजोर करेगा. हाल ही में भाजपा ने चुनावी घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है, जिसमें पूर्व टीएमसी विधायक और अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को शामिल किया गया है. पार्टी का दावा है कि 2021 के चुनावों में मिले 36% वोट शेयर को बढ़ाकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया जाएगा.

इसी तरह, चुनावी राज्य तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सरकार है. भाजपा यहां सत्ता में आने के लिए एनडीए गठबंधन को विस्तार दे रही है, जिसमें एआईएडीएमके, पीएमके और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (Nainar Nagendran), सत्ताधारी डीएमके के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक विकास की कमी और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दों पर जोर है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पुडुचेरी के कराईकल में चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया. पार्टी की योजना है कि वरिष्ठ नेता जैसे नैनार नागेंद्रन और अन्य केंद्रीय मंत्री डीएमके की कमजोरियों पर दोगुना हमला करेंगे, खासकर महिलाओं और पहली बार मतदाताओं को लक्षित करते हुए. भाजपा का लक्ष्य 11.24% वोट शेयर को बढ़ाकर 35% तक पहुंचाना है, जिसके लिए सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, "हमारी रणनीति साफ है- सत्तारूढ़ दलों की विफलताओं पर दोगुना हमला करना. पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाते हुए, और तमिलनाडु में गठबंधन की ताकत से हम मैदान मारेंगे."

पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत किया है और मुस्लिम वोटों के विभाजन का भी फायदा उठाने की योजना है. हालांकि, विपक्षी दल इसे भाजपा की विभाजनकारी राजनीति बता रहे हैं. टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि डीएमके ने कहा कि भाजपा की रणनीति राज्य के विकास को प्रभावित करेगी. चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है, और राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है. यह चुनाव भाजपा के लिए उत्तर में सत्ता बचाने और दक्षिण में विस्तार करने का बड़ा परीक्षण होगा.

