ETV Bharat / bharat

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, शराब पिलाने के बाद शव के किए टुकड़े-टुकड़े!

चेन्नई के पेरंबूर रेलवे स्टेशन पर असम के युवक का शव सूटकेस में मिलने के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किये.

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नईः पेरंबूर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिले क्षत-विक्षत शव के टुकड़े मिलने के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि असम निवासी आमिर अली की हत्या उसकी ही पत्नी ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर अपने प्रेमी रसम अली के साथ मिलकर की. आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए हत्या के बाद शव के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए थे.

पिछले शुक्रवार को चेन्नई के पेरंबूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ियों के पास एक पुरुष का शव मिला था. शव क्षत-विक्षत स्थिति में होने के कारण पुलिस के लिए मृतक की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने सूटकेस में मिले शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. मृतक की पहचान असम के आमिर अली के रूप में हुई. जांच से पता चला है कि उसकी पत्नी ने अपने एक दोस्त रसम अली के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.

आरोपी महिला पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश से चेन्नई के निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए ठहरने की व्यवस्था करने का काम करती थी. इसी दौरान वह आमिर अली के दोस्त रसम अली करीब आ गयी. आमिर अली को अपने रिश्ते के बीच एक बाधा मानते हुए, उन दोनों ने उसकी हत्या करने की साजिश बनाई. इसके लिए उन्होंने आमिर को शराब पिलाई. जब वह नशे में था, तब उन्होंने मिलकर उसकी जान ले ली.

पुलिस जांच में आगे यह खुलासा हुआ कि पहचान छिपाने के लिए उन्होंने हत्या के बाद उसके शरीर के अंगों को अलग कर दिया और उन्हें अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया. पुलिस की एक विशेष टीम वर्तमान में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने धड़ तो बरामद कर लिया है, लेकिन वे सिर और शरीर के अन्य अंगों की तलाश कर रही है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

चेन्नई मर्डर केस
चेन्नई में असम के युवक की हत्या
ASSAMESE YOUTH MURDER IN CHENNAI
ASSAM AMIR ALI MURDER
CHENNAI MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.