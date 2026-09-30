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नंदीग्राम: गेस्ट हाउस से निकलते ही कांग्रेस के दो नेता पुलिस हिरासत में, मिलन प्रधान के लिए करने जा रहे थे चुनाव प्रचार

कोलकाता/नंदीग्राम: पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के प्रचार को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है. बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के लिए प्रचार करने जा रहे दो कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया.

उन्होंने नंदीग्राम के लोगों से कहा है कि वे अपनी पंसद से वोट करें और डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि शुभंकर सरकार और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करेगी.

इसको लेकर माणिक फकीर ने कहा कि उन्हें आज सुबह गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह नहीं बताया कि किस कारण से उन्हें हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के लोग डर के साये में जी रहे हैं. उनका कहना है कि नंदीग्राम के लोग चाहते हैं कि मिलन प्रधान इस सीट से उपचुनाव में जीत हासिल करें. माणिक फकीर ने कहा कि यही कारण है कि उन्हें और सुकृतिरंजन बिस्वास को पुलिस नंदीग्राम पुलिस स्टेशन लेकर आई है.

पुलिस ने बुधवार को उन्हें चांदीपुर के सप्तश्री गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया. इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए नंदीग्राम पुलिस स्टेशन लाया गया. थोड़ी देर की पूछताछ के बाद सुकृतिरंजन बिस्वास को छोड़ दिया गया. हालांकि रिपोर्ट बताती हैं कि माणिक फकीर से अभी भी पूछताछ की जा रही है. उन्हें हिरासत में लेने के पीछे का सही कारण या खास आरोप अभी साफ नहीं हैं.

पिछले कुछ दिनों से माणिक फकीर और सुकृतिरंजन बिस्वास नंदीग्राम उपचुनाव में मिलन प्रधान के लिए जोर-शोर से चुनावी अभियान में जुटे हुए थे. दोनों नेता हल्दिया, चांदीपुर और नंदीग्राम समेत अलग-अलग जगहों से चुनावी कैंपेन कर रहे थे.

हिरासत में लिए गए दोनों के नाम माणिक फकीर और सुकृतिरंजन बिस्वास है. माणिक फकीर जाने माने लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वहीं सुकृतिरंजन बिस्वास मतुआ समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा हैं. नंदीग्राम स्टेशन की पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया है.

पुलिस स्टेशन से निकलते समय सुकृतिरंजन बिस्वास ने कहा कि उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है और बाहर इंतजार करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस अभी माणिक फकीर से पूछताछ कर रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ उनके चुनावी कैंपेन में रुकावट डालने के लिए हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विपक्ष को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं.

सुकृतिरंजन बिस्वास ने आगे कहा कि उनका चुनाव प्रचार भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि शुभेंदु सरकार को एहसास हो गया है कि लोग अब बीजेपी को नहीं चाहते हैं. इसलिए उन्होंने (सत्तारूढ़ भाजपा) उनके चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान (ETV Bharat)

वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बुधवार सुबह जब दोनों नेता चुनाव प्रचार के लिए अपने होटल से निकल रहे थे उसी समय पुलिस ने उन्हें बिना किसी सही वजह के हिरासत में लेकर नंदीग्राम पुलिस थाने लेकर चली गई. माणिक और सुकृतिरंजन हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे. वे दोनों नंदीग्राम चुनाव प्रचार की देख-रेख कर रहे थे. पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस घटना को लेकर एक जरूरी प्रेस वक्तव्य जारी किया है.

प्रेस वक्तव्य में कहा गया है, "माणिक फकीर और सुकृतिरंजन बिस्वास के साथ सिर्फ कांग्रेस के लिए प्रचार करने के कारण यह बदले की कार्रवाई की गई है. कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है. इस तरह की परेशानी मिलन प्रधान के कैंपेन को नहीं रोक सकती. यह घटना साबित करती है कि बंगाल में लोकतंत्र इस समय बहुत खराब हालत में है."

पश्चिम बंगाल के एआईससी प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रकाश जोशी ने इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. एक बयान में उन्होंने इस घटना को 'अलोकतांत्रिक और तानाशाही' बताया. उन्होंने पूछा, "क्या लोकतंत्र के प्रति बीजेपी का यही रवैया है." जोशी ने आगे कहा, "भाजपा कांग्रेस और मिलन प्रधान को लेकर इतनी परेशान क्यों है. इस हिरासत के बावजूद, नंदीग्राम के लोग आने वाले दिनों में मिलन प्रधान को और भी ज्यादा वोट देने का फैसला करेंगे."

राज्य कांग्रेस ने दोनों नेताओं की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रचार के लिए अच्छा माहौल पक्का करने पर जोर दिया है. गौरतलब है कि पुलिस ने पहले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया था.

2007 में उनके खिलाफ हत्या के आरोप सहित कुल छह मामले दर्ज किए गए थे;.उन्हें उसी खास मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. एक निचली अदालत ने 7 अक्टूबर तक उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था. मिलन प्रधान ने उस आदेश को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था. जस्टिस तीर्थंकर घोष ने मंगलवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. उस घटनाक्रम के बाद अब उनकी ओर से चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने के आरोप सामने आए हैं.

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