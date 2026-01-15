इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में असम के छात्र की पिटाई, पेंड्रा अस्पताल में इलाज, 5 छात्र निष्कासित
गौरेला थाना पुलिस ने जिला अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर अमरकंटक थाने में मामले की फाइल भेजी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 15, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 7:47 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक (मध्यप्रदेश) के हॉस्टल में रहकर मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे एक पीजी छात्र के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित छात्र असम का निवासी है और पिछले चार वर्षों से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है. घायल छात्र को छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. जहां उसका उपचार जारी है.
असम के रहने वाले पीड़ित छात्र ने इलाज के बाद अस्पताल के बाहर ईटीवी भारत के संवाददाता को घटना की जानकारी दी. छात्र का नाम हिरोश ज्योति दास है. जो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स विषय से एमए कर रहा है.
असम के छात्र ने घटना के बारे में बताया
हिरोश ने बताया 13 जनवरी को तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच की घटना है. सुबह जब वह वॉशरूम गया हुआ तो उसी दौरान कुछ लोग उसके कमरे में घुस गए थे. छात्र ने युवकों से कहा कि यह मेरा रूम है तो वो बाहर निकल गए. कमरे से बाहर निकलने के बाद अज्ञात लड़कों ने छात्र से पूछा कि कहां से आए हो, जिस पर उसने बताया कि असम से हूं.
हिरोश ने बताया कि सभी शराब पिए हुए थे. उसने नींद आने की बात कहते हुए अज्ञात लोगों को जाने को कहा. जिस पर उसमें से एक ने कहा कि तू यहां आया है यही मर जाएगा. उसके बाद उनमें से एक ने हिरोश का हाथ पकड़ा और फिर दूसरे लोग मुक्का और लात घूसों से उसे मारने लगे. छात्र की नाक, आंख और चेहरे पर चोट आई है.
घायल छात्र ने आगे बताया कि जब पांच छह लोग उसके साथ मारपीट करने लगे तो उसके रूममेट ने उसे बचाने की कोशिश की. रूममेट ने हॉस्टल में आवाज लगाकर आसपास के कमरे में रहने वालों को बुलाया, जिसके बाद आरोपी भाग गए. छात्र ने बताया कि वह अज्ञात लोगों को नहीं जानता. ना ही उसका किसी के साथ विवाद हुआ है. लगभग 6 से 7 लोग आए थे.
मारपीट की घटना के बाद मेरे मुंह से खून निकल रहा था. आंख में खून जम गया था. होठ सूज गया था. पहले कैंपस के डिस्पेंसरी गया, वहां ड्रेसिंग के बाद उन्होंने पेंड्रा अस्पताल रेफर कर दिया- हिरोश ज्योति दास, पीड़ित छात्र
गौरेला पुलिस ने प्रकरण अमरकंटक थाने को भेजा
पीड़ित छात्र के पेंड्रा अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल से थाने में मारपीट का मेमो भेजा गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद गौरेला पुलिस मौके पर पहुंची. छात्र से पूछताछ की गई. गौरेला थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी.
गौरेला पेंड्रा अस्पताल से एक मेमो मिला. जिसमें आईजीएनटीयू जिला अनूपपुर में कॉलेज के ग्रुप में लड़ाई और चोट का मेमो था. प्रार्थी का कथन लिया गया है. मामला अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना का होने के कारण मेमो की कॉपी जांच प्रतिवेदन के साथ भेजी गई है. जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा- सौरभ सिंह, थाना प्रभारी, गौरेला
आईजीएनटीयू प्रशासन की कार्रवाई, 5 छात्रों को बाहर निकाला
हॉस्टल में घुसकर छात्र से मारपीट मामले में आईजीएनटीयू प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच छात्रों को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया है. मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई. निष्कासित किए गए छात्रों में बीएससी एवं बीफार्मेसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी शामिल हैं, जो गोंडवाना हॉस्टल (GGBH) में रह रहे थे.
1. अनुराग पाण्डेय बीजेएमसी 6 सेम
2. जतिन सिंह बीवॉक 6 सेम
3. रजनीश त्रिपाठी बीवॉक 6 सेम
4. विशाल यादव बायोटेक 6 सेम
5. उत्कर्ष सिंह बी. फार्म 6 सेम
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अनुशासन बनाए रखने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है. साथ ही, मामले की विस्तृत जांच के लिए प्रकरण को विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है. आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया है.
प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा, अनुशासनहीनता या कानून व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और अधिक सख्त किए जाने की बात भी कही गई है.