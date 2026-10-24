बिना आग, बिना चूल्हा: असम का यह ‘जादुई चावल’ सिर्फ पानी डालते ही हो जाता है तैयार, सेहत के लिए है वरदान
असम का चोकुवा चावल बिना आग-चूल्हे के सिर्फ पानी में तैयार हो जाता है,जो आपदा और सेहत के लिए बड़ा वरदान है, पढ़ें यह खबर.
Published : October 24, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:38 PM IST
गुवाहाटी: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं होता, तब अमूमन लोग रेडी-टू-ईट पैकेट बंद फूड या इंस्टेंट नूडल्स की तरफ भागते हैं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि देश में एक ऐसा चावल भी मौजूद है, जिसे पकाने के लिए न तो गैस सिलेंडर की जरूरत है, न चूल्हे की और न ही किसी प्रेशर कुकर की? जी हां, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में एक ऐसा अनोखा चावल होता है, जिसे सिर्फ सादे पानी में भिगोकर खाया जा सकता है. स्थानीय लोग इसे बड़े चाव से 'चोकुवा चावल' कहते हैं, लेकिन अपनी इसी अद्भुत खूबी के कारण यह पूरी दुनिया में 'जादुई चावल' (मैजिक राइस) के नाम से मशहूर हो चुका है.
हाल ही में दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में आयोजित 'भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस' (BIRC) में जब इस चावल को देश-दुनिया के बड़े व्यापारियों और कृषि विशेषज्ञों के सामने प्रदर्शित किया गया, तो हर कोई हैरान रह गया. असम की बोकाखाट एग्रो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रहलाद वैष्णव ने इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान चोकुवा चावल की खूबियों को बारीकी से समझाया.
कैसे काम करता है यह 'जादू'?
आम तौर पर हम घरों में जो चावल इस्तेमाल करते हैं, उसे पहले साफ करना पड़ता है, फिर पानी में उबालना पड़ता है और काफी देर तक आंच पर पकाना पड़ता है. तब जाकर वह खाने लायक बनता है. लेकिन चोकुवा चावल की कहानी बिल्कुल अलग है.
प्रहलाद वैष्णव बताते हैं, "चोकुवा चावल को पकाने के लिए आग की कोई जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास गुनगुना पानी है, तो इसे एक कटोरे में डालकर चावल को भिगो दीजिए; यह महज कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा. अगर आपके पास थोड़ा और वक्त है, तो आप इसे सामान्य ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं. आधे से एक घंटे के भीतर इसके दाने अपने आप फूलकर एकदम सॉफ्ट, मुलायम और खिले-खिले हो जाते हैं. यही वजह है कि लोग इसे जादुई चावल कहते हैं."
दरअसल, इस चावल के पीछे एक खास पारंपरिक प्रक्रिया है. धान की कटाई के बाद इसे एक विशेष तरीके से पहले ही हल्का उबाल (पारबॉइल) लिया जाता है और फिर अच्छी तरह सुखाकर इसकी मिलिंग की जाती है. यह एक तरह से प्राकृतिक रूप से 'प्री-कुक्ड' यानी पहले से पका हुआ होता है, जिसे खाने के लिए सिर्फ पानी की मदद से दोबारा जीवित (रीहाइड्रेट) करना पड़ता है.
आपदा, सफर और व्यस्त दिनचर्या का सबसे बड़ा सहारा
यह चावल सिर्फ एक अनोखा अनाज नहीं है, बल्कि संकट के समय में इंसानी जिंदगी को बचाने वाला एक बेहतरीन जरिया भी है. हम सभी जानते हैं कि असम हर साल भीषण बाढ़ का सामना करता है. बाढ़ के दौरान हजारों-लाखों परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ती है.
ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब चारों तरफ पानी भरा हो, तब सूखी लकड़ी ढूंढना, आग जलाना या रसोई गैस का इंतजाम करना पूरी तरह नामुमकिन हो जाता है. ऐसे समय में चोकुवा चावल विस्थापित लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद और जीवनरक्षक भोजन साबित होता है. इसके लिए बस साफ पानी और एक बर्तन की जरूरत होती है और बिना किसी झंझट के एक पौष्टिक भोजन तैयार हो जाता है.
बाढ़ के अलावा, यह चावल आधुनिक जीवनशैली के लिए भी बेहद मुफीद है. पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वाले और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है. यह वजन में बेहद हल्का होता है, इसे ले जाना आसान है और इसे कहीं भी बैठकर खाया जा सकता है. मुंबई की फिल्म सिटी में होने वाली फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग का उदाहरण देते हुए प्रहलाद वैष्णव ने बताया कि वहां काम करने वाले क्रू म्यूट को शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल के बीच खाने का बहुत कम समय मिलता है. वहां के सप्लायर्स का मानना है कि चोकुवा चावल का रेडी-टू-ईट कप नूडल्स या पोहा जैसा वर्जन बाजार में लाया जाए, तो इसकी भारी मांग होगी, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स खाने के दो घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है, जबकि यह चावल लंबे समय तक ऊर्जा देता है.
स्वाद और परंपरा का अनूठा संगम
असम के लोगों के लिए चोकुवा चावल सिर्फ एक मजबूरी या सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और स्वाद से गहराई से जुड़ा हुआ है. 17वीं शताब्दी में असम पर राज करने वाले अहोम राजवंश के सैनिक युद्ध के मैदान में इसी चावल को अपने साथ रखते थे, क्योंकि इसे बिना समय गंवाए तुरंत खाया जा सकता था.
आज के समय में भी असम के हर घर में इसे बेहद चाव से खाया जाता है. इसे खाने का सबसे पारंपरिक और पसंदीदा तरीका बेहद दिलचस्प है. चावल को पानी में भिगोकर नरम कर लिया जाता है और फिर इसमें ताजा कसा हुआ नारियल, गाढ़ा दही (दही) और शुद्ध गुड़ (गुर) मिलाया जाता है. असमिया संस्कृति में इसे पारंपरिक नाश्ते के रूप में परोसा जाता है. यह स्वाद में मीठा, तासीर में ठंडा और पेट के लिए बेहद हल्का होता है. लोग इसे अपना सबसे पसंदीदा 'कंफर्ट फूड' मानते हैं, जो उन्हें बचपन की याद दिलाता है. इसके अलावा, उपलब्धता के आधार पर लोग इसे अचार, चटनी या चिकन के साथ भी खाना पसंद करते हैं.
सेहत का खजाना: शुगर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण
आज के समय में जब भारत में डायबिटीज (मधुमेह) और मोटापे जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, चोकुवा चावल एक बेहद सेहतमंद विकल्प के रूप में उभर रहा है. चूंकि यह एक साबुत अनाज (होलग्रेन) है, इसलिए इसके ऊपर की प्राकृतिक फाइबर की परत सुरक्षित रहती है. फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इसे खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है.
सबसे बड़ी बात यह है कि यह चावल शरीर में बहुत धीरे-धीरे पचता है. इसका मतलब यह है कि इसे खाने के बाद खून में अचानक शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर को लंबे समय तक धीरे-धीरे ऊर्जा मिलती रहती है.
इसके साथ ही, असम का एक और विशेष चावल इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रहा है और वह है पर्पल राइस यानी बैंगनी चावल. यूरोप की एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में की गई जांच से पता चला है कि इस चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) दुनिया में सबसे कम यानी महज 41.95 है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस चावल को डायबिटीज के मरीजों के लिए अमृत समान मान रहे हैं. इस चावल को पीसकर इसके आटे से रोटियां, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद बनाए जा रहे हैं.
व्यावसायिक चुनौतियां: आखिर हर दुकान पर क्यों नहीं मिलता यह चावल?
इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद, चोकुवा चावल आज देश के हर घर की रसोई या हर किराना दुकान के शेल्फ पर दिखाई नहीं देता. इसके पीछे कुछ बड़ी व्यावसायिक और कृषि संबंधी चुनौतियां हैं.
- बहुत कम पैदावार (लो-यील्ड): जहां एक बीघा जमीन पर सामान्य धान की खेती करने से 600 से 800 किलोग्राम तक चावल मिल जाता है, वहीं उतने ही बड़े चोकुवा के खेत से केवल 200 किलोग्राम के आसपास ही उपज मिल पाती है.
- महंगी कीमत: पैदावार बेहद कम होने और इसकी विशेष प्रोसेसिंग के कारण बाजार में यह काफी महंगा बिकता है. आम तौर पर चोकुवा चावल की कीमत बाजार में ₹150 से ₹200 प्रति किलोग्राम तक होती है.
- बाजार और पक्के खरीदार की कमी: एक किसान जब आम धान की फसल काटता है, तो वह उसी दिन उसे किसी भी राइस मिलर को बेचकर तुरंत नकद पैसा कमा सकता है. लेकिन चोकुवा चावल के लिए बाजार में कोई ऐसा तैयार खरीदार या बड़ी मंडी मौजूद नहीं है.
वैश्विक बाजार की तरफ बढ़ते कदम
इन तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए बोकाखाट एग्रो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी ने एक बेहद ठोस और आधुनिक रणनीति तैयार की है. कंपनी का मानना है कि अगर किसानों को दो चीजें—'तय खरीदार और सुरक्षित कीमत' की गारंटी दे दी जाए, तो वे बड़े पैमाने पर चोकुवा की खेती करने को तैयार हो जाएंगे.
इसके साथ ही, बाजार का दायरा बढ़ाने के लिए अब सिर्फ सादा चावल बेचने के बजाय इसके 'वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स' (मूल्य संवर्धित उत्पाद) तैयार किए जा रहे हैं. कंपनी ने चोकुवा और ब्लैक राइस से बेहतरीन कुकीज़ (बिस्कुट), बन्स, प्रोटीन बार और चॉकलेट्स विकसित की हैं. इन उत्पादों का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों को आकर्षित करना है, क्योंकि वहां के लोग सादे चावल के बजाय बेकरी आइटम्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं. इस उद्देश्य के लिए एक अत्याधुनिक फैक्ट्री पूरी तरह तैयार हो चुकी है, जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने जा रहा है.
असम का यह 'जादुई चावल' चोकुवा आज के आधुनिक दौर में पर्यावरण, सेहत और सुविधा का एक बेहतरीन पैकेज है. बिना ईंधन के तैयार होने के कारण यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और पर्यावरण को बचाता है. यदि इसे सही पैकेजिंग, सरकारी मदद और बेहतर बाजार मिल जाए, तो असम की यह गौरवशाली परंपरा बहुत जल्द पूरी दुनिया की रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा बन सकती है.
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