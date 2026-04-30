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बंगाल चुनाव: ECI आज 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग की BJP की मांग पर फैसला करेगा

बीजेपी ने बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की चार विधानसभा सीटों के 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की है.

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चुनाव आयोग (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 1:23 PM IST

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कोलकाता: चुनाव आयोग (ECI) गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की चार विधानसभा सीटों के 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मांग पर फैसला करेगा. इन सीटों पर 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी.

इत्तेफाक से इन 77 पोलिंग बूथों में से 64 उस जिले के डायमंड हार्बर सबडिवीजन और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंदर आते हैं, जहाँ से चुने हुए सांसद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि जिन 77 पोलिंग बूथ पर बीजेपी ने दोबारा वोटिंग की मांग की है. उनमें से 32 फालता विधानसभा सीट के अंदर, 29 डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के अंदर, तीन बज बज सीट के अंदर और 13 मगराहाट (पूर्बा) विधानसभा सीट के अंदर आते हैं.

पहली तीन विधानसभा सीट डायमंड हार्बर लोकसभा के अंदर आती है और मगराहाट (पूर्बा) जयनगर लोकसभा के अंदर आती है, और दोनों पार्लियामेंट्री सीट साउथ 24 परगना जिले में है. 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कोई रीपोलिंग नहीं हुई थी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने रीपोलिंग की मांग नहीं की थी.

फालता विधानसभा सीट पिछले कुछ दिनों से खबरों में है क्योंकि डायमंड हार्बर सबडिवीजन के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा जो एक इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं और फालता से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट जहांगीर खान के बीच विवाद चर्चा में है.

बुधवार को फिर से फालता विवाद का सेंटर बन गया जब यह देखा गया कि बीजेपी कैंडिडेट के नाम और चुनाव चिन्ह के बगल में ईवीएम के बटन सफेद टेप से ढके हुए थे. मामला प्रकाश में आने पर चुनाव आयोग ने तुरंत इसपर ध्यान दिया और सीईओ के ऑफिस से रिपोर्ट मांगी. सीईओ के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, 'रिपोर्ट भेज दी गई है और ईसीआई के गुरुवार को रीपोलिंग पर फैसला लेने की उम्मीद है.'

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