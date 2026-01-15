ETV Bharat / bharat

इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में असम के छात्र की पिटाई, पेंड्रा अस्पताल में इलाज, 5 छात्र निष्कासित

गौरेला पेंड्रा मरवाही: इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक (मध्यप्रदेश) के हॉस्टल में रहकर मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे एक पीजी छात्र के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित छात्र असम का निवासी है और पिछले चार वर्षों से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है. घायल छात्र को छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. जहां उसका उपचार जारी है.

असम के रहने वाले पीड़ित छात्र ने इलाज के बाद अस्पताल के बाहर ईटीवी भारत के संवाददाता को घटना की जानकारी दी. छात्र का नाम हिरोश ज्योति दास है. जो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स विषय से एमए कर रहा है.

ट्राइबल यूनिवर्सिटी में छात्र की पिटाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

असम के छात्र ने घटना के बारे में बताया

हिरोश ने बताया 13 जनवरी को तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच की घटना है. सुबह जब वह वॉशरूम गया हुआ तो उसी दौरान कुछ लोग उसके कमरे में घुस गए थे. छात्र ने युवकों से कहा कि यह मेरा रूम है तो वो बाहर निकल गए. कमरे से बाहर निकलने के बाद अज्ञात लड़कों ने छात्र से पूछा कि कहां से आए हो, जिस पर उसने बताया कि असम से हूं.

हिरोश ने बताया कि सभी शराब पिए हुए थे. उसने नींद आने की बात कहते हुए अज्ञात लोगों को जाने को कहा. जिस पर उसमें से एक ने कहा कि तू यहां आया है यही मर जाएगा. उसके बाद उनमें से एक ने हिरोश का हाथ पकड़ा और फिर दूसरे लोग मुक्का और लात घूसों से उसे मारने लगे. छात्र की नाक, आंख और चेहरे पर चोट आई है.

घायल छात्र ने आगे बताया कि जब पांच छह लोग उसके साथ मारपीट करने लगे तो उसके रूममेट ने उसे बचाने की कोशिश की. रूममेट ने हॉस्टल में आवाज लगाकर आसपास के कमरे में रहने वालों को बुलाया, जिसके बाद आरोपी भाग गए. छात्र ने बताया कि वह अज्ञात लोगों को नहीं जानता. ना ही उसका किसी के साथ विवाद हुआ है. लगभग 6 से 7 लोग आए थे.