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पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, शराब पिलाने के बाद शव के किए टुकड़े-टुकड़े!

चेन्नईः पेरंबूर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिले क्षत-विक्षत शव के टुकड़े मिलने के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि असम निवासी आमिर अली की हत्या उसकी ही पत्नी ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर अपने प्रेमी रसम अली के साथ मिलकर की. आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए हत्या के बाद शव के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए थे.

पिछले शुक्रवार को चेन्नई के पेरंबूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ियों के पास एक पुरुष का शव मिला था. शव क्षत-विक्षत स्थिति में होने के कारण पुलिस के लिए मृतक की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने सूटकेस में मिले शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. मृतक की पहचान असम के आमिर अली के रूप में हुई. जांच से पता चला है कि उसकी पत्नी ने अपने एक दोस्त रसम अली के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.

आरोपी महिला पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश से चेन्नई के निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए ठहरने की व्यवस्था करने का काम करती थी. इसी दौरान वह आमिर अली के दोस्त रसम अली करीब आ गयी. आमिर अली को अपने रिश्ते के बीच एक बाधा मानते हुए, उन दोनों ने उसकी हत्या करने की साजिश बनाई. इसके लिए उन्होंने आमिर को शराब पिलाई. जब वह नशे में था, तब उन्होंने मिलकर उसकी जान ले ली.