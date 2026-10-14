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असम में कचरा प्रबंधन NGT की नजर में, न्यायमित्र ने कमियों की ओर इशारा किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( IANS )

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर राज्य असम उन नए भारतीय राज्यों में शामिल है, जिनकी राज्य में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा जांच की जा रही है. ट्रिब्यूनल को सौंपी अपनी रिपोर्ट में न्यायमित्र ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में कमियों की ओर इशारा किया है. इस संबंध में उन्होंने कई बातें बताई हैं.

इससे पहले, सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ट्रिब्यूनल को सौंपे गए डेटा में गड़बड़ियों के कारण तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, एनजीटी ठोस और सीवेज कचरा प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभा रहा है.

न्यायमित्र रिपोर्ट

असम सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के पालन और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों पर एक स्थिति रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को सौंपी थी. इस रिपोर्ट की जांच के बाद न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालांकि राज्य ने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार के उपाय शुरू किए हैं, फिर भी अभी भी काफी और अहम कमियां बनी हुई हैं. ईटीवी भारत को इस रिपोर्ट की एक कॉपी मिली है. गुवाहाटी नगर निगम (GMC) समेत 104 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में ठोस अपशिष्ट, पुराना कचरा और तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए. यह बताते हुए कि असम भौगोलिक रूप से एक जैसा राज्य नहीं है - क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की घाटियां, बड़े जलोढ़ मैदान, पहाड़ी इलाके, आर्द्रभूमि और कई सहायक नदियां व जल-निकास चैनल शामिल हैं. इसमें कहा गया है कि असम के लिए पर्यावरण प्रबंधन की रणनीति मूल रूप से जोखिम पर आधारित, जल-विज्ञान के प्रति संवेदनशील और विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, न कि केवल बड़े केंद्रीकृत ढांचों के एक समान मॉडल पर आधारित. इसमें कहा गया है, "राज्य में भारी बारिश होती है, बार-बार बाढ़ और नदी के किनारों के कटाव का खतरा रहता है, घाटी वाले इलाकों में भूजल स्तर कम है और भूकंपीय क्षेत्र वी में आता है. इन हालात का सीधा असर कचरा प्रबंधन पर पड़ता है." नियमों का पालन सुनिश्चित करने, पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को बेहतर बनाने और कानूनी जरूरतों के अनुसार काम करने के लिए, न्यायमित्र ने सुझाव दिया कि जीएमसी ठोस कचरा प्रसंस्करण में बची हुई कमी को पूरा करने के लिए वार्ड-स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग और कचरे को अलग-अलग करने की प्रक्रिया पर विचार कर सकता है. इसमें निर्देश दिया गया कि राज्य 104 शहरी स्थानीय निकायों से कचरे के 100 प्रतिशत कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दावे की दोबारा जांच करने पर विचार कर सकता है. कचरा प्रसंस्करण की कुल स्थापित क्षमता 1925.38 टन प्रति दिन है, जबकि इसका इस्तेमाल 1370.30 टन प्रति दिन (लगभग 69 प्रतिशत) हो रहा है, जिससे 598 टन प्रति दिन का अंतर रह जाता है.