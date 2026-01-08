ETV Bharat / bharat

20 बीघा जमीन पर बसाया जंगल... हजारों चमगादड़ों का सुरक्षित ठिकाना बना असम का यह गांव

धेमाजी जिले के जोनाई कस्बे के निवासी बोलेन पेगु और उनका परिवार पिछले कई दशकों से चमगादड़ों और पर्यावरण के संरक्षण में जुटा है.

Etv Bharat
35 वर्षों का समर्पण: बोलेन पेगु ने विरासत में मिले जंगल को बनाया हजारों चमगादड़ों का घर" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोनाई (असम): असम के अमृतपुर गांव में स्थित जोनाई का बांस का जंगल हज़ारों चमगादड़ों का सुरक्षित आवास बन चुका है. यह जंगल सिर्फ जंगली जीवन का घर नहीं है, बल्कि पेगु परिवार की तीन दशकों से चल रही संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा कहानी का प्रतीक भी है.

परिवार के सात सदस्य—लक्षिकांत, नारायण, बोलेन और उनके चार अन्य भाई—लगभग 20 बीघा जमीन पर इस जंगल की देखभाल करते हैं. उनका जीवन इस जंगल के साथ जुड़ा हुआ है और वे इसे सुरक्षित रखने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं .

पिता ने की संरक्षण की शुरूआत

नारायण पेगु याद करते हैं कि यह सफर उनके पिता से शुरू हुआ, "हमारे पिता के पास हाथी थे. हाथियों के लिए जंगल बचाते समय यह जगह संरक्षित हुई. धीरे-धीरे चमगादड़ यहां रहने लगे और अब यह उनका स्थायी घर बन गया है.

बोलेन पेगु बताते हैं, परिवार ने कई बार स्थानीय लोगों की चमगादड़ों पर हमलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. हमने साफ कर दिया कि यह सेंक्चुरी है. यही वजह है कि चमगादड़ों की संख्या लगातार बढ़ी और जंगल जीवंत बना रहा.

पेगु परिवार ने 30 सालों में बांस के जंगल को बनाया चमगादड़ और पक्षियों का सुरक्षित आश्रय
पेगु परिवार ने 30 सालों में बांस के जंगल को बनाया चमगादड़ और पक्षियों का सुरक्षित आश्रय (ETV Bharat)

जंगल और जीवों के साथ तालमेल
पेगु परिवार ने जंगल की सुरक्षा के साथ-साथ सतत खेती को अपनाया. नारियल, सुपारी, संतरे, नींबू और सब्ज़ियों की खेती से परिवार अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करता है और आय अर्जित करता है. मछली पालन और पशुपालन भी उनकी आमदनी का हिस्सा हैं. — नारायण पेगु कहते हैं कि, नारियल से सालाना लगभग 60,000 रुपये, सुपारी से 2-3 लाख रुपये, पान और मछली पालन से 4-5 लाख रुपये, और संतरे, सब्ज़ियों और जानवरों से एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है.

सरकारी नौकरी करने वाले परिवार के सदस्य भी समय-समय पर घर लौटकर खेत और जंगल की देखभाल में मदद करते हैं. इस तरह, जंगल और मानव जीवन के बीच संतुलन कायम है.

जोनाई का यह अनोखा जंगल तीन दशकों से प्रकृति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा का प्रतीक है.
जोनाई का यह अनोखा जंगल तीन दशकों से प्रकृति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा का प्रतीक है. (ETV Bharat)

बायोडाइवर्सिटी का जीवंत उदाहरण
पेगु परिवार का जंगल केवल चमगादड़ों का घर नहीं है. यहां एलिफेंट एप्पल, ब्लैक मायरोबालन, चंपक और बांस जैसी प्रमुख पेड़ प्रजातियां हैं. एग्रेट, हॉर्नबिल, उल्लू, बंदर, गिद्ध और मैना जैसे कई जंगली जीव-जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं.

जोनाई और पासीघाट के स्कूलों के छात्र और नेचर लवर्स इस जंगल का अनुभव लेने आते हैं. यह मानव और प्रकृति के साथ-साथ रहने का जीवंत उदाहरण बन चुका है .

ETV Bharat
पेगु परिवार की मेहनत से चमगादड़ों और पक्षियों का यह आश्रय आज एक जीवंत सेंक्चुरी बन गया है. (ETV Bharat)

चुनौतियां और सुरक्षा की जरूरत
जंगल की सुरक्षा हमेशा आसान नहीं रही. कई बार बाहरी लोग पेड़ काटने और चमगादड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे. परिवार ने लगातार इस पर रोक लगाई और समुदाय में जागरूकता फैलाई. नारायण पेगु कहते हैं, "इतना बड़ा जंगल बचाना आसान नहीं. बाहरी लोगों से खतरा हमेशा रहता है. अगर सुरक्षा और फेंसिंग मिले तो इसे स्थायी बनाया जा सकता है .

मछली पालन के लिए बनाया तालाब
मछली पालन के लिए बनाया तालाब (ETV Bharat)

मानव और प्रकृति का संतुलन
पेगु परिवार का प्रयास मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का प्रतीक है. उनका मानना है, जैसे इंसानों को घर की जरूरत है, वैसे ही जीवों को भी रहने की जगह चाहिए. अगर पेड़ बचेंगे, तो इंसान भी बचेंगे. यह जंगल यह साबित करता है कि सही इरादा और मेहनत से मानव और प्रकृति साथ-साथ विकास कर सकते हैं.

30-35 वर्षों से पेगु परिवार ने हज़ारों चमगादड़ों और पक्षियों की सुरक्षा की. यह जंगल आज मानव और प्रकृति के साथ रहने की जीवंत मिसाल बन गया है. यह कहानी पूरे असम के लिए प्रेरणा का स्रोत है और याद दिलाती है कि छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं.

ETV Bharat
सुपारी और नारियल के पेड़ (ETV Bharat)

यह भी पढ़ें- कहानी बाघों की; भारत में कभी थे 40 हजार बाघ, आज 3682 पर कैसे सिमटे?

TAGGED:

धेमाजी नारायण पेगु
ASSAMS PEGU FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.