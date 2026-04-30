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बंगाल चुनाव: ECI आज 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग की BJP की मांग पर फैसला करेगा

कोलकाता: चुनाव आयोग (ECI) गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की चार विधानसभा सीटों के 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मांग पर फैसला करेगा. इन सीटों पर 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी.

इत्तेफाक से इन 77 पोलिंग बूथों में से 64 उस जिले के डायमंड हार्बर सबडिवीजन और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंदर आते हैं, जहाँ से चुने हुए सांसद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि जिन 77 पोलिंग बूथ पर बीजेपी ने दोबारा वोटिंग की मांग की है. उनमें से 32 फालता विधानसभा सीट के अंदर, 29 डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के अंदर, तीन बज बज सीट के अंदर और 13 मगराहाट (पूर्बा) विधानसभा सीट के अंदर आते हैं.

पहली तीन विधानसभा सीट डायमंड हार्बर लोकसभा के अंदर आती है और मगराहाट (पूर्बा) जयनगर लोकसभा के अंदर आती है, और दोनों पार्लियामेंट्री सीट साउथ 24 परगना जिले में है. 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कोई रीपोलिंग नहीं हुई थी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने रीपोलिंग की मांग नहीं की थी.