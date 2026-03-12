ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश नाकाम, हमलावर ने शादी समारोह में चलाई गोली

उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि फारूक अब्दुल्ला को कोई चोट नहीं आई है और वह 'अच्छे' हैं. डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने इसे एक बड़ी सिक्योरिटी चूक बताया और कहा, 'घटना के समय वहां कोई पुलिस वाला या सिक्योरिटी अधिकारी मौजूद नहीं था.'

हत्या की कोशिश के बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने मीडिया वालों से कहा, 'उस आदमी ने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाकर फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश की. भगवान ने फारूक साहब को बचा लिया, और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.'

यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके के रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में हुई, जहां फारूक अब्दुल्ला एक एनसी नेता की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे. उनके साथ जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और दूसरे नेता भी थे. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि उसने एनसी प्रेसिडेंट को गोली मारने की कोशिश क्यों की.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'शुक्र है कि उस समय मेरे पिता के साथ मौजूद डिप्टी सीएम और नासिर सोगामी भी सुरक्षित हैं. ईश्वर ने उनकी रक्षा की.' इस घटना से जम्मू में दहशत फैल गई और नेशनल कांन्फ्रेंस प्रेसिडेंट को उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया.

सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने ही गोली को रोका और यह पक्का किया कि हत्या की कोशिश नाकाम हो जाए. इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कोई Z+ NSG-प्रोटेक्टेड पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुँच गया.'

इस घटना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'अल्लाह मेहरबान है. मेरे पिता बाल-बाल बच गए. अभी डिटेल्स साफ नहीं हैं, लेकिन जो पता चला है वह यह है कि एक आदमी लोडेड पिस्टल लेकर पॉइंट-ब्लैंक रेंज में आ गया और गोली चला दी.

एक शादी समारोह में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई जहाँ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करने की कोशिश उनके सुरक्षाकर्मियों की तुरंत कार्रवाई की वजह से नाकाम हो गई. सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, कमल सिंह जामवाल (68) नाम के एक बूढ़े आदमी ने अपनी पिस्तौल से फारूक अब्दुल्ला को एकदम पास से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ नेता बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात जानलेवा हमला किया गया. हालांकि वह बाल-बाल बच गए. ये हमला एक शादी समारोह में हुआ. हमले के दौरान शख्स ने उनके ऊपर गोली चलाई.

पुलिस को दिए अपने बयान में शूटर कमल सिंह जामवाल ने कथित तौर पर कहा कि वह पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, और आज उसे मौका मिला लेकिन वह अपनी कोशिश में नाकाम रहा.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस बारे में एक बयान जारी किया है. इसमें कहा, 'डॉ. फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व सीएम /प्रेसिडेंट हैं, उनपर तब जानलेवा हमला किया गया जब वे रॉयल पार्क ग्रेटर कैलाश, जम्मू में एक शादी समारोह में शामिल हो रहे थे.

जम्मू-कश्मीर पुलिस और एनएसजी के सुरक्षाकर्मी जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, तुरंत हरकत में आए और इस कोशिश को नाकाम कर दिया. इसके अलावा, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. उसकी पहचान बाद में कमल सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी पुरानी मंडी, जम्मू के रूप में हुई. आरोपी के पास से जुर्म में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. इस पर कार्रवाई की गई है और आगे की जांच चल रही है.'

घटना के बाद जम्मू साउथ के पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय शर्मा बठिंडी इलाके में फारूक अब्दुल्ला के घर गए और यह पक्का किया कि घर के अंदर और आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए. इस घटना ने पूर्व सीएम की सिक्योरिटी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, कि कैसे एक आदमी को लोडेड पिस्टल के साथ बैंक्वेट हॉल में घुसने और फारूक अब्दुल्ला के पास जाने दिया गया.

एनसी नेताओं ने दावा किया है कि वहां कोई लोकल पुलिस नहीं थी, और एनसी प्रेसिडेंट के पास सिर्फ उनका पर्सनल जेड प्लस सिक्योरिटी कवर था. इस घटना से जम्मू-कश्मीर के पॉलिटिकल गलियारों में खलबली मच गई है, अलग-अलग पार्टियों के लोगों ने इस हत्या की कोशिश पर अपना गुस्सा और बुराई जाहिर की है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने रिएक्ट किया और एक्स पर पोस्ट किया, 'आज जम्मू में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और दूसरे सीनियर नेताओं पर हुई चौंकाने वाली फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा करता हूं. हिंसा की ऐसी घटनाएं बहुत परेशान करने वाली हैं और इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालात को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं.

बढ़ते क्रिमिनलाइजेशन और कानून-व्यवस्था की कमी को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता. जिन लोगों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. लोग सुरक्षा, स्थिरता और सुरक्षित माहौल के हकदार हैं, और यह एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं.'

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और विधायक हंदवाड़ा सज्जाद लोन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'डॉ. फारूक साहब, सुरिंदर चौधरी जी और नासिर असलम साहब पर कायरतापूर्ण फायरिंग की निंदा करता हूं. अल्लाह का शुक्र है कि वे सुरक्षित हैं.'

पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने इस घटना की निंदा की और कहा, 'जम्मू में एक शादी समारोह में एक आदमी ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला को एकदम पास से गोली मारने की कोशिश की. भगवान की कृपा से वह बाल-बाल बच गए. यह एक डरावनी याद दिलाता है कि कैसे नफरत, अगर काबू में न रहे, तो जानलेवा हो सकती है. इस चौंकाने वाली घटना की कड़ी निंदा करते हैं.'

डोगरा शाही परिवार के एक सदस्य, विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी और पोस्ट किया, 'जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम पर गोली चलाने की चौंकाने वाली कोशिश. फारूक अब्दुल्ला पास में ही हैं. भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित हैं.'