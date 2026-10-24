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बिना आग, बिना चूल्हा: असम का यह ‘जादुई चावल’ सिर्फ पानी डालते ही हो जाता है तैयार, सेहत के लिए है वरदान

असम का चोकुवा चावल ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं होता, तब अमूमन लोग रेडी-टू-ईट पैकेट बंद फूड या इंस्टेंट नूडल्स की तरफ भागते हैं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि देश में एक ऐसा चावल भी मौजूद है, जिसे पकाने के लिए न तो गैस सिलेंडर की जरूरत है, न चूल्हे की और न ही किसी प्रेशर कुकर की? जी हां, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में एक ऐसा अनोखा चावल होता है, जिसे सिर्फ सादे पानी में भिगोकर खाया जा सकता है. स्थानीय लोग इसे बड़े चाव से 'चोकुवा चावल' कहते हैं, लेकिन अपनी इसी अद्भुत खूबी के कारण यह पूरी दुनिया में 'जादुई चावल' (मैजिक राइस) के नाम से मशहूर हो चुका है.

हाल ही में दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में आयोजित 'भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस' (BIRC) में जब इस चावल को देश-दुनिया के बड़े व्यापारियों और कृषि विशेषज्ञों के सामने प्रदर्शित किया गया, तो हर कोई हैरान रह गया. असम की बोकाखाट एग्रो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रहलाद वैष्णव ने इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान चोकुवा चावल की खूबियों को बारीकी से समझाया.

कैसे काम करता है यह 'जादू'?

आम तौर पर हम घरों में जो चावल इस्तेमाल करते हैं, उसे पहले साफ करना पड़ता है, फिर पानी में उबालना पड़ता है और काफी देर तक आंच पर पकाना पड़ता है. तब जाकर वह खाने लायक बनता है. लेकिन चोकुवा चावल की कहानी बिल्कुल अलग है. प्रहलाद वैष्णव बताते हैं, "चोकुवा चावल को पकाने के लिए आग की कोई जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास गुनगुना पानी है, तो इसे एक कटोरे में डालकर चावल को भिगो दीजिए; यह महज कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा. अगर आपके पास थोड़ा और वक्त है, तो आप इसे सामान्य ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं. आधे से एक घंटे के भीतर इसके दाने अपने आप फूलकर एकदम सॉफ्ट, मुलायम और खिले-खिले हो जाते हैं. यही वजह है कि लोग इसे जादुई चावल कहते हैं." दरअसल, इस चावल के पीछे एक खास पारंपरिक प्रक्रिया है. धान की कटाई के बाद इसे एक विशेष तरीके से पहले ही हल्का उबाल (पारबॉइल) लिया जाता है और फिर अच्छी तरह सुखाकर इसकी मिलिंग की जाती है. यह एक तरह से प्राकृतिक रूप से 'प्री-कुक्ड' यानी पहले से पका हुआ होता है, जिसे खाने के लिए सिर्फ पानी की मदद से दोबारा जीवित (रीहाइड्रेट) करना पड़ता है. चोकुवा चावल को पकाने के लिए आग की कोई जरूरत नहीं होती (ETV Bharat) आपदा, सफर और व्यस्त दिनचर्या का सबसे बड़ा सहारा

यह चावल सिर्फ एक अनोखा अनाज नहीं है, बल्कि संकट के समय में इंसानी जिंदगी को बचाने वाला एक बेहतरीन जरिया भी है. हम सभी जानते हैं कि असम हर साल भीषण बाढ़ का सामना करता है. बाढ़ के दौरान हजारों-लाखों परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ती है. ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब चारों तरफ पानी भरा हो, तब सूखी लकड़ी ढूंढना, आग जलाना या रसोई गैस का इंतजाम करना पूरी तरह नामुमकिन हो जाता है. ऐसे समय में चोकुवा चावल विस्थापित लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद और जीवनरक्षक भोजन साबित होता है. इसके लिए बस साफ पानी और एक बर्तन की जरूरत होती है और बिना किसी झंझट के एक पौष्टिक भोजन तैयार हो जाता है. बाढ़ के अलावा, यह चावल आधुनिक जीवनशैली के लिए भी बेहद मुफीद है. पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वाले और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है. यह वजन में बेहद हल्का होता है, इसे ले जाना आसान है और इसे कहीं भी बैठकर खाया जा सकता है. मुंबई की फिल्म सिटी में होने वाली फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग का उदाहरण देते हुए प्रहलाद वैष्णव ने बताया कि वहां काम करने वाले क्रू म्यूट को शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल के बीच खाने का बहुत कम समय मिलता है. वहां के सप्लायर्स का मानना है कि चोकुवा चावल का रेडी-टू-ईट कप नूडल्स या पोहा जैसा वर्जन बाजार में लाया जाए, तो इसकी भारी मांग होगी, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स खाने के दो घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है, जबकि यह चावल लंबे समय तक ऊर्जा देता है. सेहत का खजाना: शुगर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण (ETV Bharat) स्वाद और परंपरा का अनूठा संगम

असम के लोगों के लिए चोकुवा चावल सिर्फ एक मजबूरी या सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और स्वाद से गहराई से जुड़ा हुआ है. 17वीं शताब्दी में असम पर राज करने वाले अहोम राजवंश के सैनिक युद्ध के मैदान में इसी चावल को अपने साथ रखते थे, क्योंकि इसे बिना समय गंवाए तुरंत खाया जा सकता था.